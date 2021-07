Religionsforskare: Salafister tar efter influerare för att locka nya anhängare

Anhängarna till den konservativa inriktning inom islam som kallas salafism förespråkar en återgång till den ”ursprungliga formen av islam”, så som de menar att religionen praktiserades av profeten Muhammed och hans närmaste anhängare.

Inom inriktningen finns ett brett spektrum av utövare, från de öppet våldsbejakande jihadisterna, med terrorgrupper som al-Qaida och IS, till puritanerna, fromhetssalafisterna, som är strikt konservativa men vanligtvis tar avstånd från våld.

Sammantaget är salafism en snabbt växande inriktning av islam, inte minst bland unga och även i väst. Det konstaterar Simon Sorgenfrei, docent i religionsvetenskap och föreståndare för IMS – Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet, på Södertörns högskola. Huvudsakligen är det fromhetssalafismen som ökar, snarare än den öppet våldsbejakande formen.

I sin forskning har han länge studerat svenska salafister och hur dessa på olika sätt använder sig av sociala medier för att engagera och rekrytera nya följare i Sverige. I en ny forskningsartikel som inom kort publiceras i tidskriften Method and theory in the study of religion, sätter Sorgenfrei flera likhetstecken mellan hur svenska salafister och influerare i stort arbetar.

Simon Sorgenfrei Foto: Alexander Mahmoud

Han beskriver salafisterna som aktiva i sociala medier, där de sänder liveföreläsningar och har frågestunder för tusentals följare. De kan också driva egna sajter, med en uttänkt publiceringsstrategi, tydligt tematiserat innehåll och en genomtänkt grafisk profil.

Personerna är duktiga på att arbeta med sina personliga varumärken för att nå olika målgrupper. Som exempel nämner Sorgenfrei en person som tidigare klätt sig i traditionella kläder, men som på senare tid helt ändrat uttryck till pastellfärgade pikétröjor och en mjukare framtoning.

Att visa upp att även salafism erbjuder individuella uttryck kan handla om att man vill attrahera fler personer med olika bakgrund, menar han.

– Det är otroligt krävande och socialt kostsamt att vara salafist i ett land som Sverige. Det är många påbud och regler man måste följa, som att inte röka eller hänga med tjejer och att be fem gånger om dagen. Många lämnar också salafismen just på grund av att det är en religiös praktik som upplevs som krävande.

Det finns till och med ett begrepp för detta – ”salafi burnout” – att bli religiöst utbränd.

– Men genom att visa att man kan vara både salafist och avslappnad och streetsmart sänker man trösklarna in i salafismen.

Varför växer salafismen i ett land som Sverige?

– I Sverige samexisterar många religioner och kulturer. Att svara på vad islam egentligen är, det är inte lätt. En familj med rötter i exempelvis Somalia kan ha en helt annan tolkning än kompisen, vars föräldrar kommer från Iran, Irak eller Indonesien. Här har salafismen en stor konkurrensfördel; den erbjuder tydligare svar än föräldragenerationens kulturella islam.

Det gör att salafismen, paradoxalt nog, brukar beskrivas som en rebellisk ungdomsrörelse.

– Det finns en föreställning som ofta upprepas i medier, att detta skulle vara någon sorts medeltida islam. Och delvis stämmer det ju, 600-talets islam hålls upp som ett ideal. Samtidigt finns det inga andra grupper inom islam som är lika snabba och framgångsrika i att anamma ny teknik och digitala kommunikationsvägar.

Tendensen är inte unik för just salafismen. DN har tidigare skrivit om hur nynazister och andra högerextrema grupper i allt högre utsträckning rekryterar nya anhängare via Instagram. Sorgenfrei menar att alternativa rörelser ofta varit både tvungna och snabba med att använda sig av nya och billiga kommunikationsmedel och att de inspireras av varandra.

– När punkrörelsen började göra fanzines på 80-talet så var det andra som tog efter. När IS och al-Quaida blev enormt framgångsrika med sina ”glossy magazines”, snygga hemsidor och enormt välregisserade videor så förstod till exempel nynazister att de måste steppa upp.

Simon Sorgenfrei Foto: Alexander Mahmoud

Hur utbredd är då salafismen bland unga i Sverige? Inriktningen är fortfarande en marginell företeelse, sett till antalet följare och interaktioner. Däremot kan en sajt indirekt få större genomslag bland exempelvis journalister, politiker och även skolungdomar, på grund av sin framtoning och med ett sökordsoptimerat namn, menar Sorgenfrei.

– Ska du skriva något om islam så googlar du och då hamnar du på de här sajterna. Det framgår inte på något sätt att de ger uttryck för en salafistisk tolkning, och de som ligger bakom dem anser naturligtvis att de helt enkelt representerar den korrekta bilden av islam.

Hur farlig är den här rörelsen?

– Att den våldsbejakande salafismen är ett hot vet vi alla alltför väl. Sedan IS tillbakagång i Syrien och Irak tycks strömningen ha förlorat något av sin attraktionskraft och initiativförmåga, i alla fall temporärt. Den så kallade fromhetssalafismen är inte ett hot på samma sätt, men kan ändå innebära en samhällsutmaning.

Vad handlar det om för utmaningar?

– Gemensamt för salafister är att de vill separera sig från majoritetssamhället på olika sätt. Så om den här islamtolkningen attraherar allt fler unga kan det få negativa effekter på integrationen generellt och på deras egna möjligheter att lyckas i samhället. Även om det rör sig om relativt små grupper så är det en utveckling att bevaka. Det gäller såväl för salafism som för andra religiösa och politiska separatistiska strömningar.