Rekordmånga svenskar tävlar i Cannes

Kriget i Ukraina har redan kastat sin skugga över årets Cannesfestival som fyller 75 år. Öppningsfilmen, som ursprungligen bar titeln ”Z”, fick döpas om på grund av Rysslands brutala angrepp som just kommit att symboliseras av bokstaven Z.

”The artist”-regissören Michel Hazanavicius zombiekomedi heter i stället ”Coupez!” och bär den internationella titeln ”Final cut”. I den metafilmiska storyn spelar Bérénice Bejo och Romain Duris medlemmar av ett litet team som spelar in en film om odöda när de plötsligt attackeras av verkliga zombier.

Cannesfestivalen har tidigare gått ut och öppet fördömt den ryska invasionen av Ukraina och portat alla officiella ryska delegater liksom journalister som arbetar för statskontrollerade medier – eller medier som inte har motsatt sig kriget.

Zombiekomedin ”Final cut” (”Coupez!”) öppnar årets Cannesfestival. Foto: Cannes

I fredags meddelade festivalen också en sista minuten-nyhet – två extrainsatta visningar av den pinfärska dokumentären ”Mariupolis 2”. En film av den litauiska filmskaparen Mantas Kvedaravicius som mördades av den ryska armén i början av april mitt under inspelningen. Den ukrainska filmen ”The natural history of destruction” av Sergei Loznitsa kommer att visas utom tävlan.

En rysk regissör som inte har förklarats persona non grata är Kirill Serebrennikov som 2018 gästade festivalen med rockpoetiska ”Leto”, ett svartvitt drama som skildrade Leningrads vilda undergroundscen på 80-talet. Dissidentregissören som nyligen valde att lämna Ryssland efter att ha suttit i husarrest, har denna gång vänt blicken mot den klassiska musikens värld och deltar i kampen om Guldpalmen med sin nya ”Tjajkovskijs fru”.

Den enda ryska regissören i tävlan lär få tuff konkurrens i tävlingen som är späckad av auteurer som varit stamgäster på Croisetten tidigare, däribland David Cronenberg, Park Chan-wook, Claire Denis, Arnaud Desplechin, Kelly Reichhardt och James Gray. Och, inte minst, tidigare guldpalmsvinnare som Hirokazu Kore-Eda, Cristian Mungiu, bröderna Dardenne och Ruben Östlund som vann Guldpalmen med ”The square” 2017.

Zlatko Buric och Henrik Dorsin i ”Triangle of sadness” Foto: Tobias Henriksson , Tobias Henriksson

Nu är den västsvenska regissören tillbaka med ”Triangle of sadness” en idédriven rikemanssatir som vill rikta galapublikens blick mot världens avgrundslika klassklyftor. Han ställs mot två svenska kollegor som är i huvudtävlan för första gången; Tarik Saleh som vann Guldbaggen med kriminalthrillern ”The Nile Hilton incident” och nu kommer med dramathrillern ”The boy from heaven”. Ett drama om en fiskarson som dras in i den mördande maktkampen mellan den religiösa och politiska eliten i dagens Egypten. Den andra är Guldbaggeregissören Ali Abbasi som vann toppriset i sidosektionen Un certain regard med ”Gräns” och nu tävlar med danskflaggade ”Holy spider”. Denna gång är den svensk-iranske regissören tillbaka i Iran med ett drama som kretsar kring jakten på en radikaliserad seriemördare som försöker rensa den heliga iranska staden Mashhad från gatuprostituerade.

Samtliga guldpalmsfilmer kommer att synas under lupp av den svenska stjärnan Noomi Rapace som fått plats i årets huvudjury tillsammans med bland andra Joachim Trier och Rebecca Hall. Årets juryordförande är Vincent Lindon som spelade i fjolårets vinnare ”Titane”.

Tom Cruise i ”Top gun: Maverick”. Foto: Alamy

Som vanligt blandas konsten med mer kommersiella inslag. Utom tävlan visas bland annat Joseph Kosinskis ”Top Gun. Maverick” med Tom Cruise, Baz Luhrmanns ”Elvis”, Ethan Coens ”Jerry Lee Lewis. Trouble in mind” och ”Three thousand years of longing” i regi av ”Mad Max”-regissören George Miller. Brett Morgen, som tidigare gjort ”Cobain. Montage of heck”, kommer med nya David Bowie-dokumentären ”Moonage daydream” som innehåller unika, inte tidigare visade bilder från den kreativa artistens karriär.

På tv-sidan visas ”Irma Vep” som är Olivier Assayas serieversion av sin egen film som hade premiär 1996. I serien spelar Alicia Vikander en desillusionerad amerikansk filmstjärna som kommer till Paris för att spela in en ny version av franska stumfilmsklassikern ”Les vampires”.

En nyhet för i år är att världens största filmfest fått sin första kvinnliga boss någonsin. I mars utsågs Iris Knobloch, som tidigare jobbat på Hollywoodjätten Warner Media, till ny chef efter Pierre Lescure som suttit på posten sedan 2014.

”Boy from heaven” Foto: Atmo

Det är förstås inget som kommer att ändra inriktning på festivalen som startades 1939 som en reaktion på filmfestivalen i Venedig som då kontrollerades av Mussolini. Redan i början av Rysslands invasion av Ukraina gick Cannesfestivalen ut med ett tydligt budskap till Vladimir Putin och andra auktoritära krafter som hotar freden:

”Trogen till sin historia, som började 1939 i motstånd mot de fascistiska och nazistiska diktaturerna, kommer filmfestivalen i Cannes alltid att stå till tjänst för artister och filmproffs, vars röster höjs för att fördöma våld, förtryck och orättvisor och för att försvara fred och frihet.”

Cannesfestivalen 2022 Pågår den 17–28 maj. Den amerikanska skådespelaren Forest Whitaker kommer för att ta emot årets hedersguldpalm. Guldpalmstävlingen 2022: ”Holy spider” av Ali Abbasi ”Les Amandiers” av Valeria Bruni Tedeschi ”Crimes of the future” av David Cronenberg ”The Stars at Noon” av Claire Denis ”Frère et soeur” av Arnaud Desplechin ”Tori and Lokita” av Jean-Pierre och Luc Dardenne ”Close” av Lukas Dhont ”Armageddon time” av James Gray ”Broker” av Hirokazu Kore-eda ”Nostalgia” av Mario Martone ”R.M.N.” av Cristian Mungiu ”Decision to leave” av Park Chan-wook ”Showing up” av Kelly Reichardt ”Leila’s brothers,” av Saeed Roustayi ”Boy from heaven,” av Tarik Saleh ”Tjajkovskijs fru” av Kirill Serebrennikov ”Hi-Han (Eo)” av Jerzy Skolimowski ”Triangle of sadness” av Ruben Östlund Visa mer

