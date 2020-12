Reportrar utan gränser fördömer stämning mot svensk nyhetssajt

Det är pressfrihetsorganisationerna Reportrar utan gränser, Index on Censorship, Article 19, Media Defence och European Center for Press and Media Freedom (ECPMF) som står bakom uttalandet, som DN har tagit del av.

I uttalandet skriver organisationerna att stämningsansökan mot finanstidningen Realtid kan liknas vid slapp (strategic litigation against public participation), det vill säga missbruk av juridiska metoder med syfte att skrämma Realtid, och reportrarna bakom granskningen, till tystnad.

– Att undersökande journalister i Sverige som publicerar på svenska för en svensk läsekrets översvämmas av juridiska hot från andra länder är upprörande. Realtid har visat prov på stort mod inför dessa hot, men publiceringen av granskande nyhetsartiklar ska inte hänga på enskilda journalisters mod. Vi måste sätta stopp för slapp, säger Jessica Ní Mhainín, senior juridisk rådgivare på Index on censorship, i ett uttalande.

Stämningsansökan mot Realtids chefredaktör och två reportrar på tidningen lämnades in till en domstol i London den 20 november. De anklagas enligt pressfrihetsorganisationerna för förtal, publicering av falsk information och brott mot sekretess genom att publicera, vad advokaterna påstår vara, konfidentiell information.

Bakgrunden är en granskning som Realtid tidigare i höst gjort av en svensk finansman och dennes företag inför en förestående börsintroduktion. Journalisten rapporterade tidigare under höster att Realtid under granskningens gång mottog flera mejl från bolagets advokater där man hotade med en förtalsstämning om man publicerade något som skulle handla om finansmannen.

– Våra reportrar har granskat en stor kapitalanskaffning på ett föredömligt sätt. Att då försöka runda det grundlagsfästa svenska utgivaransvaret genom att stämma Realtid, mig och reportrarna i London är inte acceptabelt. Det enda rimliga är att publiceringarna prövas i Sverige med mig som ansvarig utgivare, säger Camilla Jonsson, chefredaktör för Realtid.se, i ett uttalande till DN.

Pressfrihetsorganisationerna skriver även i uttalandet att bolaget har möjlighet att vända sig till den svenska Medieombudsmannen i de fall man vill få sina anklagelser prövade. ”Att hota tidningen och journalisterna med rättsliga åtgärder, fängelsestraff och dryga böter i andra länder är helt fel väg att gå”, står det i uttalandet.

DN söker företaget.