Raoul Peck: ”Vår historieskrivning består av en mängd stora tystnader”

Samma vecka som Raoul Pecks ”Exterminate all the brutes” har premiär håller republikanen Rick Santorum ett tal där han beskriver USA som en kontinent som var helt tom innan européerna anlände.

”Vi skapade det här landet utifrån ingenting. Jag menar, det fanns ingenting här. Okej, ursprungsbefolkningen fanns här. Men ärligt talat så finns det inte mycket av ursprungsbefolkningens kultur i den amerikanska kulturen”, säger Santorum, en tidigare senator och presidentkandidat.

Det fanns i själva verket omkring 60 miljoner människor på de två amerikanska kontinenterna när Christopher Columbus anlände 1492. En befolkning jämförbar med Europas vid samma tidpunkt. Men det är svårt att hitta en mer koncis sammanfattning av just den världsbild som Raoul Peck ägnat sitt yrkesliv åt att ifrågasätta. I fyra decennier har Peck försökt skildra kolonialism, eurocentrism, rasism och politiska revolutioner i långfilmer och dokumentärer. Men aldrig har han gjort det med sådan sprängkraft, så mycket sorg och vrede som i ”Exterminate all the brutes”, en fyra timmar lång dokumentärserie som mötts av hyllningar i USA och världen över.

– Vetskapen om vad som hänt finns redan därute. Utmaningen är att få folk att ta till sig den sanna historien, att tränga igenom myterna, säger Raoul Peck i en videointervju med DN.

”Exterminate all the brutes” har höjts till skyarna av amerikanska kritiker. I Time Magazine kallas den ett mästerverk. ”Det kan mycket väl vara den mest politiskt radikala och intellektuellt utmanande dokumentär som någonsin gjorts för tv”, skriver Judy Berman. New York Times jämför den med Chris Markers poetiska essäfilmer, som ”Sans soleil”, som också försökte skapa ett nytt bildspråk för att ta itu med eviga frågor om tid och historieskrivning.

Raoul Peck sitter i Paris och jag i Brooklyn, inte allt för långt från det område där han själv växte upp på 1960-talet, efter att familjen flytt från ”Papa Doc” Duvaliers brutala diktatur i Haiti. Han blir förtjust när han hör att jag är i närheten av de gamla hemkvarteren och börjar beskriva barndomens bitterljuva minnen av resor mellan tre världsdelar. Raoul Peck har färdats över Atlanten hela livet, från Haiti till Kongo-Kinshasa, från Brooklyn till Paris.

Under arbetet med ”Exterminate all the brutes” gjorde han även tre resor till Sverige för möten med Sven Lindqvist.

Såväl titeln som själva konturerna för dokumentärens berättelse är hämtade från Lindqvists klassiska bok ”Utrota varenda jävel”, från 1992. Där gjorde Lindqvist en personlig skildring av kolonialismens våld, en resa genom både tid och rum. Lindqvists titel var i sin tur tagen från ett citat i Joseph Conrads ”Mörkrets hjärta”.

När jag läste boken fångades jag av Svens djupa mänsklighet. Han påminde mig omedelbart om James Baldwin.

Peck läste om Lindqvists bok när den kom i en ny fransk översättning 2017 och drabbades så omedelbart av den att han bestämde sig för att åka till Sverige och träffa författaren.

– När jag läste boken fångades jag av Svens djupa mänsklighet. Han påminde mig omedelbart om James Baldwin. De har samma mänsklighet, de skriver på samma sätt, ser världen på samma sätt. Det var viktigt för mig att förmedla det i filmen, hur helhjärtat jag kunde omfamna Sven. Som svart man har jag lärt mig att alltid vara skeptisk och tvivla på de historiska berättelser jag hör. Men med Sven kände jag bara en ömsesidig uppriktighet från allra första stund, säger Peck.

