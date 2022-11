Queera rollspelslekar i mäktig fotokavalkad

Utställningar ”Queerness in photography” C/O Berlin. Visas t o m 18/1 Visa mer

Redan på 1870-talet sa tyskarna ”Du bist verrückt mein Kind. Du mußt nach Berlin!” Du är galen mitt barn, du måste till Berlin!

Stadens rykte som metropol för gränsöverskridande sexuell frigörelse har långa anor. I slutet av 1800-talet bildades här en organisation för avkriminalisering av homosexuell kärlek och världens första gaytidskrift gavs ut. Mellankrigstiden var en magisk ficka i tid och rum där nattklubbar som Eldorado gav plats för könsöverskridande experiment, innan de stängdes ned av naziregimen.

Arvet lever kvar i samtida scener, numera under flaggen LGBTQIA+. I höst bidrar C/O Berlin med tre utställningar under samlingstiteln ”Queerness in Photography”.

Huvudutställningen ”Under cover – A secret history of cross-dressers”, består av hundratals fotografier från 1860 till 1980-talet av människor som iscensätter sig själva över könsrollernas gränser. Den franske filmaren Sébastien Lifshitz har sedan tonåren besökt loppmarknader och samlat album och askar med fotografier. Men det är först nu han erbjudits utrymme för denna ömsint kurerade utställning

I svartvita små foton får vi följa med tillbaka till Paris år 1881 till den första kabarén ”Le Chat Noir”. Där minglade konstnärer, turister, överklass och prostituerade tillsammans med de som kallades inverterade. Olika underhållningsnummer hade inslag av ”transvestism” och burlesk. Toleransen är slående, då det i resten av samhället var olagligt att klä sig i det motsatta könets attribut.

En annan sida av scenen som frizon framträder i fotografier tagna i de läger där hundratusentals soldater satt som krigsfångar under världskrigen. De fördrev tiden med teater. Några gick grundligt in i kvinnoroller genom smink, kläder och rakning. En del trivdes så bra att de behöll sin nya identitet utanför scenen. Här syns bland annat ett ryskt teaterkompani med damer i folkdräkter posera i ett fångläger i Tyskland.

”Mrs. Kerr, Schlatter, Sallars and Bentzinger”, skämtbröllop i USA cirka 1910. Foto: Anonym fotograf/ Collection Sebastien Lifshitz

Personerna på bilderna är oftast bortglömda, liksom fotograferna. För vissa var dessa överskridanden kanske på skämt, vissa spelade en stund, andra fick leva ut sin längtan.

Incitamenten skilde sig även åt på Le Carrousel de Paris på 1950-talet, där den charmiga Bambi uppträdde. När de andra dansarna bytte om efter showen ville Bambi leva som kvinna även privat, som Marie-Pierre, och genomförde sin transition som en av de allra första. Här syns Bambi på glamorösa idolbilder i studio med softat ljus i vit figursydd sidenklänning, som firad stjärna.

I Lifshitz dokumentärfilm berättar Marie-Pierre om hur hon efter pensionen från nattlivet blev fransklärare i en Parisförort. Allt verkar ha flutit på behagligt. Även om det säkert hängde på den sköra tråden att passera som kvinna, så är det ändå inspirerande att se en transperson som levt ett lyckligt liv.

Bambi i mitten med dansare på Le Carrousel de Paris 1958. Foto: Anonym fotograf/ Sébastien Lifshitz Collection

Förutom kändisbilder och lockande reklam som marknadsför underhållare med förmåga att gestalta dåtidens maskuliniteter och femininiteter, så består stora delar av samlingen av anonyma amatörfoton.

En svit fotografier är från en hemlig cirkel av män som träffades under 30- till 50-talet i Washington, klädde sig i kvinnokläder och tog affirmerande fotografier av varandra. En egen avdelning ges till Cindy Shermans privata samling fotografier från ”Casa Susanna” , en gård i Catskills-bergen som drevs som vandrarhem för transkvinnor på 50- och 60-talen.

En av de återkommande besökarna fotograferade och framkallade själv bilderna. På så vis gick gruppen på ”Casa Susanna” säker. I amatörfoton syns välklädda borgerliga damer i dräkt och pärlhalsband städa, vattna i trädgården, laga mat, sticka och klä upp sig till hemmafest. Ett lugnt liv i en välmående fristad.

Foto från Casa Susanna Foto: Anonym fotograf/ Cindy Sherman collection

Så långt i utställningen är det mest män som transformerat sig till kvinnor. Motsatsen har varit mer osynlig. Ett bortglömt kulturellt fenomen som ett tag gick under patriarkatets radar var de skämtbröllop som unga kvinnor på amerikanska college arrangerade i början av förra seklet. De klädde sig till brud, brudgum, präst och tärnor för att spexa. Bilder från ”ungkarls-fester” där grupper av tjejer slog runt i herrkläder med cigarr i mungipan fascinerar ännu. Under 1920-talet befarade dock skolledningen att traditionen kunde utgöra en grogrund för samhällsomstörtande feminism och lesbianism, och satte stopp för kalasen.

Skräcken var stor för ”den nya kvinnan” runt förra sekelskiftet, liksom för flappern på 20-talet. Plötsligt klippte kvinnor håret, klädde sig i byxor, rökte och bar monokel. Riktiga tuffingar, tomboys som har påverkat modetrender in i våra dagar.

Det provocerade fram reaktioner som i 1910-talets Frankrike; en serie satiriska kort med titeln ”Les femmes de l’avenir”, framtidens kvinnor i maskulina yrkesroller som läkare, journalist, politiker, advokat. För en nutida betraktare ser de supercoola ut i sina väldressade kostymklänningar och professionella uppsyn. Så kan en estetik med syfte att avskräcka skifta betydelse med tidens gång.

På konsthallens ovanvåning visas den samtida ”Orlando”. Titeln är lånad från Virginia Woolfs roman från 1928 och Sally Potters kultförklarade film från 1992. Skådespelaren Tilda Swinton som slog igenom med sin genusambivalenta huvudroll har bjudits in av fototidskriften Aperture att kurera en utställning och en utgåva av tidskriften. Fotografer har bjudits in att relatera till Orlando, vilket tyvärr resulterar i en del platta tolkningar.

Behållningen är samlingen av gamla bilder, trots att de domineras av vita övremedelklass mtf (male-to-female). Några pinnhål upp på samhällsstegen har det funnits en relativ frihet och resurser att skapa trygga rum. Mina tankar går till alla dem som det inte ens finns bilder av.

Men det är ändå mäktigt att se denna samlade mängd regelbrott över tid och rum. Det är ett kraftfullt kliv bland många små steg mot att störta det binära tvånget.

Slutligen finns en välkommen ordlista, på väggen och som affisch. Under bokstaven S står: ”Safe space: En plats där en person kan vara trygg från fördomar och fördomsfull skada”.

Just nu är C/O Berlin en sådan plats.

