Portugisiska språkmuseet i Brasilien återinvigt efter storbranden

Återuppbyggnaden av språkmuseet i den kulturminnesmärkta tågstationen Luz i São Paulos historiska migrantkvarter var färdig redan förra året, men när pandemin slog till ställdes invigningen in. Under rigorösa former, där alla inbjudna gäster var tvungna att göra ett snabbtest för att bli insläppta, kunde museet åter öppnas i helgen.

– Det är en lättnad att vi åter kan presentera museet för en publik, säger Isa Grinspum Ferraz, museets kurator, till DN.

Museets kurator Isa Grinspum Ferraz. Foto: Privat

När det banbrytande museet öppnades 2006 överraskade den interaktiva tekniken omvärlden. Aldrig förr hade ett museum över ett språk presenterats på ett sådant modernt sätt. Museu da língua portuguesa blev en brasiliansk innovation som lockade miljontals besökare fram till måndagen den 21 december 2015 då en kortslutning i en lampa fick taket att brinna. En brandman upptäckte branden tidigt och försökte släcka, men omkom av brandröken. Museets tak och inredning brann upp.

– Det var så tragiskt. Men redan dagen efter bestämde vi oss för att bygga upp museet igen, säger Isa Grinspum Ferraz.

En av nyheterna är att museet blivit större, trots att byggnaden inte byggts ut.

– Servrarna vi använde för 15 år sedan krävde två stora rum. Nu är servrarna betydligt mindre och vi kan använda utrymmet till att göra utställningen större, säger museets kurator.

Fakta. Portugisiska Portugisiska är officiellt språk i Angola, Brasilien, Ekvatorialguinea, Guinea-Bissau, Kap Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé och Príncipe, samt Timor-Leste. Portugisiska pratas även i de forna kolonierna Goa, Damão och Diu i Indien, samt i Macao som tillhör Kina. Visa mer

Portugisiska är världens sjätte största språk, talas av 260 miljoner människor på fem kontinenter, men på olika sätt i de länder som har det som officiellt språk. Vid invigningen talade Kap Verdes president Jorge Carlos Fonseca, Brasiliens före detta president Fernando Henrique Cardoso och Portugals president Marcelo Rebelo de Sousa. Brasiliens president Jair Bolsonaro var inbjuden till invigningen, men valde att inte komma.

På frågan om det inte var märkligt att inte någon representant från Brasiliens regering närvarade vid invigningen svarade Portugals president diplomatiskt:

– Jag dansar med dem som är med i ringen. Jag är glad att tillhöra denna krets och att delta i denna dans som tänker på framtiden.

Klocktornet till den kulturminnesmärkta tågstationen Luz i São Paulo överlevde branden för sex år sedan. Foto: Ciete Silvério

För 30 år sedan genomfördes en stavningsreform av det portugisiska språket. Tanken var att de nio länder som har portugisiska som officiellt språk skulle stava på samma sätt. Eftersom 80 procent av världens portugisisktalande är brasilianare fick Brasilien igenom många av sina förslag. Trots att Portugal skrev under stavningsreformen har de flesta portugisiska tidningar och förlag valt att inte följa den. Den portugisiske författaren Miguel Sousa Tavares menar att Brasilien försöker kolonialisera portugisiskan.

– Som om USA skulle tvinga Storbritannien till en språköversyn, har han sagt.

Under invigningen av museet frågar jag Portugals president vad han tycker om Brasiliens ledande roll av det portugisiska språket.

– Språket är demokratiskt. Det pågår inget krig mellan Portugal och Brasilien. Var och en har rätt att följa stavningsreformen som de vill, sa Marcelo Rebelo de Sousa.

Det interaktiva språkmuseet i São Paulo visar hur språket används i samhället. Foto: Joca Duarte

Ett av de nya inslagen i utställningen är ett digitalt språkträd med ljudpelare som presenterar röster från 25 olika språkgrupper. Besökarna kan röra sig mellan ljudpelarna som bildar en röstskog av alltifrån kimbundu och hindi till japanska och franska.

– Tanken är att inspireras av världens alla språk. Inte bara portugisiskan, säger Daniela Soares, en av museets värdar.

En annan nyhet är digitala displayer där besökaren kan höra när kända och okända brasilianare talar på de olika dialekter som finns i det brokiga Brasilien med 210 miljoner invånare. Displayerna visar också hur den brasilianska portugisiskan påverkats av urfolkens språk och hur de afrikanska språken som kom med förslavade afrikaner till Brasilien under kolonialtiden utvecklat portugisiskan.

Läs mer: Henrik Brandão Jönsson: Dags att bryta förbannelse över portugisiskan