”Rameliana” firar Povels hundraåriga kamp mot tråkigheten

”En låt som aldrig spelas, den skämmer ut sin upphovsman, men den är härligt, ljuvligt skön så länge den pågår, så håll musiken igång så länge du kan”, sjöng Povel Ramel i ”Håll musiken igång” tillsammans med Monica Zetterlund 1966.

Uppmaningen i låten tas i år på extra stort allvar eftersom Povel Ramel – vars riktiga förnamn egentligen var Powel, men som på ett oerhört Ramelskt vis fick fel namn i kyrkobokföringen – hade fyllt 100 år. För att fira detta anordnar nu Ramnared musik med stöd av Povel Ramel-sällskapet ”Rameliana 2022”. Under tre konsertdagar, med tre konserter per dag, i Göteborg, Stockholm och Malmö, ska ett hundratal medverkande framföra ett hundratal sånger av Povel Ramel. Vill man gå på alla tre konserter i en stad innebär det Povel Ramel-musik från tio på morgonen till tio på kvällen, med pauser. Tack vare mängden artister som ställer upp blir dock ingen konsert den andra lik, och samma låt kommer inte att dyka upp mer än en gång per dag.

Jens Ramnebro, som driver Ramnared musik, har kommit på idén och bokat alla artister. Till sin hjälp har han även haft Povel Ramel-sällskapet.

– Ambitionen var att spela alla Povel Ramels sånger, vilket tyvärr inte gick för han har gjort uppemot tusen stycken. Men vi vill få med väldigt många på så olika sätt som möjligt. Därför har vi artister i alla åldrar och i olika genrer, och både artister som sjungit med Povel Ramel och yngre artister som inte har sjungit honom alls. En väldig mångfald var målet, säger Jens Ramnebro.

För att marknadsföra ”Rameliana” gjorde Jens Ramnebro en affisch i ett enda exemplar.

– Det var inte meningen. Hon som skulle trycka affischerna blev sjuk i covid-19 precis när jag behövde dem. Så jag fick kontakta en tjej jag känner i Malmö och fråga om inte hon hade möjlighet att trycka några. Hon sade att hon bara kunde trycka ett enda exemplar, och vi bestämde därför att vi gör fler en annan gång. När jag sedan fick affischen tänkte jag att ‘äsch, det räcker med ett exemplar!’

Bild 1 av 5 Anders Eldeman med den enda affischen. Bild 2 av 5 Anne-Lie Rydé med den enda affischen Bild 3 av 5 Kalle Lind med den enda affischen Bild 4 av 5 Lotta Ramel, Backa Hans Andersson och Mikael Ramel med den enda affischen. Bild 5 av 5 Jens Ramnebro med den enda affischen Bildspel

”Den enda affischen” har fått resa runt och träffa i princip alla personer som ska uppträda på ”Rameliana”. En av dem är Anders Eldeman – radiopratare, ägare av Europas största privata skivsamling samt ordförande för Povel Ramel-sällskapet. Med sina drygt 1 000 medlemmar verkar sällskapet för att hålla Povel Ramels produktion levande genom att exempelvis trycka hans böcker, se till att låtarna hamnar på strömningstjänster och ordna föreställningar.

– Vi åker också på kryssning varje år med sällskapet. Då sitter vi i ett konferensrum och tittar på filmklipp och lyssnar på konstiga skivor och udda saker ur Povels privata arkiv och har vansinnigt roligt, äter gott och sjunger Povel Ramels snapsvisor. Efter 24 timmar tumlar vi av båten alldeles lyckliga, säger Anders Eldeman.

Att Anders Eldeman blev ordförande beror dels på att han sedan barnsben beundrat Povel Ramel, dels att han i sina radioprogram ofta spelat hans musik.

– Man säger ofta att han inte är politisk. Det kunde han visst vara. Han var oerhört miljöengagerad och gav sig in i striden mot kärnkraften när den debatten var i gång. Men drivkraften hos honom och det jag har haft mest glädje av är hans vilja att glädja och skapa välbehag omkring sig med sin trivsamma ton. Det är synd om folk skulle missa det bara för att han numera inte är i radio varje dag, säger Anders Eldeman.

Povel Ramel-sällskapet är också delaktigt i utdelningen av Karamelodiktstipendiet som instiftades av Povel Ramel. I juryn som delar ut det sitter kanske radioprataren och författaren Kalle Lind – han vet inte riktigt. Det var så länge sedan de hade ett möte, på grund av pandemin. Kalle Lind ska dessutom medverka på ”Rameliana”, i samtliga tre städer. På ett ”underhållande och lättsamt sätt” ska han kåsera om Povel Ramels liv och verk. Han menar också att det på sätt och vis finns politiska drag hos Povel Ramel.

