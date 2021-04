”Publiken känner genast om jag blir lat och försöker flyta ovanpå”

”Och, slutligen, här kommer självaste Miss Lady Hawk – Maaaare Sheeeeenan!”

Speakern skriker och publiken jublar när Kate Winslets rollfigur haltar ut på basketplanen. Invånarna i Easttown utanför Philadelphia firar det stoltaste ögonblicket i småstadens historia: ett legendariskt skott som Mare Sheenan satte i juniorlagets viktigaste match någonsin.

Sedan dess har det gått utför med både orten och den unga basketstjärnan. Industrierna är nedlagda, opioidepidemin är påtaglig och Mare Sheenan har blivit en medelålders depressiv och desillusionerad poliskommissarie.

”Mare of Easttown”, som har på HBO Nordic den 19 april, lanseras som ett kriminaldrama men är i själva verket ett djuplodande porträtt av en medelålders kvinna i kris. Stadens enda kvinnliga kommissarie pressas av ett tragiskt fall som engagerar hela Easttown. En tonårsflicka som varit försvunnen i ett år. Samtidigt faller kommissariens privatliv i småbitar som hon stundtals försöker lappa ihop.

Kate Winslet har hyllats för sin rollprestation som Mare Sheenan. Många kritiker anser att det är den bästa hon gjort.

Kate Winslet Född 1975 i Reading och uppvuxen i en teaterfamilj. Båda föräldrarna, Roger Winslet och Sally Anne Bridges-Winslet, var skådespelare. Hennes morföräldrar drev Reading Repertory Theatre. Har tre barn; en dotter med regissören Jim Threapleton, en son med regissören Sam Mendes och en son med nuvarande maken Ned Rocknroll, syskonbarn till affärsmogulen Richard Branson. Vann en Oscar för "The reader" och har Oscarsnominerats ytterligare sex gånger. Har också fyra Golden Globe-statyetter för sina rollprestationer "Steve Jobs", "The reader", "Revolutionary road" och i HBO-dramat "Mildred Pierce". Har även samlat på sig tre Bafta-vinster.

– På många sätt är Mare ljusår bort från mig, särskilt om man tänker på hennes yrke. Jag har inte den uthållighet som krävs för att bli polis, min styrka ligger på helt andra plan, säger Kate Winslet med ett litet leende.

– Jag skulle alltså vara jävligt usel som detektiv. Förutom när det handlar om att sörpla kaffe och hinka öl på aw:n. Där skulle jag helt klart briljera, säger den brittiska aktrisen på en Zoomlänk från hemmet i södra England.

Digitala pressmöten passar perfekt för en filmstjärna som tycker att glitter och glam hör till jobbets avigsidor, känner flygskam och lärde sig mer om elaka virus än hon ville veta när hon spelade smittspridningsanalytiker i pandemithrillern ”Contagion” från 2011. Före inspelningen hängde hon med virologer som redan då hälsade med armbågarna. När coronapandemin bröt ut mitt under inspelningen av ”Mare of Easttown” var Winslet en av de första som bar munskydd under sina shoppingturer i centrala Philadelphia: ”Folk stirrade på mig som om jag var galen.”

Hennes senaste rollfigurer är befriade från korsetter och hårband

Nej, Kate från Reading har aldrig varit någon glamourdrottning. Hon har alltid trivts bättre i slitna boots än att vingla fram i högklackat på röda mattan. När hon nyligen fick frågan vilket passagerardäck hon skulle valt ombord på Titanic, svarade hon: ”nedre däck – de hade roligare där.”

Hennes senaste rollfigurer är befriade från korsetter och hårband – både Mare Sheenan och den mytomspunna brittiska fossilfinnaren Mary Anning i bioaktuella ”Ammonite”. Även om det finns uppenbara olikheter mellan en viktoriansk paleontolog och mordutredaren under Trump-eran, så har de mer gemensamt än vad man kanske skulle tro – kantstötta, inåtvända och föga inställsamma kvinnor som båda jobbar hårt i traditionellt manliga världar, bär på en oförlöst sorg och har svårt att få till kärlekslivet.

När jag träffade Kate Winslet första gången under Cannes-festivalen 1996 var hon en brådmogen och sprudlande 21-åring som visste precis vad hon ville med sitt jobb.

– Jag vill ge publiken ”utanför kroppen-upplevelser”. Skådespeleri handlar om att dela med sig: att till exempel låta en hemmafru från södra England få uppleva något som hon aldrig annars skulle få göra, berättade hon i samband med premiären på Kenneth Branaghs ”Hamlet” 1996 där hon spelade Ofelia.

