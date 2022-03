Rika ”A hero” är ett myllrande moraldrama om skuld och hjältedåd

Drama ”A hero” Manus och regi: Asghar Farhadi. I rollerna: Amir Jadidi, Sahar Goldust, Mohsen Tanabandeh m fl. Längd: 2 tim 7 min. (från 15 år) Språk: persiska. Biopremiär. Visa mer

Den iranska manusförfattaren och regissören Asghar Farhadi är intrigernas mästare. Om man gillar regissörer som bjuder på överraskande vändningar ska man inte missa hans filmer. De börjar enkelt men medan man följer handlingen framåt upptäcker man att den tvåfaldigt Oscarsbelönade Farhadi gömt hemligheter i varenda krök och vrå.

I ”A hero” möter vi Rahim (Amir Jadidi) när han lämnar fängelset. Han har fått permission i två dagar. Han ser snäll och mild ut. Man fäster sig vid hans ständiga leende. Rahim har hamnat i fängelset för en obetald skuld. Fängelset är som en öppen anstalt, en gäldstuga, där skuldsatta kan hamna på fodringsägarens begäran.

Rahim har ingen chans att betala. Hans hopp står till att fodringsägaren kan gå med på en förlikning. Men den skuldsatta mannen har haft lite tur: hos kvinnan han ska gifta sig med finns en upphittad damväska med några värdefulla guldmynt. De kan säljas och kanske bli grund för en avbetalningsplan. Målet är att under permissionen omsätta mynten i kontanter, och komma till tals med fodringsägaren. Denne, Bahram (Mohsen Tanabandeh), är kraftigt förbannad på Rahim, och misstänksam till prat om ”avbetalning”.

Men allt ska nog kunna lösa sig. Om inte ... Ja, tänk ut precis allt som kan gå fel. Det har Farhadi gjort. Han är i sitt esse när han först målar upp en bild i vilken vi ser en ljusning, sedan börjar peka ut det vi missar.

När Rahim och hans fästmö Farkhondeh (Sahar Goldust) kommer till butiken som köper guld erