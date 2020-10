Richard Ford: Vi befinner oss i ett obehagligt ögonblick i USA:s historia

USA-valet 2020

Jag är romanförfattare, men tvivlar på att jag uppfattar världen så värst mycket annorlunda än andra rimligt engagerade och någotsånär välinformerade medborgare. Jag vet definitivt inte mer än någon annan. Om det skulle finnas skillnader i livssyn mellan mig och en rörmokare eller en försäkringssäljare eller en grundskolelärare – fast jag kan ha fel i det också – så är det att jag som författare av påhittade historier är övertygad om att allt är möjligt; att hela vidden av potentiella erfarenheter är mycket större än allt vad historien eller logiken eller vårt vanetänkande någonsin kan rymma.

Det mesta av min tid ägnar jag åt att inte försöka föreställa mig vad som logiskt sett borde eller skulle kunna hända, utan vad jag kan få att hända, och att sedan göra det intressant och användbart. När man skriver romaner och noveller – och till och med essäer som den här – följer aldrig någonting säkert av någonting, och vad som helst kan följa av någonting. Dessbättre (eller, ibland, dessvärre) gäller det även livet självt – vilket också innefattar politiken.

Som ni kanske vet ska vi i USA snart gå till val för att avgöra vem som ska bli nästa president. Vi röstar också för att se vilket slags land USA är och kommer att bli, och vilket slags folk vi är. Om det låter som ett olustigt, vanskligt, kanske helt avgörande och definitivt rätt beklämmande ögonblick så är det just vad det är. Att en välplanerad och i lag grundad medborgerlig handling kan sätta så mycket på spel i ett högt utvecklat land är alarmerande.

Det vanliga inför ett val är att en sida har en vision av landet medan en annan sida har en något annorlunda vision, och att landet främjas oavsett vem som vinner. Denna relativa brist på dramatik är tråkig för somliga, men inte för mig. Om min sida förlorar brukar jag tänka ”då får det bli så” eftersom att rösta över huvud taget är ett sätt att bekräfta landet. Båda visionerna bottnar trots allt i tämligen obestridda antaganden om nationen, antaganden som går tillbaka på dess många grundläggande övertygelser – dess ursprungsmyter.

Till dem hör i USA:s fall att lagstiftare och rättsväsende är skyldiga att kontrollera och balansera den verkställande myndighetens stora maktbefogenheter. Till dem hör själva rätten att rösta, liksom valens okränkbarhet. Till dem hör förvissningen om att den som sitter vid makten inte utnyttjar sin position för egna ekonomiska syften. Den sortens principer utgör inte bara själva grundvalen, många av dem är också garantier mot tyranni och annan ledarskapsröta som inkompetens och kriminalitet, som annars riskerar att undergräva allmänhetens tillit.

I dagens USA uppfattar jag en paralyserad tystnad. Till och med mitt i denna perfekta storm av farligt nationellt tumult – en halsstarrig president som underblåser gatuvåld, protester i städerna, våldsamma orkaner och skogsbränder som förstör liv och egendom, en ekonomi i oreda, en pandemi som härjar okontrollerat – är det som om vi amerikaner bara väntar. Väntar på att få se vem som vinner – förstås. Men vi väntar också ängsligt på vad som ska hända därnäst. Som om det låg en tyst is under den kaotiska ytan som håller oss på plats.

Det känns som om vi inte kan hålla på så här hur länge som helst, att vi borde göra mer för att hjälpa oss själva men att vi på något konstigt sätt är begränsade. Fötterna är fastfrusna.

Trots allt har de flesta amerikanska väljare nu bestämt vad de ska rösta på och bryr sig inte särskilt mycket om att följa tv och tidningar. Covid-19 har tvingat på oss en annorlunda tidskänsla som gör att vi upplever allt som ett enda utdraget, kusligt nu. En ständig ström av förvirrande och lömska attacker uppifrån har nött ner vår känsla av integritet. Det som i sjuttiosex år varit mitt land befinner sig på ett underligt avstånd. Och det just medan vi närmar oss det mest ödesdigra val som någon nu levande amerikan har upplevt. På detta förbryllande och skenbara avstånd framstår USA mest som vilket annat land som helst – ett land som kan gå under. Inte ens under Vietnamkrigets värsta år, eller efter terrorattacken 11 september, upplevde jag något liknande.

Man kan förstås säga att USA grundats på en märkvärdig idé – på tron att tretton – sedan tjugo, sedan trettio, sedan häpnadsväckande femtio – åtskilda geografiska enheter (våra stater) kunde och skulle försöka anpassa sig till varandra tvärs över en överväldigande stor landmassa och sålunda bilda en nation; att den regerande makten skulle överföras fredligt och att den skulle agera steg för steg, på ett finkänsligt sätt, med respekt för gråzoner och tålamod inför komplexiteten i medborgarnas engagemang och de interna påfrestningar som uppstår ur oundvikliga meningsskiljaktigheter.

