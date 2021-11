Renate Reinsve: ”För mycket valmöjligheter i kärlek och karriär kan göra oss rastlösa och ensamma”

Det ska mycket till för att imponera på världens bästa aktris. Men ibland händer det att till och med Isabelle Huppert blir bländad. För fyra år var den franska stjärnan i Oslo för att se en föreställning av vännen Robert Wilsons på norska nationalteatern. Kvällen efter träffade hon Joachim Trier som ett par år tidigare hade regisserat Huppert i familjedramat ”Louder than bombs”.

”I går såg jag en skådespelare på scen som var helt fantastisk, hon hade en lila kjol på sig...”, sa Huppert exalterat.

”Jaha, vem fan är det då?”, undrade Trier.

Det visade sig vara en vän som hade haft en mikroroll i regissörens andra långfilm, ”Oslo, 31 augusti” från 2011. I filmen försökte Reinsve locka med den nyrehabiliterade medelklass-heroinisten Anders (Anders Danielsen Lie) och några andra på efterfest. Reinsve hade bara en enda replik men lyckades ändå göra ett outplånligt intryck. På stående fot hade den norska regissören lovat att skriva en huvudroll för henne.

– Jag skulle vara en partyjänta och tog det egentligen inte så allvarligt. Min enda replik var ”Ska ni med på rejv, eller?”, berättar Renate Reinsve och ler lite åt minnet.

– Så det dröjde ju rätt många år innan Joachim infriade sitt löfte, haha. Å andra sidan spelade jag mest teater på den tiden och var inte rolig nog för att vara en av de där ”it-jäntorna” som får alla roller i Norge, säger det karismatiska stjärnskottet som sitter i en gustaviansk salong på ett hotell med utsikt över Kungsträdgården i Stockholm.

Renate Reinsve Foto: Paul Hansen

När Joachim Trier väl kom till skott strax före pandemin var Renate Reinsve på väg att lämna sitt yrke helt och hållet. Hon var djupt desillusionerad över film- och tv-världens pressade produktionsvillkor som ledde till att hon hela tiden skulle försöka rädda halvfärdiga manus. Hon hade också fått blodad tand av att renovera sin lilla 1700-talskåk i centrala Oslo och lekte med tanken på att sadla om till snickare – något handfast och fysiskt, i stället för att rota runt efter sitt inre själsliv på heltid.

Men just när hon trodde att hon var ute så drog någon tillbaka henne in igen...

Samma dag som Renate Reinsve upptäckte att hon var gravid ringde Joachim Trier och erbjöd en skräddarsydd roll. Han berättade att det handlade om ”en liten flink pige” som börjar göra uppror och kastar sig handlöst ut i vuxenlivet för att hitta sin väg genom kärlekens labyrint. Sedan dröjde det en månad innan hon fick läsa manuset till ”Världens värsta människa”.

– Det var som en cliffhanger. Även om jag litade blint på Joachim som regissör så var det väldigt nervöst att gå och vänta. Jag var livrädd för att inte klicka med Julie och skeptisk till att män skulle kunna skriva en komplex kvinnlig huvudroll, säger hon och gör en konstpaus:

– Men det var perfekt, redan på sidan sju var jag förlorad, förälskad upp över öronen i Julie. Den första manusversionen började med att hon lämnar en fest och i stället våldgästar ett bröllop, så jag tänkte: ”Ok, detta är en ”råe dame!”, säger hon och lyser upp.

På grund av pandemin fick inspelningen skjutas upp. Under tiden hann hon både föda en son och samtidigt djupanalysera rollfiguren Julie tillsammans med Joachim Trier.

– Vi har ett långt pågående samtal om livet, kärleken, kaoset i våra relationer. Det var nog därför han skrev rollen för mig. Det fina med Joachim är att han aldrig dömer någon. Man får vara allt man är, man får ha skammen och förlägenheten, vara elak, ful, sorgsen och destruktiv, säger hon.

Julie är en rebellisk, rolig och rörande romantisk antihjältinna. En duktig flicka från en skyddad uppväxt som uppfyllt sina föräldrars önskningar genom att studera på läkarlinjen men sedan fått kalla fötter. Hon blir en hoppjerka som testar allt – stilar, yrken, män. Framför allt slits hon mellan två helt olika manstyper: Aksel, en cool och anarkistisk äldre serietecknare (Anders Danielsen Lie) som lyckas reta upp unga feminister med sina sexuellt explicita seriestrippar i ett slags korsning av Arne-Anka och Robert Crumbs. Och Eyvind (Herbert Nordrum) en antiintellektuell och impulsstyrd barista. Redan i första mötet med Eyvind börjar de lyfta på skamtäcket och leka bekännelselekar.

Julie: ”Okej. Jag... ibland kan jag tycka att sex är bäst när kuken inte är helt hård. Om den inte är helt... det blir liksom som en morot där nere, in och ut (skrattar). Om den bara är slakare, då gnussar den mer mot...

Eyvind: ”Gnussar?”

