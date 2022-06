Regina Spektor är fortfarande proffs på gullig galghumor

Pianopop

Regina Spektor ”Home, before and after” (Warner) Visa mer

När 00-talet plötsligt blev poppis bland dagens unga kom det som en chock för alla oss som faktiskt var tonåringar då, men nu har vi blivit uppgivet härdade. Därför kändes det inte heller särskilt märkligt när twee seglade upp som en trend på Tiktok tidigare i år – det följde en logik.

Regina Spektors charmigt udda pianopop räknades ofta in i den subkulturen, även om den kom med mörkare stråk och mer klassisk skolning än både Zooey Deschanel och korniga ukulelevideor. Det är en bakgrund, eller en trend, som hon har tagit fasta på när hon nu släpper sitt åttonde album, där flera av låtarna – ”Raindrops”, ”Loveology” – är sådana som hon spelat live sedan tidigt i karriären.

”Home, before and after” har dock fått en produktionsmässigt glassigare, mer konventionell popinramning än den Regina Spektor blivit känd för. Det landar inte helt rätt, som om hon kört fast i ett ingenmansland mellan nostalgi och modernisering. Men de alltför ivriga försöken att publikfria tonas som tur är ned med låtar som gothiga ”Up the mountain”, niominuterseposet ”Spacetime fairytale” och incelsagan ”One man's prayer”.

Det som gjort Regina Spektor till en intressant artist i över 20 år finns uppenbarligen fortfarande där. Dragningskraften ligger i låtarnas lager: kanske gulliga på ytan, men med vindlande berättelser fulla av galghumor och vemod därunder.

Bästa spår: ”Up the mountain”, ”SugarMan”

Läs mer om musik och fler skivrecensioner