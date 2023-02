Rihanna bjöd på smatterband av hits i halvtidsshow

För de som är mer intresserade av underhållningen än matchen i sig är halvtidsshowen klimax under NFL-finalen Super Bowl.

Halvtidsshowen, en av de största scenerna man som artist kan stå på, intogs i år av den 34-åriga r'n'b-stjärnan Rihanna, stående på en svävande plattform.

Att Rihanna inte stått på scen sedan 2016 märktes inte. Hon levererade sitt hitmeadley utan bekymmer från ”Bitch better have my money”, via brottstycken av låtar som ”Only girl (In the world)”, ”We found love” och ”Umbrella”, klädd i rött framför vitklädda, välkoordinerade dansare. Till skillnad från många andra halvtidsshower var det däremot inga gästspel eller överraskningar, vilket i sig möjligtvis var lite överraskande.

Artisten bekräftade att hon är gravid via en av hennes representanter efter showen, enligt The Hollywood Reporter. Hon fick sitt första barn i maj förra året.

”Diamonds” fick avsluta föreställningen framför fyrverkerier och mängder av ljusa lampor i publiken, som baserat på jubelnivån verkade gilla vad den fick höra.

Sheryl Lee Ralph klädd i rött, framförde den så kallade svarta nationalsången, ”Lift every voice and sing” innan matchstart, som framfördes offentligt för första gången av 500 skolbarn, då som dikt, på samma datum år 1900.

Därefter tog r'n'b-artisten Babyface fram den akustiska gitarren för att framträda ”America the beautiful”.

Singer-songrwitern Chris Stapleton fick äran att framföra nationalsången, samtidigt som en grupp kvinnliga stridspiloter från amerikanska flottan flög över arenan i Glendale, Arizona, för att markera att det var 50 år sedan kvinnor för första gången tilläts att bli piloter i den amerikanska flottan.

Längden på framförandet av nationalsången har blivit en favorit för tippare i USA. I år klockade Stapleton in den på 2 minuter och 1 sekund, vilket var en bra bit under snittet hos bettingbolagen, som tippat på 2.07, enligt The Sporting News.

Med fler än 100 miljoner tv-tittare är NFL-finalen också en reklamfest, smockfylld av påkostade reklamsnuttar och trailers. Enligt Ad Age kostar det motsvarande mer än 70 miljoner kronor för en halvminut. I år gick det att se Ben Affleck kränga munkar (bland annat till sin fru Jennifer Lopez) och Alicia Silverstone drog på sig den gulrutiga kavajen från ”Clueless” igen, och ett oräkneligt antal av Adam Driver försökte sälja in ett webbsidebolag. Nya filmtrailers rådde det inte heller brist på, bland annat för den tredje ”Guardians of the galaxy”, den sjunde Transformers-filmen ”Rise of the beasts”, den femte ”Indiana Jones” liksom en kommande ”Dungeons and dragons”. Affleck dök också upp i en trailer för den kommande Nikefilmen ”Air”.

Mariobröderna dök upp i en retroosande låtsasreklam för deras rörmokeri, komplett med hemsida, för att marknadsföra den kommande filmen. Udda var även Will Ferrells bidrag, där han skojade om produktplacering av elbilar i Netflixserier – men insåg att fordonen i ”Familjen Bridgerton” och ”Stranger things” var att ta det ett steg för långt.