Regina Spektor: ”Jag är helt förkrossad av kriget i Ukraina”

Sill och potatis får inte utländska turister att vallfärda till Sverige. I stället är det närheten till naturen, midnattssolen och norrskenet som ofta ligger i topp på resesajternas listor.

Artisten och låtskrivaren Regina Spektor har en annan rangordning. Hon ser visserligen fram emot att spela på natursköna Dalhalla den 18 juli, men som svar på frågan om hur det känns att återvända till Sverige är hon nästan lika lyrisk över sillen.

– Matmässigt så är Sverige likt min barndom i Moskva. Mycket fisk, salt fisk, sill och potatis. Allt som jag älskar.

Det första hon kommer göra när hon landar i Sverige är att ge sig ut på jakt efter den bästa inlagda sillen, skojar hon på telefon från hemmet i New York.

Hon har en hektisk tid bakom sig. Sedan albumsläppet förra sommaren, det första på sex år, har tempot skruvats upp.

– Jag påminns om att jag inte är så bra på att hitta balans i tillvaron. Det är allt eller inget. Antingen lagar jag mat i två veckor i mina tofflor eller så är jag ute i svängen varje dag, säger hon och skrattar.

Nu har hon bara en solokonsert kvar i Europa i sommar, och det på svensk mark. På tisdag sätter hon sig bakom pianot på Dalhallas stora scen.

– Jag har bara sett det på bild och det ser helt fantastiskt ut. Jag är väldigt, väldigt exalterad.

Regina Spektors åttonde studioalbum ”Home, before and after” spelades in på distans under pandemin.

Hon är van att spela ensam för publik. Men att spela in ett helt album ensam, det var en ny upplevelse. När världen pausades under pandemin fanns inget val. Orkestern var i Makedonien, producenten i Los Angeles och hon själv utanför New York.

Distansarbetet ledde till slut fram till ”Home, before and after”. En platta där alla som följt henne de senaste två decennierna kan känna igen sig: lekfull pianopop, fantasifulla texter och en röst som kan gå från viskning till falsett. Allt finns där. Dessutom fick två låtar som hängt med i över femton år plats på skivan.

– Jag tror att det som inspirerar mig är känslan av något nytt. Du återvänder till det du känner igen men någonting är nytt. Jag hade aldrig gjort saker på distans. Jag visste inte att många musiker har gjort skivor på det här sättet hur länge som helst, säger hon.

Regina Spektor föddes 1980 i Moskva i en konstnärlig familj. Hon började spela piano som sjuåring. Foto: Shervin Lainez

Det har gått över tjugo år sedan Regina Spektor kuskade runt mellan New Yorks indiescener för att sälja egentryckta cd-skivor och spela varhelst det fanns ett piano. Rocken var inne igen, alla startade band. Det var smala jeans och rufsigt hår. The Strokes, Yeah Yeah Yeahs och TV on the Radio var hetast i stan. Som klassiskt skolad pianist var Regina Spektor lite av en udda fågel bland rocksnubbarna, men hennes småknasiga pianopop föll The Strokes-producenten Gordon Raphael i smaken och vips var hon på turné med dem och Kings of Leon.

Redan då hade hon en diger låtlista att välja från, men för många i Sverige är hon nog fortfarande främst förknippad med hitlåtarna ”Samson” och ”Fidelity” från hyllade albumet ”Begin to hope” som kom 2006.

– Mina känslor är alltid djupt involverade i låtskrivandet. Jag är intresserad av att berätta historier och det gör jag i form av små sånger. Det är väldigt personligt för mig, säger hon.

I en tid där låttexter nagelfars på jakt efter artisters egenupplevda trauman, läs Miley Cyrus ”Flowers”, Shakiras ”Out of your league” och i stort sett vilken låt som helst av Taylor Swift, så har Regina Spektor varit noga med att hålla isär låtskrivandet från sitt privatliv. Det är fiktion, poängterar hon. Låten ”One man's prayer” från senaste skivan är till exempel skriven ur en incels perspektiv.

– Jag tycker inte att mina låtar är mindre personliga bara för att de är fiktiva. För mig är inte verk av Kafka, Salinger, Gogol, Pusjkin och Shakespeare mindre personliga bara för att det är fiktion. Jag tror att man kan fylla fiktiva berättelser med en enorm mängd känslor. Men jag älskar också människor som sjunger om sitt liv precis så som det är, som till exempel Joni Mitchell är känd för. Det finns plats för båda i konsten.

