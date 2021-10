Provinsiell och stolpig ”Jolanta” på Kungliga Operan

Opera ”Jolanta” Musik: Pjotr Tjajkovskij Text: Modest Tjajkovskij efter Henrik Hertz pjäs Dirigent: John Fiore Regi: Sergey Novikov Scenografi: Aleksandra Kupalyan Kostym: Maria Vysotskaia Medverkande: Stanislav Svets, Olga Shcheglova, Konstantin Brzhinskiy, Igor Morozov, Dmitry Yankovskiy, Kungliga Hovkapellet och Kungliga Operans kör Scen: Kungliga Operan Visa mer

Sedan Mariinskijteatern och Valerij Gergijev slutade gästa Stockholm har vi gått miste om ryska rariteter. Men trots enstaka musikaliska höjdpunkter så fyller den bortglömda Tjajkovskijopera som nu importerats från Moskvas Helikon-teatern till Kungliga Operan, enaktaren ”Jolanta”, knappast tomrummet.

”Jolanta” är Tjajkovskijs sista verk, skrivet och uruppfört 1892 innan han dog en för tidig död i kolera. Den symbolistiskt mättade libretton, efter en dansk konstsaga, påminner om Puccinis ”Turandot” eller Debussys ”Pelléas”. Men ”Jolanta” är en svagare opera, som trots musikaliskt glimrande scener lider brist på dramatiska kontraster. Den pinsamt provinsiella scensättningen från Moskvas motsvarighet belastas dessutom av Sergej Novikovs stolpiga personregi.

Prinsessan Jolanta är blind, och har sedan födseln levt en skyddad barndom. Så pass att hon inte fått veta vad ”ljus” eller ”seende” är – eller att fadern är kung. Sopranen Olga Shcheglovas prinsessa lever i en glättig Hollywoodvärld – i Aleksandra Kupylyans scenbild belamrad med bildskärmar, selfiesticks och konstgjorda blommor – där väninnorna sjunger henne till sömns för att avvärja frågor om det verkliga livet.

In träder den muslimske läkaren Ibn-Hakia (Dmitry Yankovskiy), en Dr Freud in spe som med hypnotiskt orientaliserande sångslingor försöker övertala Jolantas tyranniske far, Kung René (den mycket fine basen Stanislav Shvets) att dottern måste upplysas om sin belägenhet för att bli botad från sin blindhet. Kungen vägrar, och luftar sin oro över den behandling som stundar i en klassisk ”pappa-aria”.

Den freudianska tråden får dock ingen uppföljning. In träder två potentiella friare, där Konstantin Brzhinskiys Greve Robert – som är trolovad med Jolanta – ger henne nobben med samma självgodhet som Onegin, medan sångligt raffinerade tenoren Igor Morozovs Greve Vaudémont, som är mer poet, blir dödskär – och med sin kärlek vill få henne att ”se” sanningen och ljuset.

Hovkapellet och John Fiore levandegör den kammarmusikaliska slimmade orkestersatsen ”Jolanta”, och Kungliga Operans kör är riktigt bra i den lantligt klingande damkören och de ståtliga ensemblerna. Men Olga Shcheglovas darrande sopran har vare sig den lyriska bärighet eller sceniska mognad som krävs för att ge titelrollen mänskliga konturer. Trots finalens apoteos sprider därför knappast ”Jolanta” något sanningens skimmer. Snarare framstår den som ett fumligt blindskott.