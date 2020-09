Regina King och ”Watchmen” säkra kort inför nattens Emmygala

Redan innan den egentliga Emmygalan, tv-branschens egen motsvarighet till Oscarsfesten, äger rum i natten till måndag ligger förhandstippade ”The Watchmen” av ”Lost”-skaparen Damon Lindelof redan bra till bland de nominerade serierna. HBO:s kontrafaktiska prestigeserie med stark rasismtematik, leder med 26 nomineringar totalt och har redan kammat sju priser inom de tekniska kategorierna som delas ut på förhand.

Även ”Star Wars”-anknutna ”The Mandalorian”, flaggskepp för den nya strömningsplattformen Disney +, har också redan hämtat hem sju priser, bland annat vann den svenske kompositören Ludwig Göransson pris för bästa musik. Den satiriska humorlångköraren ”Saturday night live” ligger också i topp med sex vinster följt av realityserien ”RuPaul's dragshow” (fem) och den tidigare mycket prisade dramakomedin ”The marvelous mrs Maisel” (fyra).

Nattens mycket annorlunda tv-gala från Los Angeles leds av programledaren och komikern Jimmy Kimmel och sänds helt pandemianpassad utan röda mattan-vimmel eller gäster. I stället kommer enligt uppgift utskickade kamerateam att försöka fånga stämningar och reaktioner bland nominerade och vinnare där de befinner sig.

Bland de dramaserier som kan vinna har ”Succession 2” och ”Ozark 3” flest nomineringar, följda av The mandalorian”, ”The Crown”, ”Killing Eve”, ”Better call Saul”, ”Stranger things” och ”The handmaid's tale”.

Komediklassen leds av ”The marvelous mrs. Maisel” som utmanas av den kanadensiska uppstickaren ”Schitt's Creek” (finns på Cmore) samt också ”Curb your enthusiasm” med veteranen Larry David, ”Dead to me”, ”The good place”, ”Insecure”, ”The Kominsky Method” med Michael Douglas och ”What we do in the shadows”

I kategorin bästa miniserie finns omdiskuterade och DN-hyllade ”Unorthodox”, om en ung judisk kvinna som flyr sitt ultraortodoxa liv, ”Mrs America”, ”Little fires everywhere” och ”Watchmen”.

Bland de förhandstippare vinnarna bland skådespelarna återfinns Jeremy Strong som spelar Kendall Roy i kritikerrosade ”Succession” samt Brian Cox som gör patriarken Logan Roy i samma serie. Även Jason Bateman (”Ozark”) anses ha stora chanser. Bland de kvinnliga skådespelarna ligger Regina King (”Watchmen”) mycket bra till, liksom bland andra Cate Blanchett (”Mrs America”), Shira Haas (”Unorthodox”) och Jennifer Aniston (”The morning show”).

Nattens Emmygala Den 72:a Emmygalan 2020 – i år helt digital – leds återigen av Jimmie Kimmel och kan strömmas på TV4 play natten mot måndag 21 sept från kl 01.30. Parisa Amiri är svensk kommentator. Strömningsjätten Netflix leder nomineringsligan med hela 160, vinstchanser i konkurrens med HBO som har 106. Visa mer

Vad kan du om årets Emmyfavoriter? Testa dina kunskaper i Filmfredags stora Emmy-quiz.

Svensken Ludwig Göransson redan Emmy-prisad för musiken till ”The Mandalorian”.