Julie: ”Fan ta dig... Okej, din tur...”

Precis som sin regissör tycker Renate Reinsve att det var något befriande med en film som skildrar sexualitet ur ett kvinnligt perspektiv.

– Julie söker friheten, sexualiteten och lusten i att vara kvinna. Hon är en frigjord varelse tar kontrollen över sitt eget sexliv på ett ganska aggressivt sätt. Men det viktiga med sexscenerna i ”Världens värsta människa” är att de har sin egen dramaturgi och berättar något om rollfigurerna och deras relationer. Det är inte bara sex för sakens skull, säger Reinsve och fortsätter:

– Problemet med Julie i början av filmen är ju hennes enorma behov av att bli definierad av andra för att hitta sin egen identitet. Men det blir skevt när kvinnor enbart kan ”hitta sig själv” genom sina olika män – eller genom att välja att bli gravid och gå in i mammarollen.

Renate Reinsve berättar om att spela huvudrollen i ”Världens värsta människa”. Foto: Paul Hansen

Reinsve kan känna igen sig i sin rollfigurs beslutsångest och känsla av att vara paralyserad över det moderna livets oändliga valmöjligheter.

– Paradoxen är att för mycket valmöjligheter i kärlek, karriär och identitet kan göra oss rastlösa, ensamma och ledsna. Kanske ett lyxproblem, men jag tror att det är viktigt att prata om detta, säger Reinsve som laddade upp inför inspelningen genom att se Woody Allens ”Annie Hall”.

Bild 1 av 2 Bild 2 av 2 Bildspel

I filmens mest lekfulla och visuellt spektakulära scen är det som om Julie fryser tiden, sätter sin sambo Aksel och hela Oslo på pausläge för att träffa Eyvind. Hög på endorfiner drar hon ut ur lägenheten genom Oslos gator för att sedan rusa upp för trappor som leder till Eyvind som sitter på en parkbänk med utsikt – medan alla andra människor har stelnat i en rörelse. Scenen filmades helt analogt utan andra specialeffekter än skådespelare som var specialtränade för att frysa mitt i en rörelse.

Hon tycker att det var ett fantastiskt sätt att skildra känslan av att kunna stoppa det vanliga livet för en stund och leva i en romantisk fantasibubbla.

– Även om det är skrämmande så tror jag att det är viktigt att vi vågar erkänna att man kan älska sin partner och samtidigt ha starka känslor för någon annan, säger Renate Reinsve som beskriver Julie som ganska ”destruktiv, ensam och trist” och inte vet vad hon vill i filmen.

– Humorn i filmen kommer ur det destruktiva att hon aktivt söker upp obehagliga situationer. Hon är expert på självsabotage och det är detta jag älskar med henne. Samtidigt har hon inte riktigt kommit till insikten om att livet är ohanterligt. Själv försöker jag omfamna kaoset och go with the flow, säger Renate Reinsve.

Angående filmens expressiva titel säger hon:

– Även om det är ironi, så tänkte jag: ”Nu blir i alla fall mina gamla ex väldiga glada när de ser mig på stora affischer och texten: 'Världens värsta människa' i stora bokstäver.” Men titeln anspelar ju förstås på Julies föreställningar om sig själv, över hennes skuldkänslor när hon dumpar en man, säger hon.

Renate Reinsve växte upp vid älven i samhället Solbergelva utanför Drammen, en timme sydväst om Oslo. En plats som präglades av jantelagen och ”du ska inte tro att du är något”. Det var hennes mormor som öppnade dörren mot kulturvärlden genom att ta med henne på teater och pianolektioner. I övrigt beskriver hon uppväxten som turbulent med ett svårt trauma som utspelade sig under flera år och som hon bestämt sig för att aldrig prata om offentligt.

I dag menar hon att traumat var ett av skälen till att hon blev fascinerad av skådespeleri, en önskan att förstå mänskligt beteende. Men också en djup längtan efter att bli sedd och bekräftad. Under de första fem åren efter att hon gick ut scenskolan var hon en arbetsnarkoman med ständig prestationsångest. Vid 27 års ålder sa kroppen stopp. Hon gick in i väggen och drabbades av ett sammanbrott. En läkare ställde diagnosen posttraumatisk stress från uppväxten. Vid 29 års ålder tog hon en time out för att gå i terapi:

”Det tog mig väldigt lång tid att inse hur mycket det hade satt sig i mig, vad jag hade upplevt. När jag började prata med vänner om saker som hade hänt insåg jag plötsligt att det var onormalt. Det kan ta lång tid innan du pratar om det, för att du skäms, även om det inte är ditt eget fel”, berättade hon i en intervju med norska tidskriften Costume.

Rollen i ”Världens värsta människa” hjälpte henne också ett komma närmare sig själv. Bitvis har hon varit lika plågad, destruktiv och förvirrad som sin rollfigur Julie.

