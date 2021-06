Rebecca Vasmant skapar ett melankoliskt, jazzigt duggregn

Jazz Rebecca Vasmant ”With love, from Glasgow” (Rebecca's Records) Visa mer

Så här kan den just nu så omhuldade moderna jazzen – också – låta. Som en gråmulen tisdag i ett regnigt Glasgow, där man letar efter något slags vardaglig skönhet eller magi medan vattenkokaren bubblar på inför dagens andra kopp Earl Grey. Ett soundtrack till dagdrömmar om bättre, roligare tider.

Den jazzälskande discjockeyn Rebecca Vasmant vill på sitt debutalbum skapa en Coltraneinspirerad – och då Alice snarare än John – förtrollning som varar åtminstone tills skymningen sänker sig över staden eller, i allra bästa fall, tills pandemin tagit slut och man får gå ut igen.

Samtidigt är poängen med ”With love, from Glasgow” inte så mycket att Vasmant bara trampar på i traditionella fotspår, hur tilltalande de än må vara, utan att hon promenerar framåt befriande planlöst i en tid då man förväntas ha en plan för precis allt, hur omvälvande och kaotisk omvärlden än är.

Det enda som betyder något på ”With love, from Glasgow” är det närmast beskedliga, men just därför så tilltalande, målet: att skapa en melankoliskt duggregnig stämning. Vägen dit kan för all del gå genom rätt bekanta traditionella kvarter, men precis lika gärna tar Vasmant avstickare till det tidiga nittiotalets acid jazz. Eller Robert Wyatts lågmälda folkpop. Eller Bristols allra dimmigaste triphop.

Bästa spår: ”Universal code”

