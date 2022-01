Rebecca Ferguson: ”Jag har lärt mig att hantera misogyna 'assholes' på jobbet”

Rebecca Ferguson ringer som avtalat från bilen på väg genom London efter dagens inspelning. Nästa vecka kommer den svensk-brittiska aktrisen att uppmärksammas på Göteborgs filmfestival med det nordiska hederspriset, The honorary dragon award. Hon låter genuint glad och förvånad över äran.

– ”Weirdly wonderful!” Det känns väldigt viktigt, för det är så sällan jag gör några jobb i Sverige så jag har känt mig bortkopplad ganska länge. Det är väldigt hedrande, säger Rebecca Ferguson.

Hon verkar lite förvånad över att DN vill intervjua också. Det stämmer kanske som det står i festivalens motivering att hon inte har fått samma uppmärksamhet i medierna som Alicia Vikander, Noomi Rapace, bröderna Skarsgård och diverse regissörer som har slagit stort utomlands. Vad det beror på är inte helt lätt att sätta fingret på.

Kanske är det hennes engelska efternamn och perfekta brittiska uttal som gör att hon redan från början verkade ha ena foten utanför landet. Att själva resan inte blev lika pikant.

Kanske är hon för stor. När man är fixstjärna i ”Mission: Impossible”-ensemblen och sitter i tv-studios och slänger käft med Tom Cruise och Simon Pegg utan att först tala ut om saken i våra kvällstidningar klassas man kanske inte som svensk längre.

Kanske beror det på att hon slog igenom så tidigt här hemma. Som femtonårig huvudrollsinnehavare i dagssåpan ”Nya tider”. Långt innan såpa och ”finfilmen” diskuterades i samma spalter. Långt innan någon ”svensk våg” hade gjort det möjligt att surfa direkt från svensk indie till högstatusprojekt i USA, utan att passera c-såpor i Miami, dansstudios i Simrishamn, ifrågasättande av livsval och andra sökande fasoner som man snarare förknippar med oss sextiotalister än med Fergusons målmedvetna generation.

För stor eller för liten. För fin eller inte fin nog. Rebecca Ferguson är inte lagom.

Det känner man till och med genom en halvtaskig telefonförbindelse.

Jag undrar om det är andra delen av ”Dune” hon spelar in. Den första delen av det lika suggestiva som frustrerande rymdeposet avbröts just när Denis Villeneuves subtilt hallucinogena regi hade kickat in på allvar och man var beredd att följa med hennes gåtfulla lady Artreides - prästinna, konkubin, ond moder och god moder i ett - rakt in i ökenplaneten Arakis mörker.

Rebecca Ferguson som lady Artreides i ”Dune”. Foto: Alamy

Ända sedan Ferguson Golden globe-nominerades för titelrollen som drottning Elizabeth Woodville i brittiska dramaserien the ”The white queen” har hon förföljts av erbjudanden om att spela passionerade, mystiska och nobla kvinnor, gärna i historisk eller mytisk miljö. Dina i bibliska ”Röda tältet”, Ergenia i ”Hercules” och Jenny Lind i ”The greatest showman” har alla en nobless som har blivit lite av Fergusons kännemärke. Till och med när hon hänger upp och ner i rågången på en opera eller prejar skurkar över stup som Ilsa Faust i ”Mission: Impossible”-filmerna har hon en integritet som fascinerar. En känsla av ”royalty in exile”...

Djup suck i luren.

– Jag vet. Jag försöker jobba mig bort från det. Man har sina manér och sitt sätt att gå och tala, det betyder inte att man är sådan. Jag har dansat sedan jag var liten och jag talar distinkt. Folk uppfattar det som styrka och självsäkerhet och det ger mig en trovärdighet i de där rollerna, men det placerar mig också väldigt lätt i ett fack som jag inte vill vara i, förklarar hon.

Hade det inte varit just Denis Villeneuve och den imponerande ensemble han hade dragit ihop till ”Dune” så hade hon varit tveksam till rollen som Lady Artreide också, återigen en drottninglik, hemlighetsfull kvinna med superkrafter.

Det var tur att hon inte gjorde.

Man förstår att det kan kännas som att snaran dras åt när man blir typecastad och placerad i ett fack utan att få chansen att visa andra sidor. Men för publiken känns det inte alltid som en upprepning utan mer som en renodling. Skådespelaren vill öppna ständigt nya dörrar. Publiken vill känna igen sin stjärna från film till film. Vi är som Rose the Hat, det vampyriska spöke Ferguson spelar i skräckisen ”Doctor Sleep”: vi livnär oss på deras essens, ju mer koncentrerad, desto bättre. Och ibland har det skoningslösa maskineriet filmindustri–medier–publik en egendomlig förmåga att vaska fram just det vi behöver.

