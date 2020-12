Privata uppgifter om ”Musikhjälpens” insamlare låg öppet på nätet

Under onsdagen hade så många som nästan 2.700 insamlingsbössor till ”Musikhjälpen”, som under de senaste åren samlat in över 50 miljoner kronor, startats. Det är lätt att skapa en ny insamling, och den som startar insamlingen uppger i samband med detta sitt namn, sin e-postadress och sitt telefonnummer.

Arrangören kan välja att inte göra sitt namn eller sin e-post offentlig, och enligt ”Musikhjälpens” formulär är det enbart redaktionen som kommer att kunna personens telefonnummer.

Men trots detta låg all denna information så sent som under onsdagen öppet i en fil på ”Musikhjälpens” webbsida, som kan nås av vem som helst och som inte är lösenordskyddad.

I den fil som låg öppet på nätet fanns uppgifter om åtminstone 1.000 evenemang, med kontaktuppgifter till personerna som startat insamling. Det fanns även information om personerna valt att vara anonyma eller inte. Informationen inkluderar bland annat namn och e-postadress, men också telefonnummer. Det är oklart hur länge informationen låg öppet på webbsidan.

Kristina Henschen är Radiohjälpens generalsekreterare och säger att man blev medveten om problemet under gårdagen, och har sedan dess arbetat för att lösa det.

– Det hela är olyckligt. Men det krävdes specialkunskaper för att få fram de här uppgifterna. Så fort vi fick veta om det i går kontaktade vi vår leverantör som påbörjade felsökningen. Vi har jobbat hårt för att minimera risken att några skador uppstått, säger Kristina Henschen.

Systemet för de digitala bössorna som nu används är nytt för i år. Kristina Henschen säger att det ännu är oklart om någon utomstående tagit del av personuppgifterna.

– Vi undersöker det just nu, men vi har inte fått uppgifter om att de har spridits. Men vi har åtgärdat incidenten.

”Musikhjälpen” sänds i SVT och SR den 14–20 december och årets tema är ”Ingen människa ska lämnas utan vård”.

