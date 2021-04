Relevanta rollfigurer är den nakna sanningen om Oscarsvinnarna

Bok ”Naked screenwriting - Twenty-two Oscar-winning screenwriters bare their secrets to screenwriting” Lew Hunter, Meg Gifford Rowman & Littlefield Publishers, 456 sidor Visa mer

Shaka King (”Judas and the black Messiah”), Emerald Fennell (”Promising young woman”), Darius Marder (”Sound of metal”), Lee Isaac Chung (”Minari”) och veteranen Aaron Sorkin (”The trial of the Chicago 7”) har alla chansen att gå hem med en statyett för bästa originalmanus under den 93:e Oscarsgalan natten till måndag.

Gemensam nämnare? Amerikansk politisk historia med vänsterfokus och brännbara ämnen som rasism och migration (här finns hela två filmer som utspelar sig i Chicago under det turbulenta 1969: ”Judas...” och ”The trial...”). Bland dagsaktuella teman finns också sexuella övergrepp mot kvinnor som griper rakt in i samtyckes­debatten (”Promising...”). Det är egentligen bara en, det intima dramat ”Sound of metal”, om en hårdrockstrummis som förlorar hörseln, som sticker ut. Å andra sidan har gestaltningar av funktionsvariationer ofta varit framgångsrika i Oscarshistorien, så även den lär vara med i manusmatchen.

Hur blir man egentligen en Oscarsvinnande manusförfattare? Vad finns det för hemliga recept för succé? Förutom gamla givna sanningar som känslostarka dramer, långa format, kända skådespelare, stora utmaningar för rollfigurerna och tjusiga kostymer. En historisk trend som på senare år för övrigt börjat revideras.

Efter ett år där filmen hamnat i skamvrån på grund av alla pandemistängda biografer, samtidigt som manusförfattarna lever livets glada dagar i strömningsvärlden, känns en ny bok om manuskonst minst sagt lockande. Den purfärska tegelstenen ”Naked screenwriting”, som kommer ut lagom till årets gravt uppskjutna glittergala, innehåller intervjuer med 22 Oscarshajpade manusförfattare.

Eller färsk och färsk...Det visar sig snart att många av samtalen återgivna i boken, sammanställda av manuskursveteranen Lew Hunter, i ärlighetens namn legat till sig rätt länge. Alla intervjuade har i en eller annan form medverkat genom åren på Hunters mångåriga universitetskurs ”Screenwriting 434” som fostrat en hel del framgångsrika Hollywoodpersoner.

Den numera 85-åriga Hunter känns själv – efter att man plågat sig igenom hans självgoda mellansnack – som en outhärdligt uppblåst herre, liksom många självutnämnda manusguruer tenderar att bli med åren. Han har delvis samma bakgrund som ”Story”-kungen Robert McKee, vars matiga, ”Casablanca”-älskande kurser vi är många som följt, fast betydligt mer mossig och mindre humoristisk.

Titeln till trots, bjuder Hunter varken på särskilt mycket naket eller avtäcker några epokgörande hemligheter om manusskrivande. Däremot har han samlat ihop en imponerande samling gäster, särskilt om man går igång på gammal Hollywoodhistoria. Idén med ”Naked screenwriting” är försöka blottlägga receptet för ett framgångsrikt manus i strukturerna. Anslaget är handfast och användarvänligt. Alla intervjuade tvingas svara på raka, konkreta frågor. Hur skriver de? Var? När på dygnet? Sätter de upp post it-lappar på väggarna? Har de läst sin Aristoteles - eller kanske dramatikergurun Lajos Egri? Hur bryter man ner en roman på bästa sätt? Hur håller man bäst liv i en originalidé?

Här finns förstås lika många metoder och förhållningssätt som det finns upphovsmän och många intressanta ingångar till manusskrivande som konstform. Det är till exempel intressant att bli påmind om att en felcastad regissör kan ställa till det rejält även med ett superbt manus. Eller som den mångfaldigt Oscarsbelönade legendaren Billy Wilder så träffande uttrycker det: ”Om man har ett förstaklass-manus och en medioker regissör kan man ändå få ihop en bra film. Om det är tvärtom kommer regissören inte att ha mycket att jobba med...”.

Mia Farrow och Robert Redford i ”The great Gatsby” (1974). Foto: Alamy

Ett talande exempel är Coppolas omvittnat lysande manus till sjuttiotalsversionen av ”Den store Gatsby”. Något som William Goldman (Oscarbelönad för både ”Butch Cassidy and the Sundance Kid” och ”Alla presidentens män”) belyser i boken: ”Manuset var briljant, Coppola löste alla problem med Scott Fitzgeralds bok, men så tog de in en brittisk regissör (Jack Clayton) som var alltför färgad av det brittiska klassamhället och gjorde Gatsbys fester till smaklösa uppvisningar – filmen blev så uppblåst. Det var årets 'Godzilla'. Förfärlig. Det var då jag verkligen förstod hur skör filmkonsten är”, konstaterar Goldman. Ja, vem tänker på att det var Hollywoods egen Gudfader som skrev den filmen?

Just den filmiska skörheten är något som även ”Sideways”-skaparen Alexander Payne tar upp i sin intervju. Payne beskriver det minst sagt poetiskt när han talar om filmskapande som något av det mest ömtåliga som finns. ”Om man förändrar bara något litet litet, så blir det som att trampa på en fjäril”.