Däremot kanske man inte vill hamna i någon annan stjärnas fack. I Fergusons del står två döda ikoner ofta och lurar bakom ryggen. Den farliga, vackra spiongudinnan med en överrumplande jordnära och ömsint sida var ju en roll som Greta Garbo fick spela om och om igen. Den skrevs fram i desperation för att hitta en acceptabel form för den egendomliga Skandinaviska Kvinnan som inte verkade kunna spela varken riktigt dålig eller riktigt föredömlig flicka.

Att Fergusons karaktär Ilsa Faust i ”Mission”-filmerna har lånat Ingrid Bergmans förnamn i ”Casablanca” och att Rose The Hat i ”Doctor Sleep” sitter i en biograf och ser just ”Casablanca” (och inte är imponerad av Bergman) är förstås inte heller någon slump. Till och med Stephen Frears föll lite för frestelsen att återuppväcka de döda när han regisserade Ferguson i ”Florence Foster Jenkins”, där fyrtiotalets frisyr och kläder förstärker hennes likhet med Bergman på ett nästan spöklikt sätt.

Du fick jobba i motvind men lyckades sno rollen från Ingrid och ge den din energi. Är det här något du själv störs av?

– Både och. Det är ju inga dåliga kvinnor att jämföras med, men om jag kommer till sminket och de har satt upp foton av Garbo eller Bergman som inspirationsbilder säger jag åt dem att ta ner dem direkt och börja från början. Samtidigt vore det sorgligt om vi förlorade relationen till de gamla stjärnorna och de gamla berättelserna. Jag älskar att de fortfarande lever kvar och att vi jämför oss med dem, säger Ferguson.

Hon får ofta höra att ”ni svenska kvinnor är så pang på rödbetan”, men det står hon gärna för. Jag undrar om de fortfarande upplevs som ”för mycket”. Kanske är därför de blir mytologiserade till drottningar, häxor och spioner med superkrafter? Ferguson varnar för att generalisera och tar upp Rapaces Lisbeth Salander och Alicia Vikanders robot i ”Ex Machina” som motbild men jag är osäker på om de rollerna inte är uttryck för samma sak.

Tillsammans med Villeneuve går hon hur som helst ett steg djupare in i den där ”drottningen”. Hon håller sin enastående charm - ibland en superkraft, ibland kryptonit - i schack. Hon rör sig lika elegant, men helt utan att dra uppmärksamhet till det. Hon ser ut att inte bara ha en stjärnhimmel innanför pannbenet som hon kan styra med viljekraft. Det är magiskt.

Ferguson tackar artigt för komplimangen, men det är tydligt att hon är på väg någon annanstans och jag tänker inte tjata. ”Dune 2” dröjer till senare i år. Just nu spelar hon mekaniker i en postapokalyptisk tv-serie, ”Wool”, med bland annat Tim Robbins.

– Denna rollfigur är helt annorlunda! Henne är jag enormt stolt över och ser verkligen fram emot att visa upp. Det är en är extremt introvert karaktär, med förträngda trauman och motoriska svårigheter som formar kropp och gångstil. Hon är motsatsen till de där rollerna du beskriver för jag behövde verkligen det. Så det här är något jag har bett om och byggt upp själv.

Ferguson har aldrig gått teaterskola – ”jag var nog rädd för att bli avvisad”. Hon hoppade av grundskolan och växte upp i ”Nya tiders” studio. Gymnasiet läste hon in senare i Skåne och hon föredrar fortfarande att lära sig genom att arbeta och studera andra. Jag undrar hur hon själv tycker att hon har utvecklats och vad som varit hennes viktigaste lektioner.

Rebecca Ferguson och Hugh Grant i ”Florence Foster Jenkins”. Foto: Alamy

– Jag plockar upp saker överallt ifrån. Det handlar inte bara om tekniker utan om hur man förhåller sig till jobbet och alla runt omkring en. Av Meryl Streep som höll ett rum av statister på gott humör under timmar av scenframträdanden i ”Florence Foster Jenkins”. Av Hugh Jackman som kan skapa ett rum där allt är tillåtet, säger hon och tillägger:

– Men ibland har jag ju jobbat med något misogynt asshole i stället och utan att säga ifrån när jag var yngre. Nu kan jag se tillbaka på sådana situationer och tycka synd om mig själv för att jag var i trängda lägen ... och lät det överväldiga mig. Nu när jag ser minsta tecken på sådant så vet jag exakt hur jag ska bemöta det. Varje ögonblick och i varje möte, säger hon.