– Rollen var lite terapeutisk och gav mig en ny blick på mig själv. Kanske hade jag heller inte ha kunnat spela Julie utan mina erfarenheter i bagaget. Numera är det lättare för mig att göra roller som ligger nära mig själv. Tidigare har jag hela tiden styrts av flyktmekanismer, men numera har jag lärt mig att stå kvar och göra någonting av situationen, säger hon.

Hon berättar om att hon fick en enorm kick av adrenalinruset under den intensiva inspelningen av ”Världens värsta människa”. Efteråt kände hon sig som en urvriden disktrasa, helt dränerad, tom.

Det visade sig vara värt mödan. På hemmaplan har hon utsetts till ”Norges nye gigastjerne” av den flaggviftande pressen och knockade Guldpalmsjuryn på årets Cannesfestival. När Reinsve besökte Stockholms filmfestival var det som om hon fortfarande var insvept i den glamorösa Cannesbubblan. Norskan kom till Stockholm med en hel garderob av Louis Vuitton-kläder och attiraljer. Det var Bondaktrisen modellen Léa Seydoux som bad modehuset att klä upp hennes norska kollega som normalt går i second hand-kläder eller skogsmulleoutfits.

För Renate Reinsve kom priset som bästa skådespelare i Cannes som en total överraskning.

– Vi visste ju att filmen skulle få något pris eftersom vi hade kallats tillbaka. När de ropade upp mitt namn i salongen var det som om jag kollapsade, i en total glädjechock. Jag var bara överväldigad, skakade och grät utan att få fram ett vettigt ord, berättar hon.

Renate Reisve utsågs till bästa kvinnliga skådespelare på filmfestivalen i Cannes 2021. Foto: Alamy

Därmed sällade sig norskan till en exklusiv skara kollegor som prisats i Cannes; Meryl Streep, Helen Mirren, Bette Davis, Penélope Cruz, Ingrid Thulin, Kirsten Dunst, Maggie Cheung, Juliette Binoche, Jeanne Moreau, Sophia Loren, Katharine Hepburn, Pernilla August och, inte minst Reinsves husgudinna Isabelle Huppert, som vunnit två gånger (”Spetsknyplerskan” och ”Pianisten”).

– För mig är Isabelle Huppert bäst av dem alla. Jag är också förtjust i skådespelare som Greta Gerwig, Frances McDormand, Tilda Swinton och Timothée Chalamet som får svåra saker att se enkla ut. Han var fantastisk i ”Call me by your name” – allvarlig och lekfull på samma gång – jag ville ha lite samma sorts vibe i vår film.

Cannes har öppnat dörrarna på vid gavel för det norska stjärnskottet. Hon har redan uppvaktats av Hollywood och kan numera säga repliken ”ring min agent!” utan att ljuga. Men först ska hon spela en ”känd norsk skådespelare” i vännen Halfdan Ullmann Tøndel långfilmsdebut ”Armand”. De jobbade tidigare tillsammans på en kortfilm som spelades in i Ingmar Bergmans hus på Fårö (Halfdan Ullmann Tøndel är barnbarn till Ingmar Bergman och Liv Ullmann).

”Armand” är ett drama som kretsar kring ett spänt kvartsamtal med två mammor – där den ena av dem konfronteras med uppgiften om att hennes sexåriga son har begått ett övergrepp mot sin bästa vän. Något som leder till en våldsam sammandrabbning mellan de båda mammorna medan ”mörkret faller utanför skolan och skuggor från det förflutna börjar svepa genom korridorerna... vem av dem berättar sanningen?”, som det står i pitchen.

– Det är ett högintensivt psykodrama som ska bli väldigt kul att göra. Rollen är ett fantastiskt köttben att sätta tänderna i...

Renate Reinsves snickarkarriär är satt på väntläge.

”Världens värsta människa” har svensk biopremiär den 19 november.

Renate Reinsve Norsk skådespelare född 1987 och uppvuxen i det lilla samhället Solbergelva utanför Drammen. Utbildad vid Teaterhögskolan i Oslo 2009–2013. Vann Heddapriset för bästa kvinnliga skådespelare 2014 för rollen i ”Besøk av gammel dame” på Trøndelag Teater. Har också varit med i flera uppsättningar på Det Norske Teatret i Oslo. Amanda-nominerades för rollen i ”Welcome to Norway” och har även spelat i filmer som ”Kompani Orheim” och skräckfilmen ”Villmark 2”. Har också spelat i tv-serier som ”Bäst före” (TV4 Play), ”Hvite gutter”, ”Roeng Kommune” och ”Nesten voksen”. Fick ett internationellt genombrott i Joachim Triers ”Världens värsta människa” som gav henne pris som bästa skådespelare i årets Cannesfestival. Ska spela huvudrollen i Halfdan Ullmann Tøndels långfilmsdebut ”Armand” som ska börja spelas in i början av nästa år. Visa mer

Läs mer:

”Världens värsta människa är årets bästa film”, skriver Helena Lindblad.

Joachim Trier: ”Det var frigörande med sexscener ur en kvinnas perspektiv”