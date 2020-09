Popduon Klara & Jag pausade musiken när pandemin kom – nu släpper de debutalbum

Johanna Frostling och Klara Wörmann

Födda: 1994. Uppvuxna i Stockholmsområdet.

Karriär: Släppte 2017 sin första singel ”Samma gamla nätter” under bandnamnet Klara & Jag. Har på sitt debutalbum bland annat arbetat med Kristofer Östergren (Melody Club), Olle Blomström (Faråker) och Maria Andersson (Sahara Hotnights).

Aktuella: Med debutalbumet ”Det slutar inte här”. Medverkar i en dokumentärserie av filmfotografen Malin Gutke, som i tre år har följt duon och gruppen Bella and me (Anna-Bella Munter och Gunnel Sandgren). Just nu pågår diskussioner om hur och när dokumentären ska släppas.