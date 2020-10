Prince of Assyria skapar väldigt vacker folkpop

Singer/songwriter Prince of Assyria ”3rd level”” (Busy B) Visa mer

Ninos Dankha skyndar långsamt. På elva år har det blivit blott tre album under namnet Prince of Assyria.

Men så har också varje nytt skivsläpp varit ovanligt genomarbetat, färdigtänkt och helgjutet. ”3rd level” är musik där alla onödigt skarpa och vassa kanter rundats av under en lång process, där ljudbilden byggts metodiskt och varje idé mognat och lagrats under lång tid. De åtta låtarna på ”3rd level” är inte helt oväntat, men icke desto mindre glädjande, små under av precision där Dankhas mörka och fylliga Leonard Cohen-röst bekvämt lägger sig till rätta på den varma filt som de akustiska gitarrerna vävt.

Sen har varje litet extra tillägg – tablas, stråkar, piano, melodica, körer – till singer/songwriter-grunden placerats ut med pincett. Utan minsta darr på handen.

De subtila spåren av Augustus Pablo-dub i ”Blink of an eye” påminner om en mer nedtonad och mörkröstad Steve Mason. I titelspåret låter Dankha snarare som Metallica, men med både volymen och tempot rejält nedskruvat. ”ENA KMA” är väldigt vacker folkpop där Dankha lyfter upp och fram de rötter – han är född i Bagdad, men flyttade till Sverige som ettåring – som annars bara finns som en subtil nyans i bakgrunden på resten av ”3rd level”.

Det kan framstå som tvära kast, men Dankhas röst och den höstmurriga ljudbilden håller ihop allt. Och gör ”3rd level” till ett album befriande fritt från häftiga rörelser.

Bästa spår: ”We got”