Bild 1 av 2 ”Thelma och Louise” Foto: Alamy Bild 2 av 2 ”Thelma och Louise” Foto: Alamy Bildspel

Många av bokens manusförfattare vittnar just om oron för allt som kan gå snett i överföringen från manusbunten till vita duken, särskilt om de vill, men inte får, regissera själva. Callie Khouri, författaren till feministklassikern ”Thelma och Louise”, berättar att hon bad på sina bara knän att göra filmen men blev tvungen att lämna över sitt manus till Ridley Scott. Khouri blev ändå nöjd med slutresultatet, särskilt det öppna slutet som var med i hennes originalmanus från första stund: ”Vissa kom och klagade för att jag dödade dem, men jag brukar säga: 'såg ni dem verkligen krascha?'”. Hon påpekar också orättvisan i att en manusförfattare inte har copyright till sina historier, vilket blev tydligt för henne när bolaget MGM sålde ut filmbilder från ”Thelma och Louise” till reklam för gratulationskort (!).

Ruth Prawer Jhabvala, belönad för ”Ett rum med utsikt” och ”Howard's End”, var en del av den framgångsrika trion som utgjorde varumärket ”Merchant Ivory”. Ett filmgeni som förvandlade romaner av E M Forster och Henry James till ljuvliga, tidlösa kostymdramer. Hon intar en totalt motsatt position till Khouri, en författare som helst höll sig på sin kammare. James Ivory råkade läsa en av hennes romaner och bad henne komma ombord trots att hon, fascinerande nog, knappt sett några filmer under sin uppväxt i Indien. Hon besökte i princip aldrig inspelningarna, däremot var första klippningen en helig gemensam stund för trion där de gemensamt kortade och kondenserade historien.

Anthony Hopkins och Emma Thompson i ”Howard's end” (1992). Foto: Alamy

Jhabvala berättar i ”Naked screenwriting” målande hur författaren inom henne älskade att skriva förklarande ”walking and talking”-scener, medan hon som manusförfattare kom att skämmas för dem när hon såg dem på duken. I boken finns också ett oemotståndligt citat som ytterligare understryker det hon säger, som tillskrivs Humphrey Bogart: ”Om ni ger mig en scen med 'talking heads' så ställ två knullande kameler bakom mig så att publiken åtminstone har något att titta på”.

Bild 1 av 4 Demi Moore och Patrick Swayze i ”Ghost” 1990. Foto: Alamy Bild 2 av 4 Foto: Moviestore/REX Bild 3 av 4 ”Midnight in Paris” Foto: AF archive / Alamy Stock Photo Bild 4 av 4 ”Hannah och hennes systrar”. Foto: Allstar Picture Library Ltd. / Alamy Stock Photo Bildspel

”Ghost”-författaren Bruce Joel Rubin gör i sin tur upp med Hollywoods strukturfixering. Han menar att nyckeln till bra manus, som i förlängningen kan bli bra filmer, är att utgå ifrån rollfigurer istället för handling. ”Om man börjar med karaktärerna öppnas en hel värld, manuset kommer få dig att häpna. Om du själv blir överraskad kommer tittarna också att bli det. Det du gör kan bli oväntat och underbart istället för kalkylerat och manipulerat. Det här är det svåraste för Hollywood-författare”.

Ett stort aber med boken är att vissa tydliga nyckelnamn saknas om man verkligen vill gå till botten med Oscarsvinnarna. Det gäller kanske framför allt rekordhållaren och den 16-faldigt manusnominerade Woody Allen (han har prisats fyra gånger), men även den nyskapande Quentin Tarantino (prisad två gånger), en av sin generations starkaste manusförfattare, lyser med sin frånvaro.

Även före tv-serieboomen och pandemin har filmvärlden förändrats radikalt de senaste decennierna. Breda publikfriande dramer med klassisk Oscarspotential görs knappast längre. Eftersom genrefilm sällan har varit populär i Oscarssammanhang, om det inte rör sig om förtäckta dramer som ”När lammen tystnar”, tycks fältet alltmer öppet för en ny utveckling.

Kan man se en trend bland årets manusnominerade filmer? Ja, årets Oscarsgala är inte bara historisk när det gäller manus och representation, tänk hajpade ”Nomadland” signerad Chloé Zhao (kvinnlig, icke-vit filmskapare), den är också historisk eftersom samtliga nominerade för bästa originalmanus också är nominerade för bästa film. Om man utgår från att ett filmmanus är själva råvaran – och att Oscarsnomineringar är lika med kvalitetsstämplar – så är alla vinnare. Liksom publiken som i bästa fall får upp ögonen för personliga, relevanta dramer med hjärta som öppnar världen.

Bild 1 av 11 ”Casablanca” Foto: Alpha Historica / Alamy Stock Photo Bild 2 av 11 ”Sideways” Foto: Foxfilm Bild 3 av 11 ”Sunset Boulevard” Foto: Courtesy Everett Collection/IBL, IBL Bild 4 av 11 ”American Beauty” Foto: AA Film Archive / Alamy Stock Photo Bild 5 av 11 ”Rain man” Foto: Alamy Bild 6 av 11 ”Gudfadern” Foto: imago stock, IBL, IBL Bild 7 av 11 Foto: AF archive / Alamy Stock Photo Bild 8 av 11 Foto: Rights Managed, Rights Managed Bild 9 av 11 Foto: AA Film Archive / Alamy Stock Photo Bild 10 av 11 ”Forest Gump” Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo Bild 11 av 11 ”En satans eftermiddag” (”Dog day afternoon”). Foto: Alamy Bildspel