Poppig hitparad med Bono i högform i ”Sing 2”

Familjefilm ”Sing 2 Regi & manus: Garth Jennings Engelska röster: Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Bono m fl. (Svenska röster: Morgan Alling, Tommy Körberg m fl ). Längd: 1 tim 50 min (från 7 år). Biopremiär 22/12. Visa mer

Showkungen Buster Moon är tillbaka. Hans senaste produktion, en spejsad musikalversion av ”Alice i Underlandet”, är en lokal hit. Men Moon vill satsa högre. Hoppet står till en snorkig talangscout på besök. När hon dissar Moons jobb och kallar hans artister för amatörer tycks hoppet förlorat. Men skam den som ger sig. Hela gänget drar till det Las Vegas-doftande Redshore City och lyckas på udda vägar ändå övertala stans nöjesmogul Jimmy Crystal att få sätta upp en sci fi-musikal i mega­format.

Starkt jobbat med tanke på att alla medverkande är .... djur. Från små behändiga koalor (Moon) och igelkottar (rockiga Ash) till gorillor (dansante Johnny), elefanter (nerviga stjärnan Meena) och grisar (avantgardisten Gunter). För att inte tala om vargar (Crystal) och till och med lejon (rocklegendaren Clay Calloway).

Hela konceptet är en slags megalång popparad där mycket av humorn ligger i en sorts zoologisk uppfinningsrikedom. Det är rätt avväpnande med sniglar som sjunger Drakes ”Hotline Bling”, och så vidare.

Den gedigna listan av A-listade Hollywoodstjärnor imponerar, liksom nytända Grammynominerade artister som Halsey, i den engelskspråkiga versionen. Den svenska versionen har svårt att konkurrera med det. Morgan Alling är ju inte direkt Matthew McConaughey.

Den som får högst pluspoäng i föräldragenerationen är förmodligen Bono som gör nyckelrollen som den tuffe eremiten Calloway. Att han samtidigt tar chansen att damma av gamla ”I still haven't found what I'm looking for”, som släppts i ny coverversion i samband med filmen, låter coolt men känns ändå lite väl mycket produktplacering.

”Sing” blev en oväntad publiksuccé när den kom 2016, sprungen ur samma bolag som gjorde ”Dumma mig”-filmerna och ”Minions”. Den likaledes karamell- och neonfärgade uppföljaren har lika gott humör och ännu fler hittar från Prince till Cardi B och Billie Eilish och cirka tusen till. Kan man blunda lite för den skrikiga ”extra allt”-estetiken finns det en hel del hjärta och pepp för alla som vill leva lite större, lite roligare.