18 juli spelar Regina Spektor på Dalhalla utanför Rättvik. Foto: Shervin Lainez

Regina Spektor har ett vindlande sätt att prata. Poetiska betraktelser över livet leder vidare till en anekdot från barndomen som landar i ett skämt följt av ett gapskratt. Genom åren har hon förmodligen gjort mängder av liknande intervjuer. Det märks inte. Hon angriper varje ämne lika energiskt som om hon skulle ha hört frågan om hennes uppväxt för första gången. Å andra sidan är just den en fascinerande historia.

Hon föddes 1980 i Moskva, i en judisk konstnärlig familj. Vid nio års ålder emigrerade familjen till USA, då perestrojkan gjorde det möjligt för många judar att lämna Sovjetunionen. Hon tvingades överge sitt instrument, ett älskat piano, men sin identitet – den rysk-judiska – har hon fortsatt att värna om.

Det visar sig inte minst när hon plötsligt stammande ursäktar sig själv och börjar prata ryska till någon i bakgrunden där hemma. Hennes barn har dykt upp tidigare än planerat och hon måste förklara att hon är mitt i en intervju.

– Jag försöker verkligen att behålla språket men det är inte en enkel strid att utkämpa eftersom allting drar mot engelska runt dem och även för mig, men jag försöker verkligen eftersom jag älskar litteraturen och musiken och jag vill dela det med dem, säger hon.

För mig är det ett slags sinnessjukt inbördeskrig. Det är som att en broder har hjärntvättats mot sin egen broder

I den egna musiken har hon också hedrat sitt ursprung på olika sätt genom åren, men när Ryssland invaderade Ukraina var hon snabb med att fördöma kriget, i sociala medier, i intervjuer och på scen.

– På många sätt är jag precis som alla andra, helt förkrossad över det som sker, säger hon och suckar djupt.

Både hon och hennes man, musikern Jack Dishel, har mor- och farföräldrar från Ukraina.

– Ryssland har alltid dragit nytta av en otrolig mångfald. En otroligt stor del av rysk kultur är ukrainsk kultur, är georgisk, är belarusisk, är estnisk, säger hon med eftertryck.

Menar du att de attackerar sina släktingar?

– Ja, så är det. För mig är det ett slags sinnessjukt inbördeskrig. Det är som att en broder har hjärntvättats mot sin egen broder.

Regina Spektor värnar sitt ryska arv, men har tagit starkt avstånd från sitt hemlands invasionskrig i Ukraina. Foto: Shervin Lainez

Det är uppenbart att hon känner mycket mer än hon kan uttrycka på någon minut, över telefon till en okänd svensk journalist. Musiken, det språk med vilket hon tolkar världen, är nog en bättre källa för att ta del av hennes släkts umbäranden av fattigdom och förföljelse. En universell berättelse som skildrats av så många andra ryska konstnärer.

– Jag kan inte understryka nog hur tacksam jag är över att vara född där även om min släkt och mina föräldrar haft det mycket, mycket svårt. Kulturen rinner genom mig och det är så vackert. Jag önskar att jag kunde ladda ner Vysotskijs visor och Pusjkins poesi in i mina vänners medvetande.

Hon fortsätter, ivrigt:

– Jag är säker på att det finns i svensk kultur också och du önskar att du kunde dela det, men det går inte riktigt att översätta. Det är liksom bara i dig. Jag är ett levande minne av det. Det är vackert, eller hur? Det är det som är kultur.

Fakta. Regina Spektor Föddes 1980 i Moskva i forna Sovjetunionen. 1989 hjälpte den judiska hjälporganisationen HIAS tiotusentals sovjetiska judar att emigrera, däribland Regina Spektors familj. De kom till New York där hon fortfarande bor med sin man och två barn. Började ta pianolektioner som sjuåring. Slog igenom i New Yorks antifolk-kretsar runt millenniumskiftet. Har släppt åtta album, däribland debuten ”11:11” (2001), ”Soviet kitsch” (2004), ”Begin to hope” (2006) och ”Home, before and after” (2022). Har också skrivit musik till film och tv, bland annat ledmotivet till tv-serien ”Orange is the new black”. 18 juli ger hon en solokonsert på Dalhalla utanför Rättvik. Visa mer Visa mindre

