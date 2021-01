Regeringen beslutar om 50 miljoner till samtida konst – ”historisk satsning”

Förslaget om anslag på 25 miljoner kronor var till Moderna museet respektive Statens konstråd presenterades i höstas i ändringsbudgeten för 2021 och har nu klubbats igenom. Pengarna ska under året användas till att köpa in samtida konst.

– I och med att vi har klubbat regleringsbreven för de här myndigheterna har man nu tillgång till de här medlen och kan börja planera och genomföra satsningen, säger kulturminister Amanda Lind (MP).

Tillskottet är en del i regeringens satsningar för att stötta Sveriges kulturliv under pandemin, berättar Amanda Lind, men också ett sätt att göra mer konst tillgänglig för allmänheten.

– Det svenska konstlivet, både bild- och formkonstnärerna samt delar av infrastrukturen för konstlivet, har drabbats hårt under coronapandemin. Det har varit svårt för konstnärerna att nå ut och visa sin konst för publiken och försäljningen har minskat drastiskt, säger hon och fortsätter:

– Här blir det möjligt för Statens konstråd och Moderna museet att både köpa in konst direkt via konstnärer, men också via gallerier och utställare. De är också aktörer som har drabbats väldigt hårt.

Hur mycket pengar som de statliga institutionerna lägger på inköp av ny konst varierar från år till år. De senaste fem åren har Statens konstråd årligen köpt in verk för omkring 3,8 till 7,8 miljoner kronor. Enligt preliminära siffror köpte de förra året in konstverk från levande och verksamma konstnärer för 4,5 miljoner.

– Det är en historisk satsning. Jag hoppas att det kommer att innebära att många både får stöd i den här svåra situationen, men också att vi får mer konst att uppleva i hela Sverige, säger Amanda Lind.

Kulturministern hoppas också att den statliga satsningen ska inspirera till konstinköp av offentliga och privata investerare för att stödja svenskt konstliv.

– Är det något som den här krisen har visat oss är det hur betydelsefull konsten är för oss människor, för att tolka och bearbeta vår samtid och våra känslor.

Räcker pengarna för att motverka den negativa utveckling konstlivet i Sverige har sett under pandemin?

– Vi ska se det som en pusselbit av många. Vi har stipendier via konstnärsnämnden, krisstipendier och så har vi höjt de permanenta stipendierna. Det finns också stöd för egenföretagare och vi har ökat kulturrådets anslag till fria aktörer inom bild och formområdet, det är också permanent.

Statens konstråds inköp Statens konstverk köper årligen in mellan 150-200 konstverk av levande och verksamma konstnärer i Sverige. Hur mycket som läggs på inköp av konst varierar från år till år, så här har det sett ut de senaste åren: 2020: Cirka 4.450.000 kronor (preliminär siffra) 2019: 7.754.193 kronor 2018: 7.633.790 kronor 2017: 4.048.115 kronor 2016: 3.820.214 kronor 2015: 5.583.337 kronor Källa: Statens konstråd Visa mer

