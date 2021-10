Publikfriande feelgoodrevy om Robert Broberg som suddar bort mörkret

Musikal ”Roberts Broberg-och-dalbana” Scen: Kulturhuset Stadsteatern. Musik och sångtexter: Robert Broberg. Regi och manus: Jonna Nordenskiöld. Dramaturg: Sofia Fredén. Scenografi/kostym: Zofi Lagerman. Koreografi: Rennie Mirro. Medverkande: Rennie Mirro, Fredrik Lykke, Frida Hallgren, Lisa Larsson, Christer Fant. Musikalisk ledning: Joel Sahlin. Visa mer

Hela Sveriges lattjo lajban-kille var ingen mellanmjölksfarbror, utan en självupptagen färgexplosion att störtgilla eller tycka illa om. Robert Brobergs ekvilibristiska scenspråk av spex och sex tänjde på gränserna, och för ett barn av 70-talet (som jag är) skavde ”Pling & Plong”-Robbans Båtlåtscharm rejält mot den slippriga vuxenironin i dunderhiten ”Uppblåsbara Barbara”. Men ”Roberts Broberg-och-dalbana” på Kulturhuset Stadsteatern är publikfriande feelgoodrevy som suddar bort den mörka auran, snarare än musikal med Brobergs maniska driv.

Manusförfattaren och regissören Jonna Nordenskiöld tar ett postmodernt grepp och spaltar upp Broberg i sex karaktärer döpta efter hans olika artistnamn, som spelas av både män och kvinnor. Potentiellt kul om surrealismen hade fått utlopp i den hjälpligt ihoptråcklade berättelsen – men den didaktiska dialogen gör en Jesus av normbrytaren Broberg, snarare än en småfarlig slyngel med Peter Pan-komplex.

Här kan den unge, kostymklädde ”Robban” (Lisa Larsson) argumentera med farbrorn i röd målaroverall, ”Robert” (Frida Hallgren) eller Rennie Mirros ”Zero” – Brobergs bungyjump-hoppande New York-inkarnation – och tillsammans kommentera den fräcke 70-talssnubben i hockeyfrilla ”Robert Karl-Oskar Broberg” (Fredrik Lycke) som en mästrande grekisk kör.

”Jag måste hej-hej-hej-hej-hejda mej” sjunger han om alla tjejer som frestar: ”vi vet”, svarar kören/metoo-folkdomstolen med en menande nick.

Den psykologiserande undertonen anas också i Zofi Lagermans scenografi, där en pling-och-plong värld använder notsystemen som klätterställningar och fängelsegaller, och en sensuellt glidande båtför förvandlas till en rutschkana ner i depressionen för jättebäbisen Broberg. Femmannabandet under Joel Sahlin kläs i stiliserade fångdräkter, men växlar ledigt mellan Robbans olika musikaliska kostymer – vaudeville och bluegrass, jazzfiol och banjo, schlager, bebop och hejig dansbandsrock. Ett föräldrauppror i jätteformat förklarar de gubbsjuka utbrytarfantasierna: ”Han borde blivit bättre på att nöja sig,” som den sippa mamman (Frida Hallgren) fräser under kvarnhjulshatten, och ”Han borde blivit ingenjör” fastslår Christer Fants pappa, lutad mot sin jättelinjal.

Men berörd blir jag först när Zero (Rennie Mirro) sjunger ”I wanna be a machine, strong and clean, with no human feelings”, och blottar tomheten och 40-årskrisen bakom slyngelflinet. ”Roberts Broberg-och-dalbana” utger sig för att dissekera fenomenet Robert Broberg, men är till syvende och sist snarare ett trivsamt försvar av en folkkär ikon.

Läs fler scenrecensioner och fler texter av Sofia Nyblom.