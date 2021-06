Rått, rytmiskt och sinnligt av Arthur Jafa på Louisiana

Utställning Arthur Jafa: ”Magnumb” Louisiana, Humlebæk, Danmark Visas till och med 31/10 Visa mer

Den amerikanska konstnären Arthur Jafa har på kort tid gjort en smått osannolik internationell karriär. Över 50 år gammal slog han igenom 2016 med videomontaget ”Love is the message, the message is death”: en kraftfull sampling av bilder ur USA:s svarta historia till musik av Kanye West. Det spektakulära genombrottet har gjort honom till en förgrundsfigur på den antirasistiska konstscenen, belönats med Venedigbiennalens Guldlejon och han seedas i dag som en av världens viktigaste konstnärer.

Delvis är det här förstås ett uttryck för konstmarknadens politiska vindkänslighet. Jafas kometkarriär sammanfaller med en extremt polariserad period i USA:s historia där den svarta minoritetens kollektiva trauma ofta stått i konfliktens centrum, och hans rytmiska bildflöden plockar referenser från afroamerikansk historia och kultur på ett sätt som ger just intryck av ett kollektivt undermedvetet, rastlöst pendlande mellan vanmakt och motstånd, stolthet och vrede, skönhet och våld.

Men att Jafas arbeten fyller ett diskursivt tomrum i en konstvärld ständigt hungrande efter social och politisk relevans är ju inte hans fel. Ingen cynisk institutionskritik kan heller förminska deras styrka, som dock hittills varit svår att bedöma eftersom hans rykte vilat på bara ett fåtal verk. Därför är det ändå en händelse av internationella mått när han nu ges en riktigt fyllig presentation på danska Louisiana, som efter den långa nedstängningen har öppnat med fyra utställningar samtidigt – bland dem en stor, konsthistorisk utställning på temat moderskap. Även den mycket sevärd.

Bild 1 av 3 Arthur Jafa, ”Ex-slave Gordon 1863”, 2017. Foto: Arthur Jafa/Gladstone Gallery, New York and Brussels Bild 2 av 3 Arthur Jafa, ”Big wheel II”, 2018 Foto: Arthur Jafa/Barasch Carmel Family Collection Bild 3 av 3 Arthur Jafa, ”Le rage”, 2017. Foto: Arthur Jafa/Gladstone Gallery, New York and Brussels Bildspel

Men det är Arthur Jafa som motiverar den krångliga resan över sundet just nu. Museets utställning är den mest omfattande hittills över huvud taget. Här finns det mesta av det som var med på Moderna museet i Stockholm 2019, och lika mycket till – däribland flera verk som aldrig tidigare visats, ett par av dem så färska att de knappt hunnit fram till vernissagen. Det är storslaget och väldigt lyxigt.

Det står också genast klart att Jafas snabba väg till stjärnorna inte är en marknadens nyck utan en frukt av många års genreöverskridande visuella experiment. Sedan åttiotalet har han arbetat som filmfotograf och musikvideoproducent, med några snabba inhopp i konstbranschen och inte minst ett rykte som legendarisk föreläsare. Under alla dessa år har Jafa samlat bilder och filmklipp som han kombinerat i collage med ambitionen att skapa en visuell motsvarighet till den svarta, amerikanska musiken.

Rå, rytmisk och sinnlig.

Att se all denna mångårigt förvärvade briljans blomma ut mer eller mindre samtidigt är en uppenbarelse. För även om utställningen faktiskt innehåller ett fåtal äldre verk är det de från 2016 och framåt som imponerar. Redan ”Love is the message” är ett moget mästerverk, vars flöde av våldsamma, högtidliga och spektakulära filmklipp effektfullt speglas i den två år yngre ”The White Album”, som tog priset i Venedig och med sin flimrande filmmosaik tecknar en omtumlande bild av det vita USA, i allt från vitmaktmiljöer till ömsinta porträtt av konstnärens vita vänner.

Om Jafa verkligen är i färd med att förverkliga sin konstnärliga vision får nog framtiden utvisa. Men redan ambitionen ger hans verk en väldig tyngd

Men här finns också några starka, skulpturala verk. De väldiga, kedjade traktorhjulen i ”Big wheel” – även de visade i Venedig – fungerar som brutala motstycken till den kusliga lystern i ”Ex-slave Gordon”, en silverblänkande väggrelief utförd efter ett gammalt fotografi där en frigiven slav visar upp sin ärriga, sönderpiskade rygg. Och bland nyare verk märks det nästan två timmar långa filmcollaget ”Akingdoncomethas” där apokalyptiska bilder av skogsbränder varvas med ett extatiskt flöde av predikningar från de kyrkliga miljöer som för Jafa utgör själva urkällan till den afroamerikanska kulturen.

Allt i denna mäktiga utställning håller inte samma klass, och om Jafa verkligen är i färd med att förverkliga sin konstnärliga vision får nog framtiden utvisa. Men redan ambitionen ger hans verk en väldig tyngd. Författaren James Baldwin brukade poängtera att den svarta befolkningens historiska trauma, för att inte helt förgifta den kollektiva självkänslan, måste balanseras av ett så mycket starkare sinne för skönheten i detta kulturella arv. Arthur Jafas konst är just ett sådant motgift.

