Primal Scream-keyboardisten Martin Duffy är död

Dödsfallet bekräftades på Twitter av Tim Burgess, Duffys tidigare bandmedlem i The Charlatans.

”Ännu en tragisk förlust av en vacker själ”, skriver Burgess på plattformen.

Martin Duffy, som föddes i Birmingham 1967, spelade i flera band i sin ungdom, däribland Felt. Han blev keyboardist i det skotska rockbandet Primal Scream i slutet av 80-talet och var medlem fram till sin död.

Bandet har släppt totalt elva album mellan 1987 och 2016.

Duffy spelade även i banden The Charlatans samt i ”supergruppen” The Chavs tillsammans med Tim Burgess och Carl Barat från The Libertines.

2020 gästade han Primal Scream-sångaren Bobby Gillespies album med Jehnny Beth, ”Utopian ashes”.

Läs mer: The Specials-sångare död