Rebecka Kärde: Friederike Mayröcker odlade den sprittande glädjen i att ge världen namn

Friederike Mayröcker har slutat skriva. Det betyder att hon är död. Enligt uppgift från förlaget Suhrkamp och från Mayröckers familj i Wien somnade hon in i fredags, vid en ålder av 96 år. Och konsekvensen är alltså denna: att hon inte längre sitter vid den skrivmaskin som i över 75 års tid varit själva ådern mellan henne och världen.

Ur bokhyllan tar jag fram ”vill ej mer gå i vall”, det rekviem hon skrev när hennes ”HANDENS och HJÄRTATS följeslagare”, poeten Ernst Jandl, gick bort år 2000. Där står det, i Ulla Ekblad-Forsgrens översättning:

”jämmerlig är döden, ömklig är döden, många snöpligheter är döden, döden krossar och förstår, du måste lära dig läsa igen, nej inte bara leva, lära dig läsa : denna gåtfulla läsförmåga, så att inte rader som man just läst glider iväg i en fantasi, jag menar detta skräp av spår, en sådan sällsynt kuliss av en uppmärksamhet som genomsyrar mig.”

Mayröcker föddes i Wien 1924 och publicerade sina första dikter redan 1946. Tio år senare kom debuten i bokform. Tillsammans med Jandl blev hon tidigt en fixstjärna i den avantgardistiska tyskspråkiga litteraturvärlden. Kollegor ur samma miljö dyker frekvent upp i hennes texter, liksom döda själsvänner: Friedrich Hölderlin, Jacques Derrida, Maria Callas.

Ordet och köttet är hos Mayröcker ett. Den flytande kärnan i hennes författarskap, bestående av gott och väl över hundra verk – prosa, lyrik, hörspel – är oviljan att stänga fönstret mellan kategorierna. Händerna på skrivmaskinen står i direktkontakt med omvärlden och stenograferar intrycken till en virvelström av ord. Citat, skisser och spontana anteckningar fogas samman till nya, snart sönderfallande helheter, kollage som är mer subtilt komponerade än vad de kan se ut att vara.

De språkliga kasten är många och tvära, som i exemplet ovan. Ändå finns hos Mayröcker en konsekvent privatgrammatik som man, i samma ögonblick som man upptäcker dess existens, förstår att man aldrig kommer lyckas avkoda. Texterna tycks liksom bli igångsatta snarare än påbörjade, av ett telefonsamtal, ett besök eller en formulering. Karaktäristiskt är bruket av kursiveringar, understrykningar och förkortningar som ”osv.” – riktningen ”vidare” är hos Mayröcker alltid möjlig.

Diktandet verkade för Mayröcker inte handla om att framställa autonoma objekt. När man läser henne upplever man sig bevittna en sorts transsubstantiation, där texten och författaren uppgår i varandra. Själv har hon sagt att den enda frågan som tycks henne relevant att ställa sig om det egna skrivandet är: ”I vilken mån har jag lyckats omsätta livets och världens avtryck på mig i ett så precist språk som möjligt?”

Citatet kommer från första bandet i bokserien ”Magische Blätter”, en sorts arbetsdagböcker eller samlingar med notiser och tillfällighetstexter, publicerade i sex volymer mellan 1984 och 2007. De ger en inblick i det som Mayröcker kallade sin ”Zetteldasein” hemma i ”die Schreibhöhle”, papperslappstillvaron i skrivarhålan. Jag rekommenderar dem om man vill fördjupa sig i Mayröckers poetiska metod, även om ett enda konstaterande från ”fleurs” (2016) kanske räcker som sammanfattning: ”Einfach so hinsetzen an die Maschine am Morgen bei wölfischem Heulen, nicht wahr”. (”Bara sätta sig vid maskinen på morgonen vid det varglika ylandet, inte sant”)

Vad ska man då annars läsa av Friederike Mayröcker? På svenska finns i huvudsak verk från de senaste 20 åren, utgivna av ellerströms och enastående översatta av Ulla Ekblad-Forsgren. Många av dem, som ”och jag ruskade en älskling”, hör till höjdpunkterna i författarskapet. Fast var man börjar är inte så noga. Mayröcker är inte den sortens författare som blir ihågkommen för ett par enskilda titlar. Behållningen och storheten ligger i själva språket, flödet, musikaliteten, den sprittande glädjen i att ge världen namn. För mig var hon en av de största.

Jämmerlig är den, döden. Men, som det står i hennes rekviem:

”kanske är det så att man kan fortsätta att tala med denna HANDENS och HJÄRTATS följeslagare nämligen fortsätta samtalen och förmodligen förvänta sig svar”