– Jag har lärt mig att ALDRIG SLUTA STÄLLA FRÅGOR och att inga frågor är för dumma. Och nu försöker jag föra det vidare till mer oerfarna skådespelare jag jobbar med. När de ser mig ställa frågor så vågar de. Att skapa ett öppet arbetsklimat är kanske det viktigaste av allt.

Ferguson hade planerat att komma till Göteborg för att ta emot priset, men ett visst virus har återigen satt käppar i hjulet. Hon orkar knappt nämna det vid namn.

– Brexit och covid är det enda folk talar om och det har gått runt, runt i nyheter och sociala medier så länge nu utan att nåt förändras. Ta en paus, säger jag till folk. Läs en bok. Gå en promenad. Det finns annat i världen.

Sen lägger hon snabbt till att hon kan säga så för att hon har haft tur. Ingen i hennes närhet har drabbats hårt och hon har kunnat jobba hela tiden. Som om hon plötsligt blev medveten om att drottningen tittade fram igen och pekade med hela handen.

Finns det någon roll du drömmer om att göra?

– Jag vill jobba i Sverige, göra en film på svenska. Jag får ofta manus, men de är bra till två tredjedelar. Sen tar det stopp. Jag vill göra en riktig roll, där det bränns och är svårt, där man drar saker till sin spets.

Sven-Bertil Taube och Rebecca Ferguson i Rickard Hoberts ”En enkel till Antibes”. Foto: SF

Det var en svensk regissör, Rickard Hobert som återuppväckte skådisdrömmen och räddade henne från lantlivet genom att ge henne en riktigt bra roll i ”En enkel till Antibes” mot Sven-Bertil Taube. Det blev hennes biljett ut i världen. Nu vill hon ha en biljett hem. Men tur och retur.

Det är mörkt ute i London och i Stockholm. Jag hör bara hennes röst, men jag ser framför mig hur hon kröker överläppen, rynkar på näsan och får något lystet i blicken, som om hon vill borra nosen i varmt kött och slita lite i senorna med tänderna.

Den där rävuppsynen kan skrämma slag på en. Men det är också den som gör att hon passar så bra i bild med den ettriga grävlingen Cruise, flankerade av björnen Ving Rhames och illern Simon Pegg i ”Mission: Impossible”. Båda skimrar som äventyrliga djur i en engelsk barnbok. Båda kan plötsligt slå igen käftarna om en.

Rebecca Ferguson Född 1983 i Stockholm, gick på Adolf Fredriks musikskola när hon fick en roll i lågbudgetsåpan ”Nya tider” på TV4 1999–2007 och medverkade därefter i den svensk-amerikanska dramaserien ”Ocean Ave” (2002) samt den brittiska Wallanderfilm ”Sidetracked”. I Sverige har hon haft roller i ”En enkel mot Antibes” (2011) mot Sven-Bertil Taube och i ”Vi” (2013) med bland andra Gustaf Skarsgård. Internationella genombrottet kom 2013 med kostymserien ”The white queen”. Sedan dess har hon bland annat gjort flera ”Mission impossible”-filmer med Tom Cruise, medverkat i ”Florence Foster Jenkins” med Hugh Grant och Meryl Streep och thrillern ”Kvinnan på tåget” med Emily Blunt och Justin Theroux. Hon har också spelat mot Michael Fassbender i Tomas Alfredsons ”The snowman”, mot Ewan McGregor i ”Doctor Sleep” och mot Timothée Chalamet och Oscar Isaac i ”Dune”. Just nu är hon på inspelningen av den postapokalyptiska tv-serien ”Wool” i London med bland andra Tim Robbins, Rashida Jones och James Palmer. Hon ska också vara med i andra delen av Denis Villeneuves ”Dune” som beräknas ha premiär nästa år. Aktuell: Vinnare av årets nordiska hederspris – Nordic honorary award – på Göteborgs filmfestival 2022. Rebecca Ferguson medverkar på festivalen med ett digitalt Actors talk på Stora Teatern direkt efter visningen av ”Dune” den 4/2. Under festivalen visas även hennes svenska genombrottsfilm ”En enkel till Antibes” den 5/2. Visa mer

Nicholas Wennö: Tio toppfilmer på Göteborgs filmfestival

Göteborgs filmfestival satsar på närvaro och masshypnos