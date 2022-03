Resurstarka ”Licorice pizza” är vacker men vattnig och tom

Drama ”Licorice Pizza” Regi & manus: Paul Thomas Andersson I rollerna: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Bradley Cooper m fl. Längd: 2 tim 13 min (barntillåten). Språk: engelska. Biopremiär Visa mer

Det är inte lätt att skildra ungdomen när man är född på en plats som många vet så mycket om. Bor man i en sällan avbildad del av världen kan man väl komma undan med ögonblicksbilder, atmosfärer och historier om den första kärleken. Men är man född i Los Angeles på sjuttiotalet så krävs något mer, för den barndomen kan man aldrig ha för sig själv. Den ingår i en hel världs fiktiva minne.

Det fattade Quentin Tarantino när han gjorde ”Once upon a time in Hollywood” för tre år sedan. Att man måste återskapa både de specifika atmosfärer som man bara kan fånga om man andats in dem som liten, och myten om staden som den reproducerats, förfalskats och förskönats i tusentals filmer decennium efter decennium. Att de två perspektiven inte går att skilja åt och att det krävs en lite större historia än en ”boy meets girl” för att göra dem rättvisa.

Paul Thomas Anderson, en annan stor retroartist, verkar ha glömt bort det när han nu dyker ner i San Fernandodalen anno 1973. ”Licorice pizza” (titeln har anknytning till en känd kalifornisk skivaffär och slang för vinylskivor) blir aldrig mycket mer än en handfull anekdotiska pärlor (en del äkta), glest upphängda på en illa tvinnad röd tråd, den osannolika vänskapen/romansen mellan Gary, en driftig, finnig femtonårig före detta barnskådis (Cooper Hoffman) och den tio år äldre fotoassistenten Alana (coolt men grunt spelad av rockmusikern Alana Haim). De möts under en skolfotografering där hon symboliskt nog räcker honom en spegel utan att han får syn på sig själv. I stället anställer han henne som barnvakt så att han kan åka på promotionresa till New York och fortsätter att uppvakta henne.

Till skillnad från den plågade pojken i Andersons nittiotalsfilm ”Magnolia” är Gary fullständigt obesvärad av den grymma barnskådishanteringen och går raskt vidare till nya projekt när han växer ur pojkpyjamasen. I ”Licorice pizza” är allt en potentiell business: Film, vattensängar, kärlek och politik. Sett genom Garys och Alanas entreprenörsögon är det inget sorgligt med det, tvärtom är möjligheterna berusande. Med hjälp av små springpojkar och kontakter med allt från hovmästare till filmstjärnor öppnar de bland annat en vattensängsbutik där tonåringar och gamla guppar omkring och flörtar med varandra till tonerna av McCartney, Donovan och Sonny och Cher.

Lika obehindrat verkar Paul Thomas Anderson alltid ha rört sig genom sin filmkarriär, med obegränsad tillgång till celluloid, musikrättigheter och stjärnskådespelare som fötts (Philip Seymour Hoffman, John C Reilly) eller återfötts (Tom Cruise, Burt Reynolds, Philip Baker Hall) i hans kultförklarade filmer.

Också den här ovanligt vattniga anrättningen är kryddad med exklusiva, fantastiska framträdanden av bland andra Sean Penn, Tom Waits och Bradley Cooper. Gary själv spelas av Seymour Hoffmans son Cooper (som har långt att gå). Med sådana resurser och kontakter, ett vackert, kornigt 35-milimeterfoto och ett överflöd av insikt i stadens mekanismer hade det varit kul om Anderson hade passat på att få något sagt.

Se mer. Tre andra filmer av Paul Thomas Anderson: ”The master”, (2012), ”Inherent vice” (2014), ”Phantom thread” (2017.

Läs fler film- och tv-recensioner i DN.