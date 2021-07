Richard Swartz: Så visar Italo Svevo innebörden av att ta ett steg tillbaka från livet

Närmare besett är livet förstås en skandal, särskilt med tanke på hur alltsammans slutar. Åtminstone i princip har vi två sätt att förhålla oss till detta trista faktum: antingen tar vi livet – trots allt - på allvar eller så uppfattar vi det som ett grymt skämt som vi vägrar att befatta oss med.

Den som tar det på allvar uppreser sig egentligen mot Döden. Han vill avskaffa skandalen, en heroisk upprorsman som vill hejda Tidens lopp, men är därför också en tragisk hjälte, dömd till det nederlag han i bästa fall kan avvinna en storartad gest (fare la bella figura). Ett hopplöst fall. Och helt meningslöst. Så måste det åtminstone förefalla den som inte kan ta livet på allvar, istället tagit ett steg tillbaka för att visa att han genomskådat det. Där står han nu och betraktar skandalen på avstånd.

Hos Italo Svevo (egentligen Ettore Schmitz) möter vi ideligen människor som tagit det där steget tillbaka. Av egen fri vilja har de ställt sig vid sidan av livet. Ingen visste bättre än Svevo själv vad det innebär: hans yngre bror Elio minns hur Ettore som internatskoleelev lärde sig hela Hamlet utantill och ”natt efter natt” låg sömnlös, plågad av den danske prinsens vånda inför att vara eller inte vara.

Varför över huvud taget ”vara”?

Mot artonhundratalets slut kan det verka som om vi står på tröskeln till en ny epok där det logiskt-rationella sambandet mellan mänsklig handling och dess resultat brutits. De har sagt upp bekantskapen; den uttalade avsikten kan inte längre räkna med att sätta sin prägel på världen. Tidigt och med enastående psykologisk konsekvens demonstrerar Svevo vad denna glappkontakt mellan orsak och verkan för med sig. Och det handlar om katastrofer: som när hans hjälte Zeno Cosini under en och samma kväll i tur och ordning friar till de tre systrarna Maller och får ja just av den som han är minst intresserad av. Det krävs starka nerver – eller total avsaknad av viljestyrka – att under sådana omständigheter hålla fast vid vad som var tänkt helt annorlunda.

Svevos hjältar gör så litet som möjligt. Helst ingenting alls. På sin höjd försöker de vänja sig av med att röka – utan framgång.

Men Svevos hjältar gör just detta - och med en mild uppgivenhet som inte sällan genom en helt oväntad vändning, slumpen kallad, får sin belöning. Det visar sig att den fula och enfaldiga lämpar sig långt bättre till hustru än den åtrådda och begåvade, som dessutom snart förlorar även sin skönhet. Oftast är dock slumpen på skandalens sida. Den som inte har minsta aning om ekonomi gör de bästa affärerna; den svårt sjuke överlever den kärnfriske med årtionden; självmordskandidaten lever overksam och länge, medan den som gläds över varje ny dag tar livet av sig av misstag.

Och inget av detta låter sig påverkas genom målmedveten handling. Följaktligen gör Svevos hjältar så litet som möjligt. Helst ingenting alls. På sin höjd försöker de vänja sig av med att röka – utan framgång. När de till sist ändå skrider till handling så sker det helt utan övertygelse eller spontanitet. Visst, allt är redan intellektuellt förberett, reflektionen starkare än varje känsla, och resultatet ett eko av förnimmelser som kanske inte ens finns där. Men också denna känsla av överlägsenhet – att man har det skandalösa livet under kontroll. ”Som alla som inte lever på riktigt, kände han sig mäktigare än den mest förfinade ande, likgiltigare än den mest övertygade pessimist”, heter det om Emilio Brentani i romanen ” Farväl till ungdomen” (Senilità från 1898). Inte utan orsak ser sig en sådan människa som en ”mäktig tankemaskin”.

Vill Svevo här locka läsaren till skratt eller tårar?

Nästan alltid verkar hans hjältar lika komiska som skrattretande, så som de själva uppfattar sina medmänniskor när de modigt störtar sig i livets vimmel. Kanske är livet verkligen en skandal, en ”materiens egen sjukdom”? Och likväl gör sig även den till åtlöje som tar det där steget tillbaka från livet och nöjer sig med att enbart betrakta det.

Ty Tiden rinner ju iväg oavsett om man tar livet på allvar eller ej. Svevo vet att dess gång är obönhörlig fast utan att det nämnvärt stör honom. Det förgängliga intresserar honom enbart i biologisk mening, först när det mot livets slut manifesterar sig som ålderdom. Nästan utan undantag är hans hjältar mogna människor, ”färdiga” karaktärer, utan att läsaren meddelas hur det gått till. I denna mening finns ingen utveckling eller rörelse i Svevos verk. Det enda som oavbrutet rör sig är tanken, den ständiga och maniska reflektionen. Världen har begränsats till ett inre rum.

Och det yttre?

Det består av promenaden (il corso) innan marscherandet avlöser flanerandet; av kontoret innan det blir till Kafkas byråkratiska tukthus; av domstolen innan den förkommer till en ort där man anklagar sig själv och försäkrar att man älskar Partiet. Tidens gång har hos Svevo ännu inte blivit till Historia. Hans värld tillhör fortfarande en epok när en herre med hatten i hand kan bli stående och länge betrakta den dam som nyss gått förbi. Just så blir Emilio Brentani stående och ser efter den obekanta som han snart kommer att erbjuda en ”kärlek utan förpliktelser, utan risker”.

