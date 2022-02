Regissören Marie Nikazm Bakken: ”Hela samhället är ett as”

Henrik Ibsen har lämnat Norge, han befinner sig på kontinenten i vad han kallar en självvald exil. Hemlandet har inte uppskattat honom nog, i stället är det konkurrenten Bjørnstjerne Bjørnson som älskas och sedermera kommer tilldelas Nobelpriset i litteratur.

I denna bitterhet kommer dock Ibsens kreativa kraft frodas. Med en satirisk röst blickar han hemåt i dikteposet ”Peer Gynt”, som med tiden ska komma att ses som ett av hans mest betydande verk.

– Ibsen skrev inget som liknade ”Peer Gynt” i senare tid. Här står han i brytpunkten mellan det gamla och det nya i sitt författarskap, säger landsfränden Marie Nikazm Bakken som sätter upp texten på Östgötateatern i vår.

Och det är just brytpunkten som lockat denna Ibsennörd att tolka ”Peer Gynt”. Det och själva eposformen som regissören anser har en anspråksfullhet vi sällan ser i dag, där allt ska vara lättsmält och bekvämt.

– Eposet bryter mot den tiden vi lever i. Med eposet måste man gå igenom något stort tillsammans, det kräver en helkväll i teatern. Det är en Golgatavandring i den här texten, man följer den här figuren från att han är ung till gammal, säger hon.

Föreställningen undersöker frågor som korresponderar med vår tid av självförverkligande. Vem är egentligen Peer och vad vill han i denna värld?

– Han shoppar olika identiteter, där han är helt säker på att han hittat sig själv men egentligen skrapar han hela tiden på ytan. Han genomlever en identitetskris som bara varar och varar. Det finns något djupt humanistiskt i den skildringen, han drivs av att han inte kan leva upp till samhällets ideal.

Foto: Paul Hansen

Ibsens Peer Gynt utspelar sig i ett bondesamhälle på 1800-talet, Marie Nikazm Bakken riktar blicken mot nutiden.

– Idealen då var något annat än i dag. Nu är vi alla Peer på något sätt som lägger ut på våra liv på Instagram och shoppar olika fasader. Textens djupare drivkraft handlar om hans misslyckande och den kognitiva dissonans som uppstår mellan hans fantasi och verklighet.

Peer Gynt är både berättelsens hjälte och antihjälpte. Denne ”teaterhistoriens skitstövel” lever fattigt med sin mamma men fantiserar om att han är en kejsare. En fantasi som är så verklig att han överger sin kärlek Solveig i jakten på kejsardömet.

– Han är ett as, men alla andra är också as, hela samhället är ett as. Det finns ingen moral i den här pjäsen som jag ser det, säger regissören och skrattar.

Peers utsvävande fantasier och verklighetsflykt är perfekta att gestalta på scen, berättar hon. I uppsättningen tas alla teaterns medel i bruk, isberg kommer hissas, troll finns, ett kopplat vildsvin rullas rullas in på en grön skateboard.

– Det är en visuellt maximalistisk teaterupplevelse, folk kan förvänta sig lite för mycket av allt.

Huvudrollsinnehavaren Joel Ödmann är inne på samma spår.

– Peer är en snackpåse men visuellt känns uppsättningen kul i ögonen tror jag, säger han och berättar att han blev förvånad av att läsa pjäsen.

– Dels för att jag relaterade så starkt till den här idiotens försök att hantera livet, men mest för att jag tyckte pjäsen var så rolig!

Foto: Paul Hansen

Som norsk är Marie Nikazm Bakken präglad av Ibsens författarskap. Ett författarskap som hon älskar men samtidigt ligger som en väldigt tung filt över norsk teater. Det går inte att undfly honom. Men det har också öppnat för många fria tolkningar av hans verk.

– Vi driver ju lite med Norge i den här uppsättningen. Jag tar Ibsen på allvar genom att överösa pjäsen med humor, andra kanske tycker det är fel. Men det roliga med Ibsen är ju att han är så stretchy, man kan göra vad som helst, säger hon och fortsätter:

– Han gör poesi av det äckliga och fula, han gör poesi av att komma från en mörk kall avkrok i nordligaste norr.

Ibsen skrev den här texten i bitterhet när han lämnat landet, du har också lämnat Norge och blickar tillbaka. Känner du igen dig i Ibsen?

– Jag har också, lite skämtsamt, börjat säga att jag är på frivillig exil i Sverige. Samtidigt har ju Norge och Sverige det nordiska gemensamt, vi gör en pastisch på Norge men den gäller lika mycket för Sverige. Ibsen var bitter på ett personligt plan, och hans kritik gällde ju lika mycket det nordiska. I den här pjäsen letar vi dock inte efter konkreta samtida referenser att kritisera, mer uppbyggandet av en värld och vad den världen säger oss om vår samtid.

”Peer Gynt”, Östgötateatern, Norrköping, premiär 19 februari.