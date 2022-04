”Porren är det sämsta man kan vända sig till om man vill lära sig om sex”

I produktionsbolagets lilla lokal på Södermalm sitter Ken Gacamugani och äter lunch med Fanna Ndow Norrby och Amie Bramme Sey, båda två kända poddare. Väggarna i rummet är laxrosa och i ett hörn har ett inspelningsbås skapats vid ett bord med två mikrofoner omgärdade av ljuddämpande sammetsdraperier från golv till tak.

På väggen i den lilla kokongen hänger en inramad bild av Lil Nas X. Den amerikanska rapparen som revolutionerat genren och sprängt gränserna för hur en rappare kan vara.

– Han är så cool, i hur han han tagit musikvärlden med storm och anammat sin queerness. Att han vågade göra musikvideon till ”Montero”, när han åker en strippstång ner till djävulen och leker med himlen och helvetet. Han har gjort hela det kristna USA galet, säger Ken Gacamugani.

Även han har upprört kristna grupper, men vi ska återkomma till det.

Poddare. Sexualundervisare. Modell. Aktivist. Queer. Kristen.

Man kan sätta många etiketter på Ken Gacamugani, eller Kenxo Slayz som han kallar sig. Men den som kanske passar honom allra bäst är berättare.

– Mitt efternamn betyder storyteller. Jag och mina syskon har inte samma namn som våra föräldrar, för i Burundi finns en tradition av att välja nya efternamn till barnen. Min mellanbrors namn betyder tacksamhet, men jag fick namnet som handlar om att föra berättelser vidare från generation till generation, säger Ken Gacamugani.

För berätta gör han. I december startade Ken Gacamugani podden ”Sex & fördom” tillsammans med AF Produktion, som drivs av just Fanna Ndow Norrby och Amie Bramme Sey.

– Jag gör podden för den lilla Ken, för jag hade behövt lära mig om de här sakerna när jag var yngre. Jag hade sluppit så många trauman då. Jag behövde veta vad det innebär att vara gay och leva som öppen hbtq-person, säger Ken Gacamugani.

I podden pratar han om dejtning och sexleksaker. Lyssnaren får konkreta tips inför analsex. Hur långa manikyrerade naglar kan hanteras under samlag. Man får lära sig om historiska svarta queerpersoner. Men Ken Gacamugani berättar också om sina upplevelser av att vara kristen och gay, hur familjen reagerade när han kom ut och hbtq-personers rättigheter, eller avsaknad av dem, i andra delar av världen. Varje vecka bjuds en ny expertgäst in som kan ge fler perspektiv, det har varit allt från journalister och präster till dragartister och sexinspiratörer.

Ken Gacamugani återkommer flera gånger under samtalet till de stora kunskapsluckor han haft under uppväxten, när det gäller sexualitet och relationer som inte är heterosexuella. Just därför tycker han att det är viktigt att experter kan utbilda lyssnarna, men också honom själv, i olika frågor.

– När jag gick i skolan lärde jag mig ingenting om sex, jag minns typ att de visade en film om hur ett barn kom till. Och hemma pratade vi inte alls om det. Samlag var något en gift man och kvinna hade för att få barn. Därför har det varit viktigt för mig att lyfta de här frågorna nu.

Behövs det sexualundervisning i dag, i internets era?

– Jag växte också upp med internet, men visste ändå inte hur jag skulle ta mig an något av detta, vad skulle jag ens söka efter? Man kanske kollade på porr, men det hjälpte en inte att förstå hur man ska förbereda eller skydda sig. Porren är det sämsta man kan vända sig till om man vill lära sig om sex. Om jag hade lärt mig vissa saker tidigare, hade jag njutit så mycket mer. Jag började njuta av sex först när jag var 25 år, förstår du?

Hur kom du till den punkten?

– Jag har varit med mer erfarna personer som lärt och visat mig mycket. Det kan vara jättebra, men man ska inte behöva förlita sig på det, man måste kunna utforska och lära sig själv.

Varje avsnitt innehåller en ”bikt” från en lyssnare, som kanske vill dela med sig av något den varit med om eller vill ha vägledning från podden. Vissa har en betydligt allvarligare ton än andra. Som i avsnittet när en ung tjej berättar om att hon sugit av två killar i utbyte mot pengar, för att hon känt sig pressad av sina vänner. Då är det en märkbart tagen Ken Gacamugani som svarar och ger kontaktuppgifter till verksamheter där hon kan få professionell hjälp.

– Vissa frågor har varit väldigt allvarliga, och då har jag känt att det är otroligt viktigt att hjälpa lyssnarna att komma i kontakt med rätt personer.

För han vet själv hur det är att behöva hjälp men inte veta vart man ska vända sig. Som barn höll han mycket för sig själv, något som gjort att han känt sig både ensam och inbunden.

– Jag är privilegierad som får använda min röst i den här podden. Jag har kommit till en punkt där jag är ”fri”, säger han samtidigt som han lyfter händerna och gör citationstecken när han uttalar ordet.

