Rapparen DMX är död

”Vi är ledsna över att behöva meddela att vår kära DMX gått bort vid 50 års ålder. Han hade sin familj vid sin sida på sjukhuset under de sista dagarna och var en kämpe in i det sista. Han älskade sin familj av hela sitt hjärta och vi är glada över den tid vi tillbringat med honom”, skriver hans team i ett uttalande.

DMX började ägna sig åt musik på 80-talet då han uppträdde tillsammans med Ready Ron samtidigt som han avtjänade ett fängelsestraff. Också under senare år avtjänade DMX flera fängelsestraff sedan han gripits för såväl vapenbrott, narkotikainnehav, rattfylleri och skattebrott.

DMX debuterade 1998 och låg bakom hits som ”X gon' give it to ya” och ”Party up (up in here)”. Han kom att delta på skivor med artister som Jay-Z, LL Cool J och Mase men också med rockbandet Sum 41, skriver nöjessajten TMZ, som var först med att rapportera dödsfallet.

Albumet ”Ruff Ryders” blev en av hip-hop-genrens största framgångar då det placerade sig på Billboards 100-lista över de hetaste albumen.

DMX, som ofta bara kallades X, kom också att spela med i filmen ”Romeo must die” från 2000.

Enligt TMZ vårdades DMX med livsuppehållande apparater under veckan men återfick aldrig sin hjärnfunktion efter att ha varit utan syre i en halvtimme i samband med sin överdos.