Efter fyra decennier som regissör i ett slags prestigefull periferi, där han ofta hyllats av kritiker men sällan nått ut till bred publik, fick Peck till slut ett globalt genombrott 2017 med ”I am not your negro”, en originell och personlig dokumentär om den författaren James Baldwin. Filmen gav Peck en oscarsnominering och uppmärksammades brett i både Europa och USA. Framgången kan inte främst förklaras av att den var särskilt annorlunda än Pecks tidigare filmer, utan snarare handlar det nog om att det politiska ögonblicket hade förändrats.

”I am not your negro”

Nationalistiska partiers framgångar i Europa och Donald Trumps valseger i USA skapade en ny global konversation om rasism. Röster som alltid talat om dessa frågor ansågs plötsligt mer angelägna. Pecks film lyckades åstadkomma samma starka känslor, samma balans mellan det sakliga och det poetiska, som Baldwins böcker.

I vår intervju berättar han att det även var just dessa egenskaper som fick honom att fastna för Sven Lindqvists litteratur.

– Jag imponerades framför allt av Svens förmåga att komprimera 700 års historia till en berättelse som inte bara var trovärdig och begriplig, utan även lyckades integrera det personliga, hans egna vittnesmål, vilket är precis det jag försöker åstadkomma i mina filmer.

Jag ringer upp Agneta Stark, som var gift med Sven Lindqvist i fyra decennier och var med på mötena med Raoul Peck under hans frekventa resor till Stockholm. Hon minns att Peck ofta pratade om just denna balans mellan det politiska och det intima.

– De personliga inslagen var jätteviktiga. Annars tror jag filmen skulle ha blivit omöjlig att se, säger hon.

Efter att Peck läst Sven Lindqvists bok hörde han av sig till Sven och frågade om det gick att ordna ett möte. Redan en vecka senare flög han till Stockholm.

– De verkade förstå varandra direkt. Sven var väl inte alltid så lättflörtad, men med Raoul var det något alldeles särskilt. Raoul sade att han fastnade för Svens sätt att berätta, att blanda historia med självbiografi, enastående vackra passager, egna drömmar och sen de här otroligt raka skildringarna av övergreppen. Den stenhårda, iskalla logiken som ligger bakom. Det är det som gör filmen så omskakande. Så Raoul hittade strukturen redan i Svens bok, i blandningen av fakta, essä och en känslomässig gestaltning, säger Agneta Stark.

Dokumentären följer den blodröda tråd som löper från Columbus ankomst till Hispaniola 1492, till den amerikanska presidenten Andrew Jacksons folkmord på den amerikanska ursprungsbefolkningen, den belgiska kolonialmaktens våld i Kongo och Winston Churchills berusat lyriska skildringar av ”glamouren och spänningen” under brittiska arméns brutala krig i Sudan. Det fortsätter längre in på 1900-talet, med USA:s bombmattor i Japan, Vietnam och Irak, som ackompanjerades med försök att avhumanisera offren. Vi får se USA:s president Harry Truman försök att motivera atombomben i Nagasaki: ”När du har att göra med djur måste du behandla dem som djur”.

Utöver Lindqvists bok har Peck även använt sig av historikern Roxanne Dunbar-Ortiz ”An indigenous people’s history of the United States” och den haitiska antropologen Michel-Rolph Trouillots ”Silencing the past” – också två titlar som lika gärna skulle kunna använts för Pecks egen film.

– Vår historieskrivning består inte bara av en rad myter utan en mängd ännu större tystnader. De som har makten betonar vissa berättelser, medan de tystar ner andra. Mitt jobb som filmregissör är att dekonstruera dessa tystnader, säger Peck.

Efter fyra timmars historielektion landar berättelsen till slut i 2020-talets främlingsfientliga nationalister som Orban, Trump, Le Pen och Bolsonaro. I stället för att upprepa de mest utnötta uttalandena från samtidens demagoger försöker Peck blottlägga den ideologiska arkitektur som möjliggjorde deras politiska triumfer.

– I 700 år har vi levt i en värld som dominerats av eurocentriska perspektiv. Men den världen håller på att förändras nu. Och de här ledarna börjar känna att det är något som inte stämmer, att de kanske inte alltid kommer att förbli världens centrum, att det är de vita som är i minoritet. Så de försöker bygga en mur runt fortet. Men problemet finns redan inuti i fortet, säger Peck.

