Rakt och upplyst motstånd mot demokratins fiender

Redan första dagen angav Donald Trump tonen för sina år i Vita huset med en lika fet som uppenbar lögn. Det hade varit fler deltagare på hans installation än på Obamas, skröt han, trots att alla kunde se att det var precis tvärtom. Där och då myntade hans rådgivare Kellyanne Conway det bevingade begreppet ”alternativa fakta” för något som måhända inte är sant men som kunde, eller borde, ha varit det.

Den språkliga nybildningen skulle visa sig användbar under åren som följde. Enligt faktanissarna på Washington Post ljög Trump drygt tjugo gånger om dagen under sin tid i rampljuset och avrundade stilenligt med den radikalt alternativa sanningen att han vunnit det val han just förlorat.

Det där fick hans presidentskap att mest av allt likna en lång, skränig wrestlingmatch, och den nyss så uppburna amerikanska demokratin har ännu inte riktigt hämtat sig.

Och han var inte ensam. Fejk, lögn och desinformation har sått misstro och hat globalt de senaste tio åren, och frätskadorna har blivit synligare för varje år. De nyss till synes ohejdbara demokratiska framstegen i världen har kommit av sig.

Så vad hände? Ett svar är nätet. Trots att förhoppningen var den rakt motsatta, att demokratin med internets hjälp skulle berikas av en miljardhövdad kör av röster och därmed bli ännu friare, öppnare och mer välfungerande inträffade det motsatta. De sociala medierna kortslöt kretsarna i den klassiska representativa ordning som man brukat likna vid ett fritt samtal mellan likar på ett torg. Plötsligt var det där torget fullt av bedragare och charlataner och omgivet av allt skummare krogar där ljusskygga grupper spred lögner och odlade hat. Fakta, vetenskap och tillit till samhällets institutioner har alltmer ersatts av vantro, falsarier och sällsamma konspirationsteorier.

Sällan har en bok av en akademisk filosof landat så rätt i tiden som Åsa Wikforss ”Alternativa fakta” när den kom 2017. Skakad av händelserna i Trumps USA försökte hon där förklara vad verklig kunskap egentligen är, hur och varför man ska lära sig att lita på den och hur grundläggande den är för att samhället ska fungera.

Det räcker inte att lära sig att kritiskt ifrågasätta saker i skolan, som det sagts så länge. Man måste veta något också.

Boken fick stort genomslag och gav henne omgående en plats i den rekonstruerade Svenska Akademien. Och nu, just när vi på allvar börjat inse den fulla vidden av den ödeläggelse Trump och hans gelikar spritt omkring sig, ger hon lika påpassligt ut uppföljaren ”Därför demokrati”, där hon i samarbete med brodern Mårten utvecklar sina resonemang, den här gången mer specifikt just om okunskapens och lögnens återverkningar på det politiska system som trots sina svagheter är det de flesta av oss (ännu) föredrar.

Åsa Wikforss är en ovanlig akademiker, en filosofins Agnes Wold om man så vill: rak och okonstlad, en orädd förespråkare för ett oförvillat sunt förnuft som lyckas förena djupa specialkunskaper med en nykter och intresserad blick på samtiden.

Hennes nya bok är också en sympatisk, okonstlad och folkbildande kunskapsfilosofisk handbok i demokratins grunder. Och det är lätt att instämma i hennes resonemang om hur allt i samhällets kretslopp, från juridik och vetenskap till offentlig debatt och politiska beslut är ömsesidigt beroende av varandra och av en gemensam grund av rimligt accepterade fakta och av öppna, sanningssökande samtal.

Kanske lite för lätt. Risken med en bok som prisar demokratins förtjänster är ju – att alla håller med. En del mer komplicerande skäl till tidens offensiv mot sanningen får inte heller riktigt plats här: ytterst det växande missnöjet med globaliseringens följder och med en världsordning vars orubblighet delvis ligger just i maktens massiva tillgång till sådant som vetenskap, teknik och överlägsen överblick via big data.

Kunskap är makt, som man sa förr – och då är förstås också tvivel på kunskapen det perfekt asymmetriska motvapnet mot en annars överlägsen överhet. Det där med renhårig debatt, korrekt redovisade fakta, evidens och källkritik är ju elitens gamla favoritspel där utgången oftast är given – medan en schysst lögn på Facebook kan slå världen med häpnad.

En framgångsstrategi man knappast ger upp för att en akademiledamot skrivit en bok om kunskapens omistliga värde.

Men Åsa Wikforss pekar förstås åt helt rätt håll. Vi måste se vad det är som händer. Hon är också optimist trots allt, och framhåller att demokratin i längden är självkorrigerande. Det går inte att lura alla alltid, och i ett öppet samtalsklimat kan lögner avslöjas och dåliga beslut ändras – något som ju tyvärr snabbt blir omöjligt när makthavare gör sig allenarådande och fri information stryps, som så ofta i länder på glid mot autokrati.

Så mycket viktigare därför att försvara demokratin. Åsa Wikforss citerar forskare som visat att det minsann inte är första gången som sanningens värde har undergrävts i den offentliga debatten. Ofta har det inträffat just när medier hittat nya vägar ut till stora befolkningsgrupper – som med den gula journalistiken i USA på 1880- och 90-talen eller den nya kvällspressen och radions genombrott på 20- och 30-talen. Även då gick det först rätt illa – men i längden höll demokratin, lärde sig läxan och skapade nya lagar och institutioner till sanningens och förnuftets försvar.

Så vad kan vi göra i vår tid av demokratiskt självskadebeteende? Åsa Wikforss har väl inga bländande helhetslösningar men tycker att techjättarna åtminstone borde tvingas ta ett större ansvar för sitt innehåll – och att samhället på allvar borde skärpa försvaret mot den stigande mängden av hot på nätet. Att rader av journalister, politiker och tjänstemän tystnar eller passiviseras är något som mycket handgripligt, och varje dag, begränsar utrymmet för yttrandefrihet och demokratisk sanningssträvan.

Världen är ännu överrumplad och lätt lamslagen av hela den här historiskt blixtsnabba utvecklingen, men det är hög tid att samla sig till motstånd. Åsa Wikforss böcker är en bra början, ett upplysningens ljus över det mörknande torget.

