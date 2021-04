Rapparen Lil Tjay odlar ingen personlig eller unik stil

Rap Lil Tjay ”Destined 2 win” (Columbia/Sony) Visa mer

Lil Tjay är en 19-årig rappare från Bronx. Han sjunger med autotune över långsamma trapbeats med sentimentalt sorgsna ackordföljder.

Hans texter handlar om kampen för att nå framgång, lugnet (snarare än lyckan) i att ha råd att köpa dyra saker, skymtar av obehagliga minnen som han vill lämna bakom sig, falska vänner, tjejer som inte fattar när det är slut, samt tjejer som han inte kan sluta tänka på efter att det är slut.

Hans vemodiga breakuplåt ”Calling my phone” är en av vårens stora hittar, och den är ganska oemotståndlig i sin poppighet, samtidigt som den känns kusligt bekant. För vad skiljer egentligen Lil Tjay från Lil Mosey, Lil Tecca, YoungBoy Never Broke Again, Roddy Ricch eller någon av de andra unga poptrapkillarna som har fått hitlåtar de senaste åren? Inte mycket.

Det finns inget incitament för unga framgångsdrömmande rappare att odla en personlig och unik stil, eftersom det är så tydligt vad som säljer, det enda som behövs av en artist är hårt arbete och lite tur.

Och Lil Tjay jobbar hårt. Hans andra album anländer ett och ett halvt år efter det första (däremellan har han släppt en ambitiös ep) och innehåller 21 låtar, alla välgjorda, alla mer eller mindre identiska.

Bästa spår: ”Calling my phone”

