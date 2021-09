Quickly, quickly bjuder in till sitt musikaliska universum

R&b Quickly, quickly ”The long and short of it” (Ghostly International/Playground) Visa mer

Portlandfödda producenten och låtskrivaren Graham Johnson går under artistnamnet Quickly, quickly och har de senaste tre åren blivit en intressant uppstickare i den experimentella r&b-världen. Inte ens 18 år fyllda släppte han ”Quickly, quickly, vol.1”, ett kollage av samplingar, loopar och stämmor med tydliga influenser från barndomsidolen J Dilla.

”The long and short of it” är Johnsons officiella debutalbum. Han har under åren blivit mer säker och genreöverskridande som producent. Att han dessutom fyller spåren med sin raspiga sångröst är en ren och skär framgångssaga.

Skivan första låt ”Phases” inleds med en dikt läst av Sharrif Simmons. Låten väjer tidigt in i jazzig pop med kvicka elgitarrer. När örat precis börjar fånga alla parallella melodier dämpar Quickly raskt ner dem med suggestiva syntar. Det är inte bara ”Phases”, hela albumet är en musikalisk berg-och-dalbana. En ljuvlig åktur av r&b, psykedelisk pop, jazz och melankolisk 00-talsrock.

Varje spår har sitt eget id med ömsom elektroniska, ömsom instrumentella attiraljer. Det finns en behaglig rastlösthet och närvaro som ändå håller samman albumets lodräta lager. ”The long and short of it” hintar om en gränslöshet, det ger ett litet litet titthål in i Graham Johnsons musikuniversum.

Bästa spår: ”Come visit me”

