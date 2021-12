Raubtier hamnade i toppolitisk debatt – vad står bandet för?

Efter att nya civilminstern Ida Karkiainen i veckan anklagades för att gjort en Hitlerhälsning på en fest i tonåren har det svenska metalbandet Raubtier hamnat i medialt fokus. Socialdemokraten Karkiainen är sedan många år sambo med bandets trummis Mattias Lind, och efter en intervju i Expressen kritiserades hon för att inte ha tagit avstånd från en sydstatsflagga i Raubtiers replokal.

Ida Karkiainen, civilminister. Foto: Alexander Mahmoud

Gör Raubtier vitmaktmusik eller handlar allt om ett stort missförstånd om metal? Själv förnekar Karkiainen varje form av koppling till högerextrem ideologi.

Musiketnologen Benjamin Teitelbaum beskriver det hela som en av de mer ”bisarra händelserna på flera år inom mitt område”.

– Jag har aldrig hört talas om någon socialdemokratisk minister som anklagas för att ha en anknytning till subkulturen kring vitmaktmusik, säger Benjamin Teitelbaum på telefon från USA.

Han är professor på University of Colorado Boulder och studerade den högerextrema musikscenen i Norden i boken ”Lions of the north” från 2017. Han är snabb med att påpeka att Raubtier inte var en del av hans undersökning.

– Nej, de är inte en del av scenen på något sätt, varken när det gäller spelningar eller bolag. Raubtier är ett band som man ser på stora mainstreamfestivaler, som Sweden Rock. Det är sammanhang som exempelvis Ultima Thule inte kommer i närheten av, säger Benjamin Teitelbaum.

Haparandabandet Raubtier, tyska för rovdjur, debuterade år 2009 med albumet ”Det finns bara krig”. Sedan dess har man bland annat släppt albumet ”Bärsärkagång” som 2016 gick raka vägen in som trea på albumlistan. I sin sågning av albumet ”Skriet från vildmarken” 2010 frågade sig DN:s Johanna Paulsson om Raubtiers ”industrirockretorik med heroiska refränger om mordbrandsrök och wagneriansk mytologi” var ”humoristisk eller bara obehaglig”.

Foto: Claudio Bresciani / TT

Benjamin Teitelbaum medger att det ibland, åtminstone för ovana öron, kan vara svårt att skilja på artister i olika genrer. Vad är det för skillnad på industrimetal med krigsmotiv, vikingarock och vitmaktmusik? Enligt Teitelbaum är frågan dels musikalisk, dels social.

– Hos både Raubtier och Sabaton, som de har turnerat tillsammans med, kan man hitta texter som är uppenbart antiprogressiva. Men jag tror inte att de har hämtat sin inspiration från den öppet nationalistiska musiken, utan snarare metalscenen i övrigt, säger Benjamin Teitelbaum och fortsätter:

– Mycket är mainstreamteman som återkommer på andra håll i Europa, eller Sydamerika för den delen. Sedan är det kanske ingen slump att musiken huvudsakligen konsumeras av vita män, men de hör inte till samma subkultur. Så man ska akta sig för att dra förhastade slutsatser.

Särskilt svårt kan det vara att rent tematiskt skilja metal som Raubtier och Sabaton från vikingarock à la Ultima Thule.

– I vikingarock finns det mycket nationalromantik men också en underton av att vara mot systemet. Det finns ett förakt mot politiker och institutioner, kanske mot mångkulturalism utan att nämna någon enskild folkgrupp. Det är inget tal om ras och etcnitet, säger Benjamin Teitelbaum.

Utpräglad vitmaktmusik som exempelvis Pluton Svea innehåller oftare referenser till den vita rasen, den historiska och nutida nationalismen, med olika former av kodspråk.

– Musiken lutar historiskt mer åt skinheadpunk och man kan till exempel höra sifferkombinationen 1488, som hänvisar både till Hitler och vita nationalister i USA, säger Benjamin Teitelbaum.

Raubtier saknar dylika referenser. Jonathan Leman på antirasistiska tidningen Expo har till Expressen dock beskrivit Raubtier som ett metalband som ”delvis kan kopplas till högerextremism”. Han hänvisar dels till konspirationism och bildspråk i bandets texter, dels till frontmannens agerande i sociala medier. Haparandatrions språkrör Pär Hulkoff ska bland annat ha gillat uppdateringar om hur ”feminazism” splittrar det svenska folket.

Det är inte första gången Raubtier har nämnts i samband med högerextremism. Statens medieråd presenterade rapporten ”Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet” 2013. Där nämns en lanseringsfilm från 2011 för en insomnad nazistisk gruppering, med bilder från en skogsträff med airsoftvapen i fokus. På ljudspåret: Raubtiers ”Det finns bara krig”.

Under samma period hade bandet en banner på sin officiella hemsida med texten: ”Anti våld. Anti rasism. Pro rock.” Enligt en intervju i Sveriges Radio 2013 var det ett budskap till deras olika kritiker, samtidigt som Pär Hulkoff poängterade att deras fans redan förstod att Raubtier inte uppmuntrade till våld eller rasism.

– Det tyder trots allt på behovet att distansera sig och osäkerheten som finns kring dessa uttryck, säger Benjamin Teitelbaum.

DN har sökt Raubtier utan framgång, men i en intervju med sajten Rocknytt år 2016 beskrev Pär Hulkoff musiken som ”en mörk ventil”. På frågan om hans texter är politiska svarade han: ”Egentligen inte! Jag skulle nog vilja säga att dom är mer generella än vad många kan tro.”

I en intervju med podcasten Rockpodden 2018 får Pär Hulkoff en fråga om vad han anser om att nationalister lyssnar på Raubtiers musik eller använder den som kampsånger. Han svarar att han har svårt att tro på det, men att han inte har någon kontroll över lyssnaren: ”Det finns många människor med många egna agendor. Alternativet är ju att censurera alltihop och sen sjunger vi allihop om blommor och röda gardiner.”

Oavsett Raubtiers egen politiska tillhörighet eller betydelse påpekar Benjamin Teitelbaum att musiken har spelat ut sin roll som inkomstkälla för den organiserade högerextremismen. Pluton Svea splittrades redan 2001.

Teitelbaum påminner om att vitmaktmusik hade stor spridning i Sverige på 90-talet, men det är länge sedan cd-skivor var rörelsens närande gren. I dag finns det dessutom andra sätt att samla sin publik, inte minst genom sociala medier.

Samtidens högerextremism tar sig andra musikaliska uttryck på nätet. Benjamin Teitelbaum nämner exempel på grovt rasistiska mem, instrumental så kallad fashwave-techno och neofolk med trallvänlig musik och medvetet mystiska låttexter.

– De gamla vitmaktmusikerna framträdde under eget namn, och det gick inte att misstolka budskapet. I många fall förstörde det ju deras liv. Dagens användare och artister på nätet är antingen anonyma eller medvetet vaga. Då kan ingen heller riktigt hållas personligt ansvarig, säger Benjamin Teitelbaum.