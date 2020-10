”Rebecca” en klåfingrig och blek kopia av Hitchcock-klassiker

Romantisk thriller ”Rebecca” Regi: Ben Wheatley Manus: Jane Goldman, Joe Shrapnel, m fl. I rollerna: Lily James, Armie Hammer, Kristin Scott Thomas mfl. Längd: 2 tim, 1 min. Språk: engelska. Netflix premiär 21/10. Visa mer

Det är inte konstigt att Daphne Du Mauriers klassiska roman ”Rebecca”, en Jane Eyre-inspirerad romantisk thriller om en enkel flicka som gifter sig med en själsplågad engelsk adelsman, har inspirerat många filmare.

Den gastkramande känslan av otillräcklighet, huvudpersonens snabbt eskalerande självförtroendekris och övertolkningen av alla tecken är tacksamt material. Flickans tafatta försök att bli härskarinna över det mytiska godset Manderlay och leva upp till mannens legendariskt vackra och sofistikerade exhustru Rebecca är hjärtskärande. Särskilt som den skrämmande hushållerskan mrs Danvers, Rebeccas vapendragare i livet, gör allt för att skrämma bort den unga inkräktaren.

Men med tanke på att första versionen gjordes av Alfred Hitchcock redan 1940 och blev ett underverk av psykologisk fasa, späckad med skruvade och passionerade underströmmar och humor är det väldigt konstigt att man ger sig på den utan någon egen tolkning eller unik vision.

Särskilt överraskande är det att just Ben Wheatley, en brittisk regissör som ömsom geniförklarats, ömsom skrattats ut för sina märkliga men kompromisslösa filmer nu levererar den här förment romantiska, visserligen färgstarka men bildligt talat mycket bleka efterapningen som utspelar i en lite diffus efterkrigstid.

Jag erkänner att jag kanske spelar mrs Danvers roll nu och med djup skepsis ser lilla Wheatley tränga sig in på Manderley och försöka ta Hitchcocks/Rebeccas plats. Lite svårt är det att avgöra hur filmen ter sig för den som inte behöver uppleva hur berättelsen åderlåts på känsla i scen för scen och replik för replik (de ligger tillräckligt nära för att jämförelsen ska bli oundviklig men samtidig så långt ifrån att det skorrar i öronen).

Det fanns så många frågor att ställa sig inför en filmatisering i dag. Hur ska man skildra den unga kvinnan till exempel, hon som älskar hur otrevlig och kontrollerande den älskade än är och vad han än misstänks för att ha begått för brott. Hon gör det därför att hon har sett och tror på hans inre godhet? Ingen trop i tiden direkt.

Samtidigt vore det synd om karaktären försvann helt. Det är ju trots allt det som är kärlek, att tro på en människa även om ingen annan gör det. Kanske unga män kan få bli kärlekens vettvilliga apostlar ett tag och rädda sårbara, aggressiva kvinnor från undergång? Det hade varit en väg att gå.

Lily James (”Berättelsen om Askungen”, ”Mama Mia! Here we go again”) är inte dålig i rollen. Hon är väl egentligen det enda som håller ihop historien och hon är ju född att spela askungar och ankungar som avväpnar häxor och andra demoner med sitt soliga leende. Men här finns inte mycket att avväpna.

Armie Hammers (”Call me by your name”) själsplågor är knappt märkbara under den solbrända ytan och veteranen Kristin Scott Thomas försöker ge mrs Danvers nya, mänskliga drag vilket tyvärr gör henne helt oskrämmande. Det är en onödig, klåfingrig gest, att göra alla lite snällare.

Romanen och originalmanuset har löst alla de problemen. Alla får sin mänsklighet till slut. Alla får upprättelse. Det är det som är, eller rättare sagt var, det briljanta med historien. Utan Hitchcocks närmast sinnessjuka talang för spänningsskapande och själstolkande bildberättande och förmåga att komprimera handling blir det bara en film om vackra människor som plågar varandra i ett vackert gods.

