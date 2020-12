R'n'b-stjärnan har lämnat sjukhuset

I mitten av november rapporterade flera amerikanska medier att artisten kämpade för sitt liv. Artistkollegor som 50 Cent och Chance The Rapper gick ut i sociala medier och uppmanade sina följare att be för Jeremih.

Nu har han fått komma hem igen.

”Först och främst vill jag tacka Gud och de fantastiska läkarna och sjuksköterskorna”, säger Jeremih i ett uttalande enligt TMZ.

Han tackar även alla som har bett för honom och tillägger att han ser fram emot få umgås med sina söner igen.

33-årige Jeremih ligger bakom hitlåtar som ”Down on me”, ”Don't tell 'em” och ”Birthday sex”. Han har även samarbetat med artister som Kanye West and Nicki Minaj.