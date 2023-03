Regissören Torbjörn Axelman är död

Torbjörn Axelman var som mest verksam under 1960- och 70-talet med en rad kultur- och underhållningsprogram, bland annat N.S.V.I.P's (Not So Very Important People) med Lill Lindfors och Lee Hazlewood, som han vann Guldrosen i Montreux för 1973.

Axelman lanserade även komikerduon Ardy Strüwer och Lasse Åberg, som blev populära i tv, skriver Svensk Filmdatabas. Han har även verkat som författare, målare och bokillustratör.

År 2009 dömdes Torbjörn Axelman av Gotlands tingsrätt till rättspsykiatrisk vård för tre fall av mordförsök. Bakgrunden var en egendomstvist. Han släpptes fri 2012.