Rapparen Dave river murar och skapar feststämning

Inledningsvis handlar det mesta om festen. Brittisk hiphops mest anonymt namngivna rappare Dave jobbar hårt på att skapa den bilden under och mellan de första låtarna. Det ska vara party hela kvällen. Stockholm är hans favoritstad. Publiken till vänster är sköna lirare, publiken till höger är grejen, publiken i mitten är på g, till och med publiken längst bak är på tårna.

Dave får i och för sig bra betalt för sitt enträgna feststämningsskapande, jublet och talkörerna som möter honom på Fållan lär höras i stora delar av Stockholms söderförorter, men det känns mer som en eftergift till genre- och konsertkonventioner än i linje med det som faktiskt sker och hur det låter på scenen.

Dave är för all del mångsidig, och kan absolut göra briljanta festlåtar, men varje gitarrsolo och uppsluppet upptåg tar fokus från hans verkliga styrka – berättandet. Han excellerar mest när hans eftertänksamma, komplexa och detaljrika resonemang om att vara ung och svart i ett, för många farligt och nedbrytande, Brexit-England ramas in av mörka låtbyggen som lysande relationsskildringen ”Both sides of a smile” eller den enorma ”Psycho”, där han vänder ut och in på sig själv över ett malande beat. Då suger han in en i förtätad stämning där man inte vill missa ett enda av de ord om som flödar ur hans mun. När han värderar varje stavelse så högt och bygger samman dem så snillrikt och intrikat blir varje avbrott och avvikelse närmast onödig.

Samtidigt finns det också en poäng i det nästan överdrivet publikfriande, även när det bryter av Daves suggestiva flöde. Dave understryker det själv: Utan oss i publiken hade han inte varit där han är eller kunnat göra vad han gör, då hade han varit kvar i Londons sydöstra förorter med betydligt färre positiva framtidsutsikter.

När han bjuder upp folk ur publiken för att rappa med honom i ”Thiago Silva” känns det inte som en trött gimmick, bara som ett fint, om än lite utdraget, sätt att riva ned murarna mellan oss.