Som den amerikanska historikern Anne Applebaum har sagt om oss och andra, demokratier kräver tolerans. Och samma institutioner som skyddat oss mot tyranni tenderar också att lägga band på framtida regeringar genom att envist kräva att en konstitutionell sektor (exempelvis lagstiftaren) fungerar som reglerande övervakare. Det är alltså denna omständliga hantering vi kallar maktbalans. Och alltihop bidrar till att forma ett ganska stort, otympligt och lite väl förnuftsstyrt statsfartyg.

I all sin geniala men tröga eftertänksamhet har dessa våra institutioner ändå förmedlat ett (visserligen bristfälligt) förtroende för att statens angelägenheter ska fungera tydligt och förutsägbart så att vi alla i lugn och ro kan ägna oss åt vårt. En kanadensisk vän till mig och min fru skämtade en gång och sa: ”Ni amerikaner är de enda som har tagit demokrati på allvar.” (Det var inte avsett som en komplimang.) Och jag svarade, helt korrekt: ”Ja. Det vill, säga, på sätt och vis. Antar jag. Visst.”

”På sätt och vis”, eftersom det med upplysningens övertygelser också följde ett brittiskt arv i form av en djup misstänksamhet mot regeringsmakt. Samt en medföljande besatthet vid äganderätten, som om bara själva marken är att lita på. Samt en misstro mot ömsesidighet, en otyglad och hemkokt främlingsfientlighet, en sötaktig och föga tilltalande religiositet och tron att man kan (och förmodligen bör) ”lösa” komplexa mänskliga problem genom att helt enkelt flytta någon annanstans, eftersom det fanns väldigt mycket annanstans att flytta till. Oberoende, som för USA började som ett mantra med vilket vi befriade oss från brittiskt förtryck för att bli än friare att ansluta oss till världen, har blivit ett slagord för obehaglig och inskränkt isolering.

Låter något av allt det här bekant? Kan man se ett välkänt ansikte ta form ur den bubblande, kemiska brygden?

Demokratier kan förstås misslyckas, och gör det. Läs Cicero, som våra grundarfäder en gång gjorde. Att en stor nation börjar förfalla är något som inte borde kunna ske lättvindigt. Men USA är ett ungt land, oprövat av tiden, och i de flesta avseenden varken särskilt självkritiskt eller självmedvetet. Bara tre krig – av vilka vi barbariskt nog bedrev ett mot oss själva, två mot våra närmaste grannar – har vi utkämpat inom våra egna gränser. (Vi tenderar att inte räkna de folkmordskrig vita förde mot sina infödda företrädare.)

Med all vår frihet och våra ojämnt fördelade rikedomar tenderar vi därför att slarvigt och självbedrägligt ta vår suveränitet, vår stabilitet och vår redbarhet för givna. (Ganska många amerikaner tror fortfarande att vi vann Vietnamkriget!) Vår välbalanserade, konstitutionella grund skapar förutsättningar för att landet ska förbli storartat när de fungerar bra och alla ställer sig bakom idén (mindre statsingripanden plus större frihet är lika med lycka – det stora amerikanska experimentet). Men samma konstruktion blir skör och riskerar att förtvina om den inte vårdas ömt. Så som den just nu inte vårdas ömt.

Europeiska vänner säger mig ofta – inte helt sanningsenligt, misstänker jag – att de ”brukar se hoppfullt på USA”. Dock bekymrar de sig för att vi nu svävar i fara. Jag ifrågasätter ibland deras oro. Inte så att de vill oss illa – inte nödvändigtvis. Det tycks mig bara som om de har mycket nog att oroa sig över i sina egna länder utan att bekymrat snegla mot mitt. Samt att kanske även de har gått på myten om ”amerikansk utvaldhet” som pastor John Winthrop predikade redan i 1600-talets Massachusetts. Men kanske missat att han för sina puritanska församlingsmedlemmar också förkunnade: ”Vi har alla folks ögon på oss. Så om vi handlar falskt mot Gud i det arbete vi tagit på oss och sålunda gör att han undandrar oss sin nuvarande hjälp, så ska vi bli ökända och till varnagel för hela världen.”

Med mindre bibliska ord: man ska inte tro att vi är undantagna från de olyckor som andra råkat ut för.

Den amerikanska historien har alltid varit en svajig roman under arbete där idén om vart alltihop till sist ska leda är osäker och ytterst provisorisk, och ganska mycket ska till för att allt ska hamna rätt och inte så mycket väsentligt får gå fel innan den styr bort från något slags hoppfull grundintrig. De flesta anser att denna bristfälliga kvalitet är något gott. Men det finns andra uppfattningar.

Jag vet inte så mycket om protofascistisk auktoritarism – bara vad jag läst om i böcker – men det är ord som skrämmer mig. Jag vet dock att ett av dess första lömska och destruktiva drag är att den inte utger sig för att vara vad den verkligen är. I stället påstår den sig vara en direkt, snabb och rationell och oundviklig lösning på allt som plågar ett folk och ett land. På det sättet – och på många andra sätt – fungerar auktoritarismen tvärtemot demokratin, som kräver tid och tålamod för att fungera som bäst, värdesätter tolerans, uthållighet, fördröjer snabba belöningar för att så många som möjligt ska kunna delta, ha sitt ord med i laget, få samhällsservice och beskydd.

