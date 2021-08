Rebecka Kärde: Pandemin gjorde mig besatt av att-göra-listor

När lockdown var som värst här i Berlin tyckte jag för första gången i mitt vuxna liv att dagarna var för långa. Jag ville med alla medel få tiden att gå, komma närmare slutet på eländet – 2020 trodde man ju att det fanns ett sådant.

Således utvecklades en livslång fäbless för kalendrar och att göra-listor till en besatthet. Inget visade sig vara för litet för att bocka av. Frukost, dusch, hundpromenad ett, skriv dagbok, översätt fem sidor, lunch, hundpromenad två, mejla Thente – så där håller jag på. Särskilt ansträngande dagar kan jag bli ännu mer detaljerad. Öppna Gmail. Skriv rubrik: ”Angående recension”. Skriv mejl. Klicka på ”Skicka”.

Listorna vittnar om att förändring trots allt finns. Dessutom ger de känslan av kontroll över entropin. Fastän allt roligt är inställt pågår ju åldrandet, döden och den allmänna atrofieringen som vanligt bakom munskyddet. Den pandemiska tiden verkar både frusen och obönhörlig.

Varför upplever jag den som så otäck? Ytterst är nog min ångest en konsekvens av att leva i ett samhälle som skyr stillaståendet, som betraktar tiden som linjär, och i ett ekonomiskt system som bygger på uppskjuten avkastning. Vi anser att nutidens korta ögonblick kantas av en sämre dåtid och en bättre framtid, som nuets syfte är att lägga grunden till. Kulturen är som en haj: den rör sig framåt eller dör.

Den här synen på tid har sin grund i den agrara revolutionen. När människan lärde sig att bruka jorden blev hon tvungen att anpassa sig efter det faktum att skörd kommer efter sådd. Det som planteras i dag blir kanske inte ätbart förrän om ett halvår, om alls. Skördegudarnas nyckfullhet tvingar en att bunkra, och därmed att förhålla sig till det kommande.

Hur viktig blir framtiden om man enbart skaffar det man behöver för dagen? Inte särskilt, enligt antropologen James Suzman. I boken ”Work. A history of how we spend our time” från 2020 skriver han bland annat om hur det sydafrikanska jägar- och samlarfolket ju/'hoansi begripliggör tidens gång.

Samlarfolket i Kalahariöknen räknar med att framtiden, precis som det förflutna, kommer vara ungefär som nu

I dag tvingas många av dem arbeta åt storbönder på mark som traditionellt sett är deras egen. Men fram till slutet på 1900-talet levde nästan alla ju/'hoansi som nomader. Man varken odlade eller byggde förråd, utan förlitade sig med stor framgång på att den omgivande terrängen skulle tillhandahålla allt som behövdes.

En sådan tillvaro får konsekvenser för hur man ser på sin plats i världen. Enligt Suzman, som tillbringat tre decennier i ju/'hoansis hemtrakter i Kalahariöknen, ägnar samhället knappt någon tid åt att minnas eller mytologisera sina förfäder. Döda begravs och sörjs men glöms bort inom ett par generationer. Man räknar med att framtiden, precis som det förflutna, kommer vara ungefär som nu, med mindre säsongsbundna och oförutsägbara variationer.

När jag läser om ju/'hoansi kommer jag att tänka på ett resonemang hos filosofen Vilém Flusser, i boken ”Die Schrift. Hat Schreiben Zukunft?” (”Skriften. Har skrivande en framtid?”) från 1987. Flusser menar att det är ett misstag att tro att ”historia” alltid har funnits eftersom saker alltid har hänt. Det var först med skriftens uppkomst som händelser började tolkas som distinkta. Innan dess tycktes allting röra sig ”i oändliga cirklar”.

Oändliga cirklar – tack, det känns bekant. Men för ju/'hoansi, som inte förrän nyligen haft ett skriftspråk, måste cirkelmetaforen betyda något helt annat än leda. De förstår sig själva som lika inlemmade i landskapets kretslopp som ett träd eller en antilop. Eller gjorde det åtminstone, innan den moderna ekonomin tvingade på dem linjär tid, sociala hierarkier och andra civiliserade beteenden.

Kanske är det en tröst att det är möjligt för människan att tänka så. Jag vet inte. Jag googlar på smittotalen och bockar av ”skriv krönika”.