Ett kvarts sekel senare får man säga att hon lyckats hyfsat. Hon har inte bara lockat brittiska hemmafruar – och oss andra – ut ur trygghetszonen. Sedan länge tillhör hon också en av Hollywoods mest mångfasetterade och själfulla skådespelare som har en förmåga att smälta in överallt: I historiska kostymklassiker av Austen (”Förnuft och känsla”), Shakespeare (”Hamlet”) och Hardy (”Jude”) och i biografiska filmer som ”Quills”, ”Iris” och ”Steve Jobs”. Och kanske framför allt när hon spelat kvinnor på gränsen till nervsammanbrott, som April Wheeler i ”Revolutionary road” och ”Mildred Pierce” i miniserien med samma titel.

Hon fick sin första och hittills enda Oscar för rollen som före detta koncentrationslägervakt i ”The reader” och har nominerats ytterligare sex gånger, bland annat för rollen som den neurotiska virrpannan Clementine Kruczynski i underbart utflippade romantiska mästerverket ”Eternal sunshine of the spotless mind”.

Vid 45 års ålder är det som om hon plötsligt är i synk med sin egen ålder och hittat nya lager inom sig själv

Det är också den roll som fortfarande ligger henne närmast om hjärtat. Kruczynski var inte bara en excentrisk figur som fascinerade henne, rollen var också en väg ut ur lyxfällan som leading lady i kostymdramer som alltid måste vara vackrast på duken – ”det passar mig inte”. Någon beskrev Winslet träffande: ”hon har en hårt arbetande skådespelares själ och attityd, fångad i en filmstjärnas kropp.”

Kate Winslet har alltid haft något lillgammalt över sig – eller som hon uttrycker det: ”ett gammalt huvud på en ung kropp”. Men vid 45 års ålder är det som om hon plötsligt är i synk med sin egen ålder och har hittat nya lager inom sig själv. Något som har gett en ny tyngd i hennes skådespeleri.

I rollen som Mare Sheenan står hon mitt i livet, spelar sin egen ålder och kan relatera till mammarollen. Efter ett familjetrauma har den frånskilda Mare drabbats av depression, samtidigt som invånarna har börjat vända sig mot henne sedan hon misslyckats att lösa fallet med den försvunna flickan. Mare är fast i sin hemstad och ett trassligt livspussel med tre generationer hemma i villan – ett barnbarn med missbrukande mamma, en lesbisk tonårsdotter (Angourie Rice) som glider ifrån henne och en syrligt bitsk men välmenande mamma (Jean Smart).

”Rollen som Mare har också skapat ångest i min egen familj”

När flickan plötsligt hittas mördad i ett skogsområde ökar pressen och gränsen mellan privatliv och jobb börjar suddas ut.

– Det jag verkligen kunde haka fast i med rollfiguren var hennes starka familjekänsla. Hennes drivkraft att hålla ihop familjen till vilket pris som helst är sådant som jag kan identifiera mig med, säger Winslet som själv har tre barn från lika många äktenskap

Efter äktenskapet med filmregissörerna Jim Threapleton (”Mumien”) och Sam Mendes (”American beauty”, ”Skyfall”) lever hon sedan 2012 tillsammans med affärsmannen Ned Rocknroll (född Edward Abel Smith) som är syskonbarn till Virgin-entreprenören Richard Branson.

– Jag fastnade också för Mares förmåga att erkänna sina misslyckanden och hennes desperata försök att korrigera sina misstag, säger Kate Winslet.

Winslet har visserligen gestaltat ångestridna kvinnofigurer tidigare, men Mare Sheenan gjorde henne nästan besatt.

– Jag har tyvärr inte lyckats göra mig fri från Mare riktigt ännu. Det har också skapat ångest i min egen familj. Min yngsta dotter sa till mig: ”Mamma, det är inte på riktigt!” Jag fattar precis vad hon menar, men när jag spelar så måste det kännas som om det är helt verkligt, säger hon.

Kanske är det inte så konstigt. Kate Winslet har ägnat hela sitt liv åt att skapa fantasivärldar och finslipa sin förställningsförmåga. Hon föddes i en teaterfamilj i Reading – ”färgstark, högljudd och rolig”. Hela uppväxten präglades av ständiga rollspel, maskeradlekar och olika sorters röstexperiment.

Efter ”Titanic” kunde hon inte längre gå ut och köpa mjölk utan att jagas av paparazzi-fotografer

Som elvaåring gjorde hon sitt första jobb genom att dansa med ”Honungsmonstret” i en tv-reklam för kalaspuffar. För den rollen fick hon 60 pund, i dag sägs hon vara god för 65 miljoner dollar.

