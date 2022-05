Rättegången mellan Depp och Heard närmar sig slutet

Det är dags för Amber Heards och Johnny Depps respektive team att knyta ihop säcken. På fredagseftermiddagen, svensk tid, ska de båda sidorna under två timmar vardera sammanfatta sina bevis i rättegången som följts av miljontals tittare live. Efter slutpläderingarna ska sjumannajuryn sammanträda.

Omfattande bevis har presenterats från bägge sidor – och juryns besked kan dröja allt från några timmar till flera dagar.

Rättegången i Fairfax i den amerikanska delstaten Virginia har pågått sedan den 11 april i år. ”Pirates of the Caribbean”-stjärnan Johnny Depp har stämt sin ex-maka Amber Heard på 50 miljoner dollar för förtal efter en opinionstext som hon skrev i Washington Post 2018. I den beskrev hon sig som ett offer för våld i nära relationer – utan att nämna Johnny Depp vid namn. Han hävdar dock att han indirekt pekas ut som den skyldige, eftersom hon redan vid deras skilsmässa ett par år tidigare kom med våldsanklagelser.

Amber Heard, känd från bland annat filmen ”Aquaman”, har i sin tur svarat med att stämma honom på 100 miljoner dollar för förtal. Detta eftersom hans advokater anklagat henne för att ljuga om misshandeln.

Under rättegången har skådespelarna var för sig vittnat om den stormiga relationen. Båda har anklagat varandra för lögner, svartsjuka och våld, och nekat till detsamma annat än i självförsvar. Parterna har även kallat en lång rad vittnen, bland annat två psykologer som lämnat skilda bedömningar av det tidigare parets respektive psykiska hälsa.

Bland de som vittnat under rättegången finns även den brittiska supermodellen Kate Moss, som dejtade Johnny Depp under mitten av 1990-talet. Moss vittnade till den tidigare pojkvännens fördel, bland annat genom att förneka ett rykte som gjort gällande att Johnny Depp skulle ha knuffat ned henne för en trappa.

En tyngdpunkt under rättegången har varit en tidigare känd händelse som ska ha ägt rum i Australien 2015. Johnny Depp anklagar Amber Heard för att ha kastat en spritflaska mot honom under ett raseriutbrott, och påstår att flaskan ska ha skurit av hans fingertopp. Bland bevisen som visats upp finns bilder på meddelanden som ska vara skrivna med skådespelarens blod på väggarna. Amber Heard hävdar i stället att Depp orsakat skadan själv under en utdragen fylla, efter att han sexuellt trakasserat henne med en annan flaska.

Båda har också vittnat om hur de påverkats av rättsprocessen och de anklagelser de fått riktade mot sig.

– Fruktansvärt, löjligt, förnedrande, galet, smärtsamt, vildsint, obeskrivligt brutalt, elakt – och helt osant, sade Johnny Depp i domstolen om Amber Heards vittnesmål mot honom.

Heard har bland annat beskrivit det hat som riktats mot henne i samband med rättsprocessen, inte minst i sociala medier.

– Jag trakasseras, förnedras och hotas varje dag, också på väg in i rättssalen. Folk vill döda mig. De säger det till mig varje dag, sade hon.

Johnny Depp och Amber Heard gifte sig 2015, tre år efter att de blev ett par. De var gifta i 15 månader innan Amber Heard ansökte om skilsmässa och strax därpå även om besöksförbud med anklagelser om att hon blivit utsatt för våld. Senare hävdes det tillfälliga besöksförbudet, och 2017 blev skilsmässan klar.

Den rådande förtalsrättegången är inte den första under det stökiga efterspelet av ex-parets korta äktenskap. För två år sedan stod Johnny Depp i rätten i London mot ägaren av den brittiska tidningen The Sun, som han stämt för förtal efter att de kallat honom ”hustrumisshandlare”. Domaren fann då att våldsanklagelserna mot Depp var ”i stort sanna”, och han gick förlorande därifrån.

Läs mer: Efter sexårigt rättsdrama – Depp och Heard gör upp igen