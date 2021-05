Raka vägen in i den virvelvind som var Bob Dylans sextiotal

Biografi Clinton Heylin ”The double life of Bob Dylan. Vol. 1: 1941-66, A restless, hungry feeling” London, Bodley Head, 520 sidor Visa mer

24 eller 25 år gammal – det var den ålder när många på sextiotalet trodde att det skulle ta slut för Bob Dylan. Drogerna, sömnlösheten, den skoningslösa kreativiteten, allt verkade driva honom mot det oåterkalleliga.

Nu fyller han 80 år, en äldre statsman inom rockmusiken och Nobelpristagare i litteratur –men fortfarande lika gåtfull och oförutsägbar som när han var med om att förvandla musiken under de första åren av 1960-talet. Omvärldens beundran består. Till och med Ulf Lundell kan överfallas av solidaritet med Svenska Akademien inför detta fenomen: ”Har vi nu gett Dylan Nobelpriset måste vi ändå vara / coolast i världen” (”Vardagar 5”, 18/6 2020).

Bland de många sätt på vilka Dylan har överraskat under senare år finns en serie omfattande utgivningar av tidiga studioinspelningar och konserter, hans självbiografiska ”Chronicles, vol. 1” (2004) – autofiktion lika lögnaktig som läsvärd – och hans överraskande beslut för fem år sedan att göra en stor mängd källmaterial tillgängligt för forskningen. De flesta hade väl trott att hans eget arkiv sedan länge skulle ha blåst bort i vinden. Men han verkar ha sparat det mesta sedan mitten av sextiotalet och nu finns det tillgängligt för forskningen via The Bob Dylan Archive, University of Tulsa.

Samtidigt har en oerhörd mängd inspelningar har gjorts tillgängliga, också sådant som Dylan har stoppat tidigare. En del är utgivet för kommersiell försäljning, annat i begränsade upplagor av rena copyrightskäl (om inspelningarna inte är ute inom femtio år blir de fria). För somliga är det som att plötsligt få tillgång till Shakespeares arbetsrum, med hyllorna bågnande av utkast, manuskript, att-göra-listor och egenhändiga karikatyrer..

En som gärna utforskar det nya materialet är Clinton Heylin (som faktiskt har skrivit en bok om Shakespeare). Han är författare till flera böcker om Dylan, bland annat standardbiografin ”Behind the shades” (1991; senare reviderad). Överflödet på nytt material gör att han nu har börjat om från början och tänker sig en biografi i två eller tre delar. Den just utkomna första delen täcker tiden fram till 1966, just det år när Dylan fyllde 25 och plötsligt ställde in allt för att isolera sig från omvärlden. Motorcykelolycka, hette det.

Bob Dylan i Columbia's studio i New York när han spelade in ”Bringing it all back home” i januari 1965. Foto: Dm

Född som Robert Zimmermann den 24 maj 1941. Konstnärligt begåvad med rock’n’rolldrömmar i fyrtio- och femtiotalets Minnesota. Judisk, med släktbakgrund ibland annat Ryssland och Litauen. Upptäcker country & western, blues, folkmusik. Kortvarig universitetsstudent. Kommer som tjugoåring till New York. Försöker bli Woody Guthrie, spelar på småklubbar, börjar skriva egna sånger, dras till medborgarrättsrörelsen och blir protestsångens första poetiska geni. Skrovliga sånger. Mässande, hypnotiska sånger. Kärleksaffärer, kärlekssånger. Tar under några år en serie poetiska sjumilasteg från Woody Guthrie och Robert Johnson till Brecht, Keats, Rimbaud och sedan till platser där ingen annan har vistats: huvudpunkterna i Dylans tidiga liv är väl kända. Vad kan Clinton Heylin tillföra?

Nya upplysningar och detaljer, visar det sig. Mängder av nya fakta som ger fördjupade kunskaper om Dylans litterära och musikaliska utveckling, men kanske mindre om hans personliga liv och drivkrafter. ”The double life of Bob Dylan” liknar därför inte riktigt andra biografier om Dylan. Där finns mindre av anekdoter och grävande i Dylans kärleksaffärer eller eventuella självbiografiska laddningar i hans texter. Tålmodigt och källkritiskt drar Heylin igenom frågor om influenser och kronologier, men han gör det främst utifrån de kompletta studiosessioner som han har haft tillgång till och utifrån lådor med manuskript.

På vägen demonterar han många myter, inklusive Dylans egna skildringar i ”Chronicles”. De må ha en känslomässig sanning, men när det gäller skildringar av faktiska händelser och orsakssamband har de sämre bärkraft än ett grässtrå för en kråka. En annan fara, visar det sig, är den lukrativa förfalskningsindustri som handeln med Dylans manus har lockat fram.

Från Dylans första år som sångförfattare finns inte många manuskript kvar, men från några år in på 1960-talet börjar det flöda. Dylan-arkivet i Tulsa visade sig också innehålla mängder av manuskript till det som blev ”Tarantula”, Dylans enda och dubiösa roman. Den hade föregångare i andra bokplaner (däribland Bob Dylan ”Off the record”), men Dylans prosa utvecklades till allt mer av en rörig avantgarderoman där han ville tävla med både John Lennon och beatförfattarna.