Sven Lindqvist avled i maj 2019, när Raoul Peck var på väg att bli klar med filminspelningen. Men hans litteratur tycks nu få ett andra liv tack vare Pecks dokumentärserie. Hyllningarna av Pecks film i amerikanska medier har väckt nytt intresse för Lindqvists böcker. Hans amerikanska förlag ger ut nya utgåvor av två titlar och nya översättningar är på gång i flera andra länder. Serien ska utöver HBO även visas på Arte i andra europeiska länder och sedan distribueras i Latinamerika och Afrika.

Det är också anmärkningsvärt att en stor, global plattform som HBO satsat på detta material, i en tid då deras konkurrenter ängsligt rör sig bort från politiskt kontroversiellt material.

Netflix grundare Reed Hastings sade i en intervju nyligen att företagets målsättning är att undvika det politiskt explosiva: ”Vi försöker inte ifrågasätta makthavare. Vi försöker underhålla”, sade Hastings.

Prisbelönta filmregissörer och konstnärer som Ai Weiwei och Bryan Fogel, som gjort en ny dokumentär om mordet på Jamal Khashoggi, har också beskrivit hur Netflix, Amazon och andra plattformar allt mer sällan köper in politiskt kontroversiella dokumentärer.

”Att Raoul Pecks nya film över huvud taget existerar på HBO säger något stort om en värld som håller på att förändras”, skriver Jon Schwartz i Intercept.

– Så det är ett mirakel att filmen blev av. Att det går att berätta denna historia om folkmord, kolonialism, utrotning. Det är lite lättare i dag att göra en sådan här film än det var för 30, 40 år sedan. Vi ser de här frågorna lite tydligare, säger Peck.

I dokumentären får vi även se otaliga exempel på Hollywood-filmer som spridit och bibehållit de rasistiska myter som gjorde kolonialismen möjlig – tv-serier, västernfilmer som John Waynes ”The Alamo” och den absurt rasistiska Hollywood-musikalen ”On the Town”, där Frank Sinatra och Gene Kelly jämför afrikaner med förhistoriska apor. Så kan dokumentären även betraktas som ett till kapitel i Raoul Pecks livslånga försök att korrigera filmhistorien.

I en intervju med DN för fyra år sedan sade Peck att ”det finns så få svarta filmskapare att jag känner alla”.

När han undervisade i film på New York University på 1990-talet var en av hans studenter Steve McQueen, regissören som senare skapade storverk som ”12 years a slave” och ”Small axe”-filmerna (finns att strömma på SVT play).

I intervjuer har McQueen ofta pekat ut Peck som oumbärlig för hans utveckling som regissör. Jag frågar Peck om han ser McQueen som en lärjunge.

– Haha, han brukar säga det, men det får mig bara att känna mig gammal. Jag har gjort filmer i 40 år men de flesta känner bara till mig från ”I am not your negro”. Så det är svårt att veta vilka som skulle ha influerats av mig. Men jag hoppas att mina filmer inte främst påverkar andra filmregissörer, utan snarare inspirerar den politiska processen och det bredare samhället. Att de får folk att agera.

Raoul Peck Haitisk filmskapare och politiker. Född 1953 i Port-au-Prince men hans familj flydde Papa Docs brutala regim när Raoul Peck var åtta år. Resten av uppväxten tillbringade han i Brooklyn, New York. Från mars 1996 till september 1997 var han Haitis kulturminister. Oscarsnominerades för bästa dokumentär med ”I am not your negro” (2016), som handlar om författaren James Baldwins liv. Har gjort flera dokumentärer och spelfilmer, bland annat ”Lumumba” (2000) om Patrice Lumumba, den förste demokratiskt valde ledaren i Kongo, en spelfilm om Karl Marx, ”The young Karl Marx”. Aktuell med dokumentärserien ”Exterminate all the brutes” på HBO Nordic. Visa mer