– Det finns ett credo som går igenom hela hans produktion. Ett livsbejakande. Han skrev sånger som hette: ‘Ta av dej skorna!’, ‘Knäppupp! Relax! Koppla av!’ 'Blås på det onda', 'Håll musiken igång'. Det är imperativ, uppmaningar att krama livet ur den korta tillvaron. Musik och glädje, mat och dryck, njut av detta under er tid här. Och det kan man hävda är ett i allra högsta grad politiskt budskap, menar Kalle Lind.

Povel Ramels föräldrar gick bort i en bilolycka när han bara var 15 år gammal. Även om hans föräldrar alltid uppmuntrade hans skapande, var det Povel Ramels faster Elsie Virgin som lät honom gå i tecknarskola och ta pianolektioner i stället för att ta studenten, när han var ung.

Hela hans gärning är en sorts korståg mot tråkigheten.

– På något paradoxalt sätt pratar han om att hela hans gärning var ett slags bakvänt sorgearbete i glädjens tecken.

Kalle Lind fortsätter:

– Man ska förstå Povel som att han har en fiende som han alltid slåss mot. Och det är tråkigheten. Hela hans gärning är en sorts korståg mot tråkigheten. Han såg världen i musik och parodi med ett egensinne som jag skulle hävda är genialiskt. Allt som är grått, enahanda, stelt, byråkratiskt, formellt skulle bekämpas. Det gjorde han i 60 år, och det är hedervärt, säger han.

Anne-Lie Rydé spelar på ”Rameliana” tillsammans med Svenska Lyxorkestern i ledning av Hans Gardemar, och har genom åren arbetat mycket med Povel Ramel. Hon minns också en väldigt glad människa.

– Han var sig själv på scenen. Det märkte publiken. Han hade alltid nära till humor, skratt och självironi. Det fanns en sorg hos honom, men bär man på en tung livssorg så måste man ju lära sig att hantera den om man ska överleva. Och han var en partyprins ända upp i åren. Vi skulle alltid ut på krogen efter en föreställning. Äta och dricka gott. ”Gå och lägga sig? Nej, nej, nej, nej”, sade han. Han älskade verkligen livet, säger Anne-Lie Rydé.

Povel Ramel sjunger i ”Håll musiken igång” att ”inget verkar hälften så beklämmande, så kusligt och så skrämmande, som visan som aldrig man hör, tjingeling, den dör, tjingeling.” Om sin medverkan i ”Rameliana” säger Anne-Lie Rydé någonting liknande.

– Man måste vårda ett eftermäle. Det gör vi genom att vi sjunger hans material. Tyvärr kunde ingen göra hans mästerverk ”Håll musiken igång” med mig. Kombinationen av hans ordekvilibrism och hans musikalitet gör att han alltid kommer att finnas hos oss. Det var min första tanke när han gick bort: ”Men … Povel ska ju alltid finnas?”

Lotta och Povel Ramel. Foto: Kenneth Thorén/SVT

Även Povel Ramels dotter Lotta Ramel, som spelar i konstellationen Povels Naturbarn, tillsammans med sin bror Mikael Ramel och musikern Backa Hans Eriksson, talar om vikten att föra Povel Ramels verk vidare.

– Vi vill ju att nya generationer upptäcker pappa. Och vi tycker att det tillför någonting att vi spelar hans musik eftersom vi har en annan koppling till honom. Vi berättar personliga saker om honom, historier om hur han var som pappa. Om han hade varit fransman hade det varit typ 80 statyer av honom i Frankrike. Nu får vi anordna en sådan här undergroundverksamhet för att uppmärksamma honom, säger Lotta Ramel.

Lotta Ramel har arbetat mycket med sin pappa, men deras professionella relation stod aldrig i vägen för deras privata.

– Han var för mig en fantastisk pappa. Vi fungerade lika bra oavsett om vi jobbade ihop eller var hemma och käkade middag. Det är få människor jag skrattat så mycket med. Och det berodde inte på att han var rolig hela tiden, utan att han var en så inspirerande person att umgås med. Jag har upplevt honom som pappa, som en av mina närmsta vänner, som kollega och som medmänniska.

Hon tillägger:

– Han var ett geni, tycker jag. Det är väl inte min sak som dotter att säga, men jag säger det ändå!