I mitten av 90-talet svepte hon in som en virvelvind i filmvärlden. Hennes roll som en dagdrömmande, besatt och mordisk tonåring i Peter Jacksons psykthriller ”Svarta änglar” (1994) knockade filmkritikerna. Tre år senare fick hon sitt globala genombrott som Rose emot Leonardo DiCaprio som Jack i ”Titanic”. Med 2,2 miljarder dollar är den fortfarande en av de mest inkomstbringande filmerna någonsin.

För Winslet blev ”Titanic” en vattendelare både privat och professionellt. Över en natt hamnade hon på Hollywoods A-lista och behövde aldrig mer göra en audition. Samtidigt kunde hon inte längre gå ut och köpa mjölk utan att jagas av paparazzi-fotografer.

Hon har tagit strid för rätten till ett naturlig utseende och rasat mot magasin som retuscherat hennes kropp

Hon viktmobbades i den brittiska tabloidpressen som kallade henne ”Weighty Katie”. Med stöd av sin mentor Emma Thompson gav Winslet svar på tal: ”God, I hate the f***ing British press!” I efterhand har hon berättat hur sårad och chockad hon var över behandlingen i media: ”Det var totalvidrigt och diaboliskt, särskilt i den där känsliga åldern kring 20 där jag ännu inte hade hittat mitt kvinnliga jag. Jag var sårbar och kände mig paranoid”, berättade Winslet nyligen i podden ”How I found my voice”.

I en skönhetsfixerad bransch har hon tagit strid för rätten till ett naturligt utseende och rasat mot magasin som retuscherat hennes kropp och försökt lansera henne med rubriker som ”Hollywood’s sexiest girl next door”. I sitt reklamkontrakt med L’oreal lyckades hon få in en klausul som förbjöd kosmetikajätten att manipulera bilderna.

Som för många andra blev metoo en väckarklocka för Winslet. I höstas skapade hon rubriker när hon berättade att hon ångrade samarbetet med regissörerna Woody Allen och Roman Polanski som båda anklagats för övergrepp. I veckan anklagade hon Hollywood för homofobi eftersom hbtq-skådespelare som kommit ut ur garderoben inte får spela ”strejta roller”.

Hon har också fått sin beskärda del av obekväma situationer på jobbet. Nyligen berättade hon om hur det plötsligt bubblat upp tydliga minnen från inspelningen av debutfilmen ”Svarta änglar”. Där skulle hon som 17-åring göra en intim nakenscen med sin 16-åriga kollega Melanie Lynskey. Strax innan de skulle börja råkade Winslet överhöra hur en av filmfotograferna sa till sina kolleger: ”Well, I guess it's hard-d***s day, boys!”

Hon tog sexscenerna till svindlande höjder

Efter metoo har det blivit standard med så kallade intimitetskoordinatorer. Även om Kate Winslet inte är särskilt pryd av sig så skulle hon gärna ha haft en intimitetskoordinator till hands då, om inte annat för att hantera ”lätt överentusiastiska motspelare” som har svårt att hålla händerna i styr.

Under sin karriär har hon gjort intima scener med manliga kolleger som Leonardo DiCaprio, Ralph Fiennes, Patrick Stewart, Kenneth Branagh, Jim Carrey, James Gandolfini och Guy Pearce. Men allra stoltast är hon över de lesbiska sexscenerna i ”Ammonite” som skämtsamt kallats för ”Porträtt av en fossilkvinna i brand”.

Med sin unika förmåga att dominera rummet och samtidigt skapa ordentligt med utrymme för sin motspelare, tog hon sexscenerna i filmen till svindlande höjder. I brist på intimitetskoordinatorer tog Winslet själv på sig att koreografera de mycket närgångna scenerna mot Saorsie Ronan. Deras riktmärke var att scenerna enbart var till för att stödja filmens narrativ, och fysiskt spegla rollfigurernas känslor inför sig själva och varandra. Winslet fick ta kommandot över sin 20 år yngre kollega som Oscarsnominerats fyra gånger.

– Jag hade definitivt mer erfarenhet och har spelat hbtq-figurer tidigare så det kändes vettigt. Låt oss inte gå som katten kring het gröt – kvinnor vet vad kvinnor vill ha. Saoirse och jag visste att vi kunde förena våra känslor kring rollfigurerna och berätta deras historia fysiskt. Det var en väldigt lustfylld upplevelse. Det är de sexscener där jag känt mig minst självmedveten, sa Winslet nyligen till Variety.

