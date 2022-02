Radu Jude: ”Vi fejkade hemmaporr utan intimitetskonsult”

Radu Jude

Född: 1977 i Rumäniens huvudstad Bukarest där han också är bosatt

Karriär: Regiassistent till Costa-Gavras på ”Den slutgiltiga lösningen” (2002) och landsmannen Cristi Puius ”Herr Lazarescus död” (2005. Kortfilmen ”The tube with a hat” väckte stor internationell uppmärksamhet 2006. Långfilmsdebuterade med ”The happiest girl in the world” (2009). Här även gjort kostymfilmerna ”Aferim!” och ”I do not care if we go down in history as barbarians”, samt mycket reklamfilm.

Priser: Belönades med Guldbjörnen på Berlins filmfestival 2021

Aktuell: ”Bad luck banging or loony porn” har svensk biopremiär 11 februari.