Många av oss tror att auktoritarismen nu står på tröskeln till vår ganska sköra amerikanska demokrati, den som är så bra på att tänja och åter tänja på sig, men som i all sin smidighet (vanligtvis en dygd) också kan råka släppa in odjuret i rummet. Det finns alltför många tecken.

Donald Trump är egentligen ett förbryllande symptom på en djupare liggande amerikansk sjuka som bottnar i ilska, frustration, besvikelse, rädsla, en våldsam historia, bestående av maktlöshet

Auktoritarism är pseudoideologin där all makt och information strömmar uppifrån och ner mot medborgarna – vanligtvis från någon messiansk, manlig despotfigur. Den försöker ”avhjälpa” och misstolka de känslor av otillfredsställelse vi alla upplever som människor. Den gör det med en kaskad av desinformation om vad som orsakar vad här i världen, med giftiga utgjutelser som beskyller irriterande och okända främlingar för samhällets problem. Med ett falskt löfte om att ett oklart förflutet var bättre än samtiden; med den befängda tanken att lagen är till för andra; med fräckheten att det språk och den grammatik vi använder och som hjälper oss att hålla ihop oss som nation i själva verket betyder motsatsen till vad vi trodde att de betydde. Att skränighet är ärlighet. Och att den civilisation vi skapat och levt i – så ofullkomlig den än må vara – är ytlig och oäkta och borde utplånas. Och alltihop för att despoten ska kunna behålla jobbet.

Än en gång måste jag fråga, låter något av det här bekant? Kan man börja skönja ett mänskligt ansikte i den orange vätskan? Och får det ansiktet oss att tro att mannen bakom det anser att precis vad som helst kan följa av någonting bara för att han säger det? Om det inte får oss att tro det kanske vi inte är uppmärksamma nog.

Så, ja, jag är rädd. Det är vad allt det här kokar ner till. Jag har inte gått på utvaldhetsmyten och känner mig nedtystad och lätt desorienterad och arg på mig själv. Det får mig att förstå vad invånare i tredje världens länder upplever när de i tre dagar går genom bushen för att lägga sin enda valsedel för att avsätta en ledare som suttit vid makten i decennier. Jag tänker på vilken oerhörd och osannolik lyckträff det var att USA över huvud taget uppfanns en gång – hur många stjärnor som måste ha linjerat, hur många magiska personligheter och intellekt och stora andar som måste ha samlats, hur mycket historia som måste ha förståtts, hur mycket förutseende som måste ha uppbringats. Hur mycket optimism och fantasi och behärskning som krävts. Vi kan inte göra om det om vi nu låter det falla sönder.

Donald Trump (och märk väl, det är första gången jag nämner honom), han må vara en protofascist eller något av allt annat han skulle kunna vara – ett elakt barn, en Frankenstein som snubblar omkring i ett mörkt, obekant rum (som då är USA). Men Donald Trump är förstås egentligen bara ett förbryllande symtom på en djupare liggande amerikansk sjuka som bottnar i ilska, frustration, besvikelse, rädsla, en våldsam historia, bestående av maktlöshet, men också motvilja mot det USA vi alla bidragit till. Vi medborgare hyser inte alla dessa känslor hela tiden. Men i varje givet ögonblick kan vi uppleva några av dem, även om de flesta av oss kan hantera dem utan att vilja slita landet i stycken. När jag skrev i början att vi nu ängsligt väntar på att få se vad för slags folk och land vi är, menade jag att vi väntar på att få se hur vi ska hantera det som vi och vårt land inte längre kan bortse ifrån.

Fransmannen Alexis de Tocqueville, som lärde känna det unga Amerika, skrev 1838 att ”hälsotillståndet i ett demokratiskt samhälle kan mätas genom kvaliteten i de handlingar som utförs av enskilda medborgare”. Jag skriver här som en individ tillhörande arten enskilda medborgare. Det finns fler som tror på det jag tror på än det finns av den andra sorten. Så jag hoppas att de Tocqueville fortfarande har rätt och ser fram mot den dag då jag ska rösta och åter bli del av det stora experimentet. Vi måste lyckas den här gången. Så mycket är säkert. Kom ihåg, än en gång… ingenting följer nödvändigtvis av någonting. Vi har gjort allting här borta till en riktig soppa. Jag måste tro på att det inte är för sent att göra något åt det.

Övers från engelska Lars Linder

Richard Ford Född 1944 i Jackson, Mississippi. Bor i dag i East Boothbay, Maine. Debuterade 1976 med romanen ”En bit av mitt hjärta” och har därefter främst gett ut romaner och noveller. Mest känd för trilogin om den krisande sportjournalisten Frank Bascombe i ”Sportjournalisten” (1986), ”Självständighetsdagen” (1995) och ”Som landet ligger” (2006) samt romanen ”Kanada” (2012). Hans senaste bok på svenska är ”Mellan dem. Till minne av mina föräldrar” (Brombergs, 2017). Han medverkade även i ”Corona. 19 författare om krisen” (Polaris), en antologi med texter om pandemin som publicerats i DN Kultur. Visa mer