I ”Mare of Easttown” var sexscenerna mot Guy Pearce en lätt match, särskilt i jämförelse med att få till den omvittnat knepiga ”Delco-dialekten” som pratas i denna del av delstaten Pennsylvania.

– Jag brukar inte kasta saker omkring mig – även om det har hänt – men den dialekten höll på att ge mig totalt psykbryt. Eller, rättare sagt, den gjorde mig galen. Bara en sån sak som att man kan uttala ”vatten” på femtioelva olika sätt. Det var lätt en av de svåraste accenter jag har gjort vid sidan av den polsk-armenisk-ryska i ”Steve Jobs”, säger Winslet. I filmen spelar hon Apples marknadschef Joanna Hoffman som också kallats för Jobs ”work wife”.

Min pappa sa alltid till mig: 'Du är aldrig bättre än ditt senaste gig, baby!'”

För att klara Delco-accenten fick hon hjälp av både en dialogcoach och hembygdspatriotiska invånare.

– Utmaningen är alltid att göra läxan så bra att accenten smälter in naturligt och ingen tänker på den. Min mamma sa alltid ”Kate, no show off!” Och jag avskyr också när skådespelare försöker imponera genom att ”spela” en accent så att det hörs.

Att hon aldrig behövt provspela för en roll sedan ”Titanic” betyder inte att hon kan slå på autopiloten. Hon fortsätter att mejsla fram sina rollfigurer lika noggrant och tålmodigt som Mary Anning i ”Ammonite” karvar fram sina fossilfynd ur den hårdpackade leran.

– Min pappa sa alltid till mig: ”Du är aldrig bättre än ditt senaste gig, baby!” Och jag tror fortfarande benhårt på detta. När jag väl står där på inspelningen spelar det ingen roll hur länge jag har hållit på, jag kan aldrig vila på lagrarna. Konkurrensen är också mördande, så om man vill vara kvar i matchen så måste man ha en hög arbetsmoral och integritet.

– Publiken känner genast om jag blir lat, försöker flyta ovanpå och inte riktigt bottnar i replikerna. Och utan publiken så skulle jag inte ha något jobb, säger Kate Winslet.

Och visst är hon extremt noga med detaljerna. Inför ”Mare of Easttown” grottade hon ner sig i den lokala kulturen med samma nit som en socialantropolog. Hon blev stamgäst på samma kaffekedja (Wawa) som hennes rollfigur besöker varje dag på väg till stationen, köpte säsongskort till Philadelphia Flyers hemmamatcher, hängde på sportbarer, åt på pizzakedjor och slafsade i sig buffalo wings.

– Du vet, jag ville inte bara att det skulle kännas som om någon Hollywoodskådespelare kom in och gjorde ett snabbt gästspel och drog vidare, säger hon.

”Jag brukar tacka ja till roller, sedan känna lätt panik över att jag inte kommer att klara det”

Hon tillbringade också månader på olika polisstationer i området. Hon berättar om hur hon åkte runt i nedsläckta svarta polisbilar på kvällarna, slukade true crime-serier och såg på Youtube-filmer från Kensington, det problemområde i Philadelphia som är värst drabbat av opioidkrisen.

– Däremot undvek jag att titta på fiktiva polisserier. Jag ville att ”Mare of Easttown” verkligen skulle kännas autentisk och förmedla kärnan i hur det verkligen är att vara polis i just det området. Jag träffade en fantastisk kvinnlig polis som var väldigt uppmuntrande. Hon hjälpte oss på inspelningen och korrigerade oss när vi gjorde fel: ”Så där gör de bara i tv, gör inte så!”

Med sin långa erfarenhet och stora framgångar är Kate Winslet trygg i sin yrkesroll. Samtidigt är hon mån om att hålla sig på tårna. Hon menar att rädslan fortfarande är hennes bästa vän som skådespelare.

– Jag brukar tacka ja till roller, sedan känna lätt panik över att jag inte kommer att klara det och ångra att jag tackat ja. Vi skådespelare är lite konstiga i det avseendet. Dessutom är jag bra på att prokrastinera. Jag kan gå runt och tänka och tänka under lång tid. Sedan när det väl närmar sig ökar pressen, jag måste lägga ner hela min själ och kan plötsligt inte tänka på något annat, säger Kate Winslet och gör en liten konstpaus.

– Jag tror att jag hanterar rädslan genom att stirra den rakt i vitögat och bara göra jobbet. Så, yeah, det är bara att bita ihop och jobba sig igenom skiten.

