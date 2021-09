Ridley Scotts ”The last duel” - ett blodigt metoodrama i riddarrustning

”Sanningen spelar ingen roll. Det handlar bara om mäns makt.” Så säger den luttrade svärmodern till Jodie Comers adelskvinna i Ridley Scotts verklighetsbaserade ”The last duel” som utspelar sig i 1300-talets Frankrike.

Handlingen triggas i gång när Marguerite de Carrouges (Jodie Comer) anklagar en riddare, Jacques Le Gris (Adam Driver), för våldtäkt. För att återupprätta sin familjs heder tvingar hennes man Jean de Carrouges (spelad av Matt Damon) fram den sista lagliga duellen som sanktioneras av staten – allt enligt dåtidens uppfattning om att ”Guds hand” skulle avgöra vem som talar sanning. Om hennes man förlorade skulle Marguerite brännas på bål som straff för att ha burit falskt vittnesbörd.

– Detta är en feministisk film om en rollfigur med extraordinär styrka – en person som tidigt tog strid för rättvisan och vågade vittna om sexuella övergrepp trots enorma risker – det är en historia som känns väldigt relevant också i dag. Jag hoppas att denna antiriddarfilm kan väcka empati, ge katharsis och hopp. Och, ja, jag är feminist, försäkrade Ben Affleck som både är en av filmens manusförfattare och har en ledande roll som en dekadent greve som behandlar kvinnor som sina personliga leksaker i filmen.

På fredagen mötte Affleck världspressen i Venedig tillsammans med Jodie Comer, Matt Damon, manusförfattaren Nicole Holofcener och regissören Ridley Scott.

– Jag håller med om allt det som Ben sagt, förklarar Ridley Scott vars ”Gladiator” vann Oscar för bästa film för 20 år sedan.

”The last duel” har också en hel del stridsscener som är tydliga ekon från det romerska äventyrsdramat där Russell Crowe spelar en ex-general som förvandlats till en hämndlysten gladiator.

Nicole Holofcener, Matt Damon, Ridley Scott, Jodie Comer och Ben Affleck mötte pressen på Venedigs filmfestival. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP

”The last duel” bygger på Eric Jagers historiska thrillerroman som skildrar den verkliga händelse som anses vara den sista lagliga duellen i Frankrike som sanktionerades av staten. Sedan Matt Damon och Ben Affleck säkrat rättigheterna till boken för ett antal år sedan återförenades Boston-duon för att skriva manus tillsammans igen för första gången sedan ”Good Will Hunting” som vann Oscar för bästa manus. För att få ett kvinnligt perspektiv tog de också in Nicole Holofcener (Oscarsnominerad för ”Can you ever forgive me?”). Precis som Kurosawas raffinerade ”Rashomon – demonernas port” berättas samma historia utifrån tre olika synvinklar. Om Damon/Affleck hade huvudansvar för det manliga perspektivet, så tog Holofcener hand om Jodie Comers synvinkel som är den sanna.

– Matt Damon pratade som besatt om ”Rashomon” inför inspelningen, så det gjorde mig fascinerad och inspirerade mig att berätta på det här sättet, säger Ridley Scott som tidigare har gett filmvärlden starka kvinnliga rollfigurer som Ellen Ripley i ”Alien” och Thelma och Louise.

”The last duel” sätter det kvinnliga perspektivet i centrum i en era där kvinnorna inte sågs som fullvärdiga människor utan mer som männens egendom.

De gamla vännerna Ben Affleck och Matt Damon har skrivit manus tillsammans igen. Foto: Marco Bertorello/AFP

Nicole Holofcener nickar på frågan om hon ser paralleller mellan historien i ”The last duel” och dagens metoorörelse:

– Självklart är vi medvetna om metoorörelsen men det är inte så jag jobbar när jag skriver manus. Jag vill inte ställa mig på en skokartong och skrika: ”titta så relevant det här är i dag!” Publiken fattar det i alla fall, säger Nicole Holofcener.

För den brittiska tv-stjärnan Jodie Comer lär ”The last duel” vara inkörsporten till en lukrativ Hollywoodkarriär.

– Det jag beundrade med manuset var att det var så nyansrikt och subtilt. Att jobba med olika perspektiv var också ett otroligt lekfullt sätt att göra film men det var också förvirrande att spela samma scen med lite olika skiftningar och stämningslägen, säger Jodie Comer som är mest känd för rollen som lönnmördaren Villanelle i ”Killing Eve”.

Jodie Comer i Foto: Matt Baron/Shutterstock

– Manuset gav möjligheten att ge den här kvinnan en röst – till skillnad vad som är det vanliga i denna typ av filmer. Jag kände ett stort ansvar för rollen eftersom jag antar att många kvinnor kommer att se filmen, säger Comer.

Jodie Comer ska även spela i Ridley Scotts nästa film som också kretsar kring fransk historia. ”Kitbag” har beskrivits som ett intimt och originellt porträtt av Kejsaren Napoleon Bonaparte (spelad av Joaquin Phoenix) – bektraktad via hans både beroendeframkallande och ofta stormiga relation till sin fru och enda sanna kärlek, Josephine (Jodie Comer). Dessutom väntar den fjärde och sista säsongen av ”Killing Eve.”

Under hösten är Ridley Scott är också bioaktuell med ”House of Gucci” med Adam Driver och Lady Gaga i huvudrollen som bossen för den italienska modejätten.

