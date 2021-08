Popsyskonen Wainwright hyllar mamma i Malmö

Det är mer än tio år sedan Martha Wainwrights mamma, den legendariska folksångerskan Kate McGarrigle, gick bort i cancer.

Men tiden läker inga sår, konstaterar Martha Wainwright, själv artist och kritikerrosad för sitt ärliga, ofta råa tilltal och sina popkompositioner med folkklang.

– Jag sörjer fortfarande min mamma. Att hon dog vid 63 års ålder har definierat mig på så många sätt, säger Martha, som i dagarna anländer till Sverige för att ge konserten ”Mother” med sin bror Rufus Wainwright.

Den är en hyllning till deras mamma, men också till alla mödrar. Det som började som en specialföreställning i katedralen i St Denis utanför Paris för två år sedan har med tiden växt och fått en delvis ny form, berättar Martha Wainwright.

De franska sångerna har blivit färre och repertoaren som kommer att framföras på Malmö live konserthus med pianisten Laurence Bekk-Day innehåller förutom klassiska låtar om moderskap, som Gounods ”Ave Maria”, Freddie Mercurys ”Bohemian rhapsody” och John Lennons ”Mother”, också mer personliga sånger.

– De kretsar dels kring idén om moderskapet och all tyngd som mödrar världen över bär på sina axlar. Men också kring vår egen mamma, hennes låtar och låtar skrivna om henne. Låten ”Tell my sister” skrev min mamma till exempel när hon var 23 år och fick missfall sex månader in i graviditeten.

– Vi har länge velat hylla henne. Jag är skyldig henne allt, också som musiker.

Popsyskonen Martha och Rufus Wainwright, som var för sig byggt framgångsrika solokarriärer, har sjungit tillsammans sedan de var barn och fick följa med mamma Kate och mostern Anna McGarrigle på turné inom ramarna för bandet The McGarrigle Family.

– Jag smittades av min storebror Rufus entusiasm. Den satte verkligen tonen för mig. Om han inte varit så intresserad av musik hade jag nog inte heller blivit det. Han fick mig att vilja delta i lyssnandet, upptäckandet, den kreativa processen. Men jag kände också att jag behövde gå min egen väg.

– Även om jag gjorde uppror i tonåren så återvände jag snart till musiken. Och efter min mammas död har jag återupptäckt hennes låtar, det är som att jag hör dem på nytt.

För Martha Wainwright, som snart släpper sitt sjätte album, har låtskrivandet alltid varit en familjesak. Hon tillhör det som brukar kallas för Kanadas musikaliska kungafamilj och växte upp i ett hem där vardagens skuggsidor var någonting man tonsatte.

Från sjuttiotalet och framåt finns en väl tilltagen musikalisk korrespondens familjen emellan; från låten ”Go leave” där Kate skildrar den uppslitande separationen från Marthas pappa Loudon Wainwright III, också han artist i pop- och folkgenren, och vidare. Han sjunger i sin tur om saknaden efter Martha i ”Five years old”, medan hon själv svarat med den franka låten ”Bloody mother fucking asshole”.

Den konstnärliga kompromisslösheten har Martha ärvt av sin mamma, tror hon.

– Hon uppmuntrade mig att göra saker på mitt sätt, men hon kunde också vara dömande. Om min mamma inte gillade något så sa hon det. Men om hon gillade det jag gjorde så var hon enormt stöttande.

I takt med att de har blivit äldre, behandlar Martha och Rufus Wainwright allt oftare liknande teman som sina föräldrar i sina låtar. Död, sorg, förlust, föräldraskap, vårdnadstvister och separation är bara av ämnena som återkommer.

På sin kommande skiva ”Love will be reborn” skildrar Martha Wainwright, nu 45, sin egen skilsmässa. Och ju äldre hon blivit desto mer kan hon relatera till sin mammas sånger.

– Ju längre jag och Rufus arbetat med den här konserten, desto mer handlar den om oss själva och våra liv, säger hon.