Varför gör du så?

– Vilken människa är fri egentligen? Jag har kommit så här långt med mig själv och kan ge tillbaka lite. Alla behöver en förebild, och om jag kan vara det för någon är det fint.

Trots de inte sällan allvarliga ämnena flödar skratten genom avsnitten. Ken Gacamugani själv skrattar, han får sina expertgäster att brista ut i skratt. Sex är allvarligt, men det måste få vara roligt också.

– Det är så intimt, det är så mänskligt. Det kan vara kraftfullt, toxiskt, empowering, det kan vara jättepositivt och jättenegativt. Många queerpersoner har genomlidit så mycket trauma. Stackars oss, säger han med ett förlösande skratt.

– Man måste få skratta åt trauma, annars blir det för mörkt. Men det har tagit lång tid för mig att komma hit. I slutändan handlar det om att vi inte är ensamma, många har upplevt liknande saker och det är befriande på något sätt. Att hitta humorn i det traumatiska eller sorgliga är också ett sätt att ta sig igenom något. Jag kan skratta åt något jag besegrat.

Och det är just hans egna erfarenheter som skrattet vänds mot i podden. Med den har han oundvikligen blivit mycket mindre privat med sitt privatliv. Saker som han tidigare bara berättade om för sina närmaste kan nu vem som helst lyssna på.

– Ibland när jag lyssnar på podden i efterhand, tänker jag: herregud har jag sagt det där? När jag spelar in känns det som att det bara är mina vänner som lyssnar, skrattar han.

Men öppenheten har inte kommit utan kamp för Ken Gacamugani. Han är uppvuxen i en konservativ kristen familj, som till en början hade svårt med hans sexuella läggning. För sina vänner hade han kommit ut som gay när han började gymnasiet, men han hade inte berättat något för sina föräldrar. En dag när han var 18 år gammal ringde hans mamma, som då var utomlands, och frågade om det är sant att han är homosexuell.

När mamman väl var hemma i Sverige igen tog föräldrarna upp frågan med honom. De kunde inte förstå, i stället sa de att går att komma över homosexualitet, att han kunde prova ”omvandlingsterapi”.

– Jag tror att mina föräldrars reaktion mest handlade om att de blev rädda för hur samhället skulle behandla mig, hur alla skulle se på mig. De gjorde så bra de kunde efter sina förutsättningar. I början var det jättejobbigt, men jag förstår min familj helt och hållet. Jag vet var vi kommer ifrån, på grund av kultur, traditioner och religion talar man inte öppet om att det finns hbtq-personer.

Tio år har gått sedan det där telefonsamtalet och mycket har hänt i familjen sedan dess. Ken Gacamugani säger att de pratar mycket friare med varandra i dag och berättar att mamman ibland skickar tips på ämnen till hans podd.

– Då känner jag verkligen wow, vad långt vi har kommit. Hon vill att jag ska prata mer om sex eftersom det är tabu i vår kultur. Folk behöver någon som kan normalisera de här frågorna, om att vara gay och queer, säger han.

När Ken Gacamugani var tio år kom han till Sverige tillsammans med sina två bröder och föräldrarna. De hade flytt från Burundis blodiga inbördeskrig. Där hade familjen levt ett privilegierat liv, mamman jobbade för FN:s utvecklingsprogram och pappan var revisor.

– Det gick inte att bo kvar i landet då, det var därför vi behövde fly. Alla som kunde flydde, alla som hade råd flydde.

Trots de väpnade konflikterna i landet, minns Ken Gacamugani en trygg barndom, där han kände sig omhuldad av familj och vänner. Att komma till svenska Enköping blev på många sätt en chock. Dels ekonomiskt, dels att ställas inför ett nytt språk och nya normer.

– Det var jävligt jobbigt, men en väldigt ödmjukande upplevelse. I Sverige fick vi stå på egna ben, hela min familj. Jag fick lära mig att laga mat och tvätta. När jag kom till Sverige förstod jag verkligen att jag var svart, jag visste det ju innan men här blev det tydligt. Jag blev kallad n-ordet och fick veta vad rasism var. Allt hade varit så bekvämt i hemlandet där alla såg ut som jag.

När vi ses på det lilla poddkontoret har Ken Gacamugani på sig ett par gråa urtvättade jeans och en blågrå långärmad tröja, på kroken innanför dörren hänger hans skogsgröna fleece. Ögonbrynen är färgade blonda. Men inget i hans yttre avslöjar ett extravagant modeintresse.

Nästa gång vi ses möter jag honom utanför karuselldörrarna till DN-skrapans entré på Gjörwellsgatan 30. Han lastar ut väska efter väska ur taxibilen. Totalt är det tre svarta tygväskor och en extra påse, alla fyllda till brädden, som får följa med till fotograferingen för den här artikeln. Tidigare under förmiddagen har ytterligare två påsar budats in till redaktionen.

