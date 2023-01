Prins Harrys bok är full av åh fan-episoder om citrusparfym och frostskadade penisar

Biografi Prins Harry ”Den andre” Övers. Margareta Eklöf Albert Bonniers förlag, 480 sidor Visa mer

Någonstans halvvägs in i Netflixdokumentären om Harry och Meghan började jag ändra mig.

Är dessa två verkligen det värsta samtiden har drabbat oss med?

Jag har själv skrivit texter om deras förljugna form av andlig, medveten kapitalism, om deras typiskt överklassiga blandning av överflöd och ”engagemang”, om medfödda privilegier och starka känslor för elefanter.

Just den delen är provocerande, den beslöjade formen av marknadssamhälle, sinnesvidgande upplevelser på safari som syftar till att kränga personor.

Så, så irriterande.

Men reaktionerna i brittiska medier och i sociala medier, på dokumentären och på prins Harrys bok, är ändå helt oproportionerliga.

Det är ett raseri som ligger alldeles för bra i tiden, som är alldeles för följsamt med den högerkonservativa strömkantringen för att mitt eget förakt ska kännas särskilt inspirerat.

”Det börjar bli galet uppenbart att en del människor föredrar en tyst prins som är inblandad i trafficking med minderåriga framför en prins med en röst som berättar obehagliga sanningar.”

En twittrare som kallar sig Anne Boleyn kommenterar reaktionerna (min översättning) efter dagens utgivning av prins Harrys bok ”Den andre” (”Spare” på engelska).

Det ligger något i det. I jämförelse har avslöjandena om prins Andrews samröre med Jeffrey Epstein och anklagelserna om våldtäkt mot minderåriga varit stillsamma.

Varför?

Ett tungt vägande skäl, tror jag, är att vi lever i post-woke-tider. Inget kollektivt hat just nu kan växa sig så starkt som det mot något som luktar antirasism, vänsterliberalism, vänster.

Harry och Meghan luktar av alla tre. De är inte nödvändigtvis särskilt politiska djur alls. Det räcker att de är kritiska till just rasism och att de inte är uppenbart konservativa. För tio år sedan hade det här parets flykt från Storbritannien tagits emot på ett annat sätt, deras vittnesmål om rasism tagits emot på ett annat sätt.

Nu är det andra tider. Tider som påverkar fler än fascister och högerkonservativa – tider som påverkar alla som lever i dem, som får allt fler att fiska fram sina mer reaktionära sidor, lite klädsam leda vid feminism och antirasism – vad som helst som kan bli en stark och lättsåld identitet.

Meghan Markle och Prins Harry. Foto: Mega

Harry och Meghan är inte i takt med tiden. Inte i takt med parlamentariskt inbäddad fascism, eller med extremhögerns våldskapital och företräde i sociala medier.

Prins Harrys bok ”Den andre” kommer ett knappt halvår efter drottning Elizabeths död och även om en konservativ tidsanda kan hjälpa hovet att klara sig hyggligt trots wokeparets angrepp, lär det kosta.

Det är en välskriven berättelse, ömsom hjärtskärande, ömsom rolig och mängden personlig information (inklusive könsorgan) är fascinerande. Fascinerande, därför att det är uppenbart att prinsen vill blotta sig, som om det är hans sätt att äga sin egen berättelse in på bara skinnet.

Den börjar en augustikväll 1997, en tolvårig pojke lägger sig i sin säng på farmors slott Balmoral och knappt dåsar han bort i den urgamla, nedsjunkna madrassen, förrän hans pappa sitter vid hans säng i den mycket tidiga morgonen och berättar att pojkens mamma är död:

”Vad jag minns alldeles tydligt är att jag inte grät. Inte en tår. Liksom han var jag i chock, men det var inte därför. I någon del av hjärnan trodde jag helt enkelt inte på ett ord av det han sa. Han tog mig inte i famn. Han var inte bra på att visa känslor under normala förhållanden, så hur skulle han då ha kunnat visa dem i en sådan kris? Men han lade än en gång handen på mina knän och sa: Allt ordnar sig.

