Rapparen DMX till sjukhus efter överdos

Den 50-årige musikern, vars riktiga namn är Earl Simmons, har inte gjort någon hemlighet av sina missbruksproblem. Han har också varit i klammeri med rättvisan och bland annat åtalats för droginnehav och djurplågeri. Simmons har även avtjänat ett fängelsestraff för skattefusk.

DMX debuterade 1998 och ligger bakom hits som ”X gon' give it to ya” och ”Party up (up in here)”.