Heylin visar också hur friformsprosan i ”Tarantula” inspirerade Dylans poetiska metod som sångförfattare från ungefär 1965, när många av sångerna blev en sorts paranoians absurda karnevaler som tog hans samhällskritik till nya nivåer. Men det fanns annat än prosaexperiment bakom hans utveckling som sångförfattare. Droger, till exempel (eller med Dylans omskrivning: ”stark medicin”). Liksom längtan efter att bräcka konstnärliga konkurrenter som The Beatles och Andy Warhol: Dylan drev med bägge i sina texter och intervjuer. Med ökande framgång blev Dylan också centralgestalten i ett gäng som utövade något av en mobbningskultur. Den bestod ofta i att rikta ”sanningsattacker” mot alla som inte var hippa nog för att vara värda att vistas i deras närhet.

Dylan började som akustisk artist, men på toppen av sin framgång i den egenskapen var han uttråkad och beslöt att gå över till rockmusik. Det sågs som ett svek av puristerna inom folk- och proteströrelsen, vilket i sin tur inspirerade Dylan till flera hämndsånger – en ny sorts sanningsattacker. Och ju mer publiken protesterade, desto högre spelade bandet. Britterna visade sig minst mottagliga för hans nya musik, trots att riket då räknades som popens hemland. I Frankrike gick det bättre, och allra bäst faktiskt i Sverige och Danmark.

Historien har berättats många gånger, men Heylin kan fördjupa bilden av Dylans väg fram till den berömda kväll i maj 1966 när en röst ur publiken i Manchester ropade: ”Judas” och Dylan svarade med att sätta igång bandet i en glödgad ”Like a rolling stone”. Då hade han en vecka kvar till sin 25-årsdag. Hans begåvning började allt mer likna en kraftfull motorcykel som han inte riktigt kunde hantera.

Han hade rätt mycket att syssla med de här åren, unge Zimmy. För det första ville han revolutionera rockmusiken genom en ny och hårdare ljudbild, kombinerad med en ny sorts texter: absurdism, bluesfragment, poetiska aforismer, kedjor av blixtrande bilder. Aldrig har rocken varit vildare än då, hur mycket den än har bullrat i andra sammanhang. För det andra gjorde han presskonferenserna till en ny och bisarr konstform, en arena för att driva grymt med okunniga och inskränkta journalister. För det tredje försökte han bli klar med den evinnerliga ”Tarantula”, som han egentligen hade tröttnat på. För det fjärde försökte han göra en ny sorts film, en som närmade sig sanningen genom att vara fragmentarisk och osammanhängande – en sorts flimrande hemfilmer som nästan knastrar av illegala preparat. Ofta klippte han bort de bästa bitarna (Heylin har haft tillgång till också de bortklippta sekvenserna).

De bägge första ambitionerna lyckades han uppfylla på ett lysande sätt, de bägge senare knappast alls. Men allting är fascinerande, alltid med glimtar av briljans.

Foto: DEA

Bob Dylan visade sig tidigt ha förmågan att snabbt absorbera en sång, att göra den till sin egen och så småningom att ur sin egen inre sångsamling skapa nya sånger. Och allt han hörde satt djupt i hans minne. Många har berättat om att han alltid var den i rummet som kunde flest sånger. Hans citatminne överträffade det hos en allusionsjagande nykritiker på något av de universitet han fruktade och föraktade. Plus att han gärna la sig till med svårfunna skivor – till och med skivsamlingar – från sina vänner. Skivbacken var hans eget universitetsbibliotek när han skolade sig själv till textförfattare.

Dylan hade också en bred men sporadisk beläsenhet i tryckt litteratur. Han läste, lärde, lånade, stal, och körde sedan allt i sin egen mixer av konstnärliga ambitioner. Särskilt gillade han beatförfattarna. Hos dem hittade han sin egen roll av outsider och samhällskritiker, och han fann också en poesi som hade nära till talspråk och gatuspråk, liksom en spontankomponerad prosa. Vad gällde mer konventionell ”bildning” hade Dylan en antiintellektuell sida, som Heylin lyfter fram. Ett exempel är en intervju från 1966 där Dylan slår fast att T S Eliot var en bankmanspoet som är mycket sämre än Percy Sledge. ”Den litterära världen är endimensionell – bara människor som sitter kring cocktailbord och diskuterar saker.” Att fråga efter mening var meningslöst. Viktigare var hur saker kändes.

Clinton Heylin för oss rakt in i den virvelvind som var Bob Dylans sextiotal. Samtidigt utreder han tålmodigt detaljerna i mycket som inte här har kunnat tas upp. Bland det finns Dylans olika kontrakt inom branschen (som nästan alla dåtida rockstjärnor blev han svindlad), hans kärleksaffärer, hans dragkamper med producenterna under skivinspelningarna (Heylin har tillgång till hela studiobanden, också de samtal som har redigerats bort vid så kallade ”kompletta” utgivningar), enskilda sångers väg genom utkast, manuskript och ändringar.

Sannolikt har ingen konstutövare under efterkrigstiden haft ett så stort inflytande som Bob Dylan. Och förmodligen kommer det mesta av den genomslagskraften från det han producerade fram till 1966. Heylin lyckas också lyfta fram den konstnärliga kraften och ambitionsnivån i Dylans litterära insats, hur hårt han arbetade för att komma dit han gjorde och hur rastlöst han försökte överträffa sig själv.

Dylans yttre gestalt har förändrats genom åren – från ung luffare till beatnik, amfetaminmager rockare, blåbärspajsätande familjefar, kristen domedagsprofet, spelkortsfuskande flodbåtscharmör, överårig sheriff… Saker har förändrats. Själv säger Dylan att tiden inte har någon betydelse för honom. Men också en betydelselös tid kan rymma viktiga bemärkelsedagar i litteraturens värld. Så låt oss hylla Bob Dylan. Han kommer att göra oss ensammare när han försvinner.