– Jag kunde inte bestämma mig, så jag tog med mig en massa alternativ, säger Ken Gacamugani som stajlar sig själv. Strax därefter dyker barndomsvännen Jennifer Omonombe upp för att sminka honom.

Ur de många väskorna ska sedan den ena efter den andra färggranna looken vecklas ut och fångas på bild av DN:s Anette Nantell.

För Ken Gacamugani har kläder, mode och smink en speciell betydelse. När han var 18 år började han arbeta som modell, något han beskriver som sin ”första kärlek”. Han har gjort runwayvisningar och fotograferats i kampanjer. Men intresset föddes långt tidigare än så – redan som barn fascinerades han när mormodern Angéle klädde sig för att gå till kyrkan. Han kunde stå i timmar och se hur hon omsorgsfullt valde ut kläder och tog på sig smycke efter smycke.

– Hon älskade att klä upp sig, hela min familj gör det. Min pappa är manisk, han går inte ut utan att ha strukit allt han har på sig. Ingen kommer någonsin se min pappa i en skrynklig skjorta. I Burundi var kyrkan en modevisning. Ibland undrar jag om folk gick dit för att be eller visa upp sig. Det var lite tveksamt, skrattar han.

– Min mamma är också en riktig modeikon. Hon är alltid snygg, välklädd och kan bära upp vad som helst. Jag har blivit så inspirerad av båda mina föräldrar, hur de för sig i världen, och kläder är en del av det. Vare sig man vill det eller inte, är kläder politiska.

I den svenska modebranschen skulle Ken Gacamugani snart förstå att han var en udda fågel, något som han ofta fått höra. Inte sällan har han varit den enda svarta personen på en fotografering, eller den enda killen i en grupp tjejer.

– När jag gjorde en sminkkampanj sa de att jag var den första svarta killen de sminkat, ja den första killen de sminkat över huvud taget, som att det var någonting positivt. Jag kände att det var alldeles för sent.

Ken Gacamuganis blick tittar fram under den ljusgröna slöjan. Ovanför hans huvud syns en regnbågsfärgad gloria. Han håller fram sina öppna handflator. Och mitt i bilden strålar en gyllene buttplug, en sexleksak.

Med den ikonbilden, inspirerad av amerikanska superstjärnor som Cardi B och Beyoncé, lanserades podden ”Sex & fördom” i början av december förra året. Redan innan det första avsnittet släppts hade bilden rört upp känslor. Flera kristna grupper delade den på Instagram och uppmanade sina följare att anmäla poddens och Ken Gacamuganis konton på sociala medier-plattformen. Hans inkorg fylldes med kommentarer. Hat, men också explicita hot.

– Jag älskar bilden. Jag förstod att vissa enskilda personer kanske skulle bli kränkta, men att de skulle bli så arga kunde jag inte tänka mig. Men det är klart, den tryckte på många knappar. Det var jul, det var en sexleksak, folk trodde jag hade klippt in mitt ansikte över Jesus. Efter det funderade vi mycket på om vi hade gått över gränsen. Samtidigt – bilden skapade debatt och samtal, och det tycker jag är bra.

I fyra dagar forsade reaktionerna in, Ken Gacamugani stängde av möjligheten att kommentera inläggen. Initialt skärmdumpade han och sparade ner alla hot som kom, men han har i dag raderat allt, för att han inte vill ha kvar dem i sin telefon.

– Podden är inte ens riktad till dem som blev upprörda, varför behövde de bry sig? De behöver inte lyssna. Men de tyckte inte att jag borde gjort mig helig som svart och queer. Det handlade både om rasism och homofobi.

Men han är inte arg. Han konstaterar bara trött att alla formas av traditioner, kultur och religion. Hans egen relation till just religionen har förändrats med åren, nu kan han vara kritisk mot organiserad religion och är öppen för att diskutera de problem han ser finns med den.

– Religionen är skapad av oss människor, så därför är den mänsklig och reflekterar oss. Många har använt den till sin egen fördel, speciellt män, säger han och fortsätter:

– Men jag är troende, jag älskar Jesus.

Tre x inspiration Podden ”We said what we said” med Rickey Thompson och Denzel Dion ”De är svarta queerinfluencers som jag är så fascinerad av. De lever sitt bästa liv och är stolta queera personer. De pratar om allt från dejting till populärkultur. De representerar mig, och det är kul att se.” Hiphopkollektivet Ladies love hiphop ”Ett superkollektiv av starka kvinnor som dj:ar och gör musik, men också råkar vara mina nära vänner. Deras go-getter-mentalitet och hur de hustlar, kämpar i musikindustrin där män dominerar inspirerar mig väldigt mycket! Mina vänner får mig och vilja gå upp ur sängen och kämpa för det jag vill ha.” Naomi Campbell ”Hon kommer alltid att vara min gudinna som jag avgudar och lever för. Hur hon som dark skinned svart kvinna har burit hela modeindustrin på sin rygg har inspirerat mig att ta plats i min svarthet utan skam. Vare sig det är när jag modellar eller gör annat, som till exempel en intervju i tv.” Visa mer