Det var mycket för att komma från honom. Faderligt, förhoppningsfullt, snällt. Och inte det minsta sant.”

Ja, det är hjärtskärande. Bilden av ett barn som får ett livsavgörande dödsbud och en far som inte förmår krama honom, men vill väl på sitt inte helt kompetenta sätt.

Man kan, om man är drömskt lagd när det gäller forna tiders återhållsamhet, hävda att vi är för emotionellt generösa nuförtiden. Men kruxet är att även dessa kungligheter ska överleva i vår tid, fastän utan den känslomässiga kompetens som krävs.

Prins Harry beskriver en uppväxt och ett vuxenliv präglade av traumat, av ensamheten och av paparazzis. Med åren får han allt värre panikattacker, i perioder klarar han inte av att gå hemifrån. Armén – och kriget i Afghanistan – är hans lyckligaste tid innan han träffar Meghan.

Inte minst är det omskakande för en vanlig dödlig att förstå att Harry aldrig någonsin har kramat sin farmor

Länge, länge håller han fast vid en fantasi om att prinsessan Diana inte är död, utan har flytt från alltsammans och ska komma och hämta honom.

Det är en uttalad berättelse om hålet i hans hjärta. Lika tydligt, utan att han säger det rakt ut, är längtan efter en rejäl farsa. För om och om igen återkommer de, de längtansfulla beskrivningarna av maskulina män, män gjorda av ”järnskrot”, med ”lejonblod”.

Han är rolig när han beskriver hur han försöker behandla en frostskada han ådragit sig på sin penis under en resa, genom att smörja in den med likadan salva från Elizabeth Arden som hans mamma använde: ”Jag hittade en tub och så fort jag öppnade den förde doften mig tillbaka i tiden. Det kändes som om mamma var där i rummet. Jag tog en klick och strök på … därnere. ’Konstigt’ gör inte förnimmelsen rättvisa.”

Ett annat starkt doftminne är pappas Eau Sauvage, den klassiska citruscolognen som han lite för generöst klappar in i kinderna. Man får ändå intrycket att kung Charles III, for all his faults, luktar fräscht och gott.

Det är i sådana detaljer författaren märks – enligt the Guardian är det mästerspökskrivaren J R Moehringer som hjälpt prinsen – Moehringer är också tackad i efterordet.

Boken är full av åh fan-episoder, inte minst är det omskakande för en vanlig dödlig att förstå att Harry aldrig någonsin har kramat sin farmor, att hon var rar men skrämmande mycket i händerna på hovets intriganta tjänstemän.

”Den andre” innehåller minst två avslöjanden – eller påståenden – som kommer att få långtidsverkande effekt. Det första är naturligtvis att hans äldre bror William, kronprinsen, slog ner honom för bara några år sedan. Det andra är hur Camilla, via hans fars kansli, ska ha gett historier om Harry till pressen för att lyfta sig själv eller för att flytta sökarljuset till den umbärlige andre prinsen – the spare, reserven.

Prins William, prins Harry och kung Charles III under begravningen av drottning Elizabeth II i september 2022. Foto: Stephen Lock

Överhuvud taget gör prinsen ett vettigt och sympatiskt intryck – självklart gör han det intrycket i sin egen bok, i partsinlagan om hans strider med familjen och medierna. Det märkligaste av allt är att det finns delar i familjeslitningarna jag kan känna igen mig i; i hans kamp för att höra till när föräldrar träffar nya partners, i rädslan för att åka ut i kylan i en släkt präglad av betydligt svårare känslor än ren kärlek och samhörighet.

Och kanske är det den samlade bilden av individerna, familjen och släkten som kommer att kosta den brittiska monarkin mest: småaktigheten, konkurrensen och den febrila kampen för att klara kungamakten – den våldsamma skräcken för folkets föränderliga vilja.

Läs fler texter av Malin Ullgren och mer om det brittiska kungahuset, exempelvis

Johan Hilton: Nya ”Harry & Meghan” är en uppvisning i allt som gör samtiden outhärdlig

Malin Ullgren: Charles III:s ofiltrerade gnällighet är alldeles underbar