Det liv han tagit ett steg tillbaka ifrån har lockat honom i en fälla, snärjt honom i känslor som han trodde sig vara utan.

Från första början är det vad han tänkt sig med Angiolina, denna vackra kvinna med något tvivelaktigt rykte. I motsats till Emilio står hon mitt uppe i livet. Men den som inte vill ta minsta risk ser ingenting annat än vad han vill se: han förstår inte att hon, redo till att både älska och lida, äger ett liv så mycket rikare än han kan föreställa sig och att hon genast glömmer både kärlek och lidande så fort hon befinner sig i en annan dimension av sin tillvaro, den hemliga sfär om vilken han ingenting anar.

När han där kommer henne på spåren är det han, den till kärlek oförmögne, som nu lider. Inte längre han själv utan någon annan har ställt honom där vid sidan av livet. Så har av Emilio blivit just vad han inte ville: en löjeväckande person. Det liv han tagit ett steg tillbaka ifrån har lockat honom i en fälla, snärjt honom i känslor som han trodde sig vara utan.

Och detta är nytt – Rabelais och Cervantes hjältar kunde fortfarande skratta hjärtligt åt sig själva, men i borgerlighetens epok fastnar samma skratt i halsen. Ty att inte leva betyder ju först och främst att inte älska – detta är den egentliga innebörden av steget tillbaka med vilket man avlägsnar sig från livet, och det mesta tyder på att denna oförmåga till kärlek också i vår epok är utbredd som den värsta av Tidens alla sjukdomar.

Italo Svevo var en av de allra första att göra denna upptäckt och ingen har med samma skoningslösa precision och milda vemod undersökt denna sjukdom, samma sjukdom som drabbar Franz Kafka under förlovningen med Felicie Bauer: innan den slås upp försöker Kafka att förvandla sin oförmåga till kärlek till samma oförbindliga förhållande som föresvävar Emilio när det gäller Angiolina. Hos Svevo gestaltas det ännu brutalare när hans hjälte Alfonso Nitti i romanen ”Ett liv” (Una vita från 1892) säger följande till sin Anetta: ”Visst, jag älskar er, men inte tillräckligt för att älska och stå ut även med era fel. Under den tid jag lärt känna er har jag ofta både hatat och föraktat er, ofta också när jag visade er kärlek”.

Som så ofta hos Svevo låter sig tragedi och komedi inte skiljas åt. Har vi här med en krigs- eller kärleksförklaring att göra? Alltsammans kompliceras ytterligare av att Alfonso aldrig säger detta till Anetta: vad han tänkt ut får han aldrig tillfälle att säga henne, två meningar han lärt sig utantill som vore han en papegoja, inte en älskare.

Hos Svevo kan det ibland verka som om denna kärlekslöshet först och främst vore en manlig åkomma. Hans hjältar bekämpar den med typiskt manliga riter som analys och introspektion, men som bara fjärmar dem ännu mer från livet. Kvinnorna älskar – som Emilios syster Amalie – åtminstone i sina drömmar; de insisterar på att vara förälskade i själva kärleken, och i ”Farväl till ungdomen” dör Emilios syster av just denna anledning: av obesvarad kärlek.

Finns det då ingenting som skulle kunna ersätta kärleken? Här och där i Svevos verk dyker någon upp som försöker använda konsten som nyckel till livet. I nästan alla hans romaner finns någon som skriver. Men vad som hamnar på papper är alltid torftigt. Den som bemödar sig som skriftställare åstadkommer inte mer än en början, ett kort förord. Oftare ändå förblir papperet tomt. Bläcket torkar; någon dör ”med pennan i mun”. Det verkar som om Italo Svevo vore klar över att också konsten innebär att avsvära sig livet, i alla fall inte erbjuder en syssla värdefullare än andra som vi brukar tillbringa det med.

Han tillbringade sin mesta tid med att sälja fartygslack istället för att skriva odödliga verk. Men hans insats för familjefirman var för honom ingen bortslösad tid, inget bortkastat liv.

Och Ettore Schmitz? Mycket tid gavs honom inte att skriva, och ändå talar det mesta för att han var nöjd med sin tillvaro som välkänd och välbeställd affärsman i Trieste. Bara med största möda går det att föreställa sig honom som kluven, sliten mellan sina roller som konstnär och borgare, ett dilemma vi känner igen från så många klassiska romaner. Över sin sena berömmelse på det konstnärliga området var han visserligen förtjust som ett litet barn, men utan att beklaga sig över att ha tillbringat sin mesta tid med att försälja fartygslack istället för att skriva odödliga verk. Hans insats för familjefirman var för honom ingen bortslösad tid, inget bortkastat liv.

Eller vore här plats för tvivel à la Svevo?

Knappast. Samme person som i sitt verk är upptagen med att beskriva det där steget tillbaka från livet står själv mitt uppe i det. Och trots att det i hans verk finns åtskilliga scener och passager där affärsvärldens hela intighet beskrivs, så kommer vi alltid att hitta ännu fler där detsamma gäller om konsten.

