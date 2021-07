Rebecka Kärde: Michel Houellebecq skildrar den hycklande samtidens tankevärld

”Konkurrens till döds”, Michel Houellebecqs debutroman, börjar med en bibelvers från Romarbrevet. Aposteln Paulus är på väg till Rom via Jerusalem och skriver från Korinth till församlingen på plats. Utöver vissa praktiska angelägenheter vill han tala om Guds vrede över människornas synd. Den som förnekar Gud är inte fri: hon är utlämnad åt ”orenheter” och ”förnedrande lidelser”.

Men, skriver aposteln – och det är det Houellebecq citerar: ”Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning.”

Houellebecq utelämnar nästa mening, där Paulus ber församlingsbröderna att leva värdigt: ”inte med festande och drickande, inte med tukt och orgier, inte med strider och avund”. I stället låter han upptakten tala för sig själv. Romanen inleds: ”I fredags var jag bjuden på fest hos en arbetskamrat. Vi var ett trettiotal mellanchefer i åldrarna tjugofem till fyrtio år. Plötsligt var det en idiot som började strippa.”

När man har läst mycket av en författare är det lätt att övertolka debutradernas mikrokosmos. Man tänker att de varslar om vad som ska komma, rymmer mer än vad de faktiskt gör. Fast i det här fallet tror jag att impulsen är befogad. Samtliga sju romaner av Frankrikes mest berömda levande författare utgår ju från de tematiska premisser som första bokens första sida ställer upp. Här finns liksom allt: sex och arbete, synd och tristess, i en gudlös värld dit Paulus vädjan aldrig nådde.

”Konkurrens till döds” gavs ut i Frankrike 1994. 2002 kom Kennet Klemets svenska översättning, som nu ges ut i reviderad version med ett utmärkt efterord av Helena Granström. Där nämner hon det ofta påpekade profetiska draget hos Houellebecq. ”Plattform” från 2001 skildrar ett terrordåd mot ett charterhotell i Thailand, bara ett år innan liknande bombattentat ägde rum på Bali. Lika kusligt är att ”Underkastelse” (2015), som handlar om att Frankrike röstar fram en islamistisk president, gavs ut samma dag som attentatet mot satirtidskriften Charlie Hebdo, då en vän till Houellebecq dog.

”Konkurrens till döds” har som Granström skriver en något längre siarkurva. På 90-talet förknippades den med andra skildringar av livströtta tjänstemän i postfordismens öppna kontorslandskap, i stil med Douglas Couplands böcker och filmen ”Office space”. I dag framstår den snarare som en incelroman. Här finns resonemang som verkar hämtade direkt från mansaktivistforum som r/theredpill. Dessutom förebådas det misogyna våld som på senare år tagit sina mest extrema uttryck i massmördare som Elliot Rodger och Alek Minassian.

Den namnlösa jagberättaren är en trettioårig programmerare på ett dataföretag. Han är nöjd med sin sociala ställning men har inte haft en sexuell relation på två år. Trots det, och fastän han ”saknar både skönhet och personlig charm och ofta lider av depressioner”, är han mer erotiskt lyckosam än sin ohjälpligt fula och frånstötande kollega Tisserand.

Duon skickas iväg på en letargisk odyssé genom nordfranska avfolkningsorter för att demonstrera en ny programvara för jordbruksdepartementets lokalavdelningar. Berättaren eggar den allt mer desperate Tisserand till att pröva sina chanser på respektive småstadsdiskotek. Själv läser han Schopenhauer, onanerar och tänker på sitt ex. Och så skriver han ”djurberättelser”, en sorts Platondialoger mellan en tax och en pudel.

Romanens tes, uttalad och gestaltad, är att sex i vårt samhälle fungerar som ”ett andra differentieringssystem” jämte det ekonomiska. Båda är underkastade marknadens brutalitet. De som tjänar på dessa system åtnjuter gränslösa fördelar. Andra, som Tisserand, tillhör den erotiska reservarmén. ”Vissa älskar varje dag, andra fem, sex gånger i sitt liv, eller aldrig. Vissa älskar med massor av kvinnor, andra med ingen.”

Om pengar förutom status är knutet till rent materiell överlevnad, hänger sex ihop med något ännu känsligare. Förmågan att attrahera en partner är i vår kultur förbunden med själva människovärdet. Brist på sex är inte vilken brist som helst: det innebär att varan är defekt.

Kapitalismen har därmed koloniserat ännu en del av den mänskliga existensen. Den etablerar en marknad varhelst det är möjligt, eller, som det formuleras i bokens originaltitel, utvidgar kampzonen – ”Extension du domaine de la lutte”. Begäret ska retas till det outhärdligas gräns och på samma gång bli allt svårare att tillfredsställa. Detta, skriver Houellebecq i romanen ”Refug” (2005), är västvärldens bärande princip.

Vad innebär det för kärleken? Houellebecq beskriver den som ett ”ovanligt, konstgjort och sentida fenomen som bara kan uppstå under speciella, sällan sammanfallande psykiska omständigheter, som på alla sätt är motsatsen till den lössläppthet som den moderna tiden kännetecknas av”. Kärlek förutsätter en vilja att släppa kontrollen, sätta sig själv åt sidan – to fall in love, tomber amoureux, bli huvudstupa förälskad.

Västvärldens kalkylerande samhällsmänniska vill å ena sidan inget hellre. Å den andra får hon hjärtklappning av bara tanken. I romanen ”Plattform” sammanfattades predikamentet så här: ”Vi har blivit kalla, rationella, till ytterlighet medvetna om vår individuella existens och våra rättigheter; vi vill först och främst slippa alienation och beroende; vidare är vi maniskt upptagna av hälsa och hygien; det är sannerligen ingen idealisk utgångspunkt för att älska.”

Houellebecqs analys av senmodernitetens sexualitet är i sig sociologiskt allmängods. Det intressanta är hur han sätter den i arbete. Romanformen är ju i sin klassiska, romantiska skepnad ämnad att ge uttryck åt mer passionerade emotioner: kärlek och sorg, hat och vrede, det sköna och sublima. Men som bland annat kulturteoretikern Sianne Ngai har uppmärksammat finns det numera något främmande över den sortens lidelser. De verkar inte stämma överens med samtidens mångfald av futtiga pseudoförnimmelser.

”Man skulle behöva ett uttryckssätt som är plattare, kärnfullare, gråare”, står det i ”Konkurrens till döds” – och det är just så Houellebecq skriver. Konstlöst, osentimentalt, med till synes ovidkommande digressioner om, exempelvis, genteknik eller fittans anatomi.

Trots det är det slående hur många av hans romanfigurer som när en anakronistisk begåvning på kärlekens område. Daniel 1 i ”Refug” beskriver sin förmåga att ge sig hän som sin bästa egenskap. Michel i ”Plattform” lovordar sin flickvän för hennes intuitiva förståelse för den andres njutning. Och de genuint rörande romanserna mellan Bruno och Christiane i ”Elementarpartiklarna” (1998) eller Michel och Valérie i ”Plattform” representerar den spillra av tragisk helighet som kulturen tillåter, via en thailändsk turistbuss och en avsugning i en pool.

Men vad beror det här systemfelet på? Varför är kärleken så omöjlig? Houellebecq, född 1958, finner en syndabock i 60-talets sexuella revolt. I samma ögonblick som generationen före befriade sexualiteten från moralen lade de ut den på entreprenad. Tydligast blir tanken i ”Elementarpartiklarna”, där Janine/Jane – baserad på författarens egen mamma – överger sina barn för att ansluta sig till en hippiesekt i Kalifornien.

Symptomatiskt nog finns det knappt en Houellebecq-bok utan döda föräldrar. ”Plattform” börjar med att huvudpersonen Michels pappa hittas mördad i sitt hem. I ”Underkastelse” avlider berättarens föräldrar mitt i romanen. I ”Serotonin” är de döda redan från början, så att huvudpersonen Florent-Claude kan använda arvet till att försörja sin depression. När inte det räcker går hela mänskligheten under, som i ”Refug” och ”Elementarpartiklarna”.

Men ligger inte böckernas storhet i att läsaren inte garanteras att Houellebecq ”tar avstånd från” sina delvis motbjudande huvudpersoner?

Många har förstås tolkat Houellebecq som en helt vanlig reaktionär. Han föraktar kvinnor, sägs det, och det han skriver om islam är ren rasism. Att försvara honom från motsatt skyttegrav verkar dömt att misslyckas. Man kan inte med gott samvete invända: nej, herregud, det är ju fantastiska kvinnoporträtt! Islamofob, var får du det ifrån!

Men ligger inte böckernas storhet i att läsaren inte garanteras att Houellebecq ”tar avstånd från” sina delvis motbjudande huvudpersoner? Är det inte just därför, för att han verkar förstå dem, som han är bättre än någon annan på att skildra den hycklande konservatismens samtida tankevärld? Där kvinnor straffas för samma beteende som män tycker sig förtjäna. Och där moralens förfall begråts på väg till bordellen.

Bilden sammanfattar den paradox som animerar Houellebecqs författarskap. Han är övertygad om att mänskligheten behöver religionen, och han är lika övertygad om att Gud inte finns. Det enda han kan hoppas på är undantaget som bekräftar regeln. Att mörkrets gärningar då och då uppenbarar en utopisk kvarleva – en sann, ren, tragisk passion, en helig förmåga att älska den andra. Innan hon dör. Eller, ännu värre, blir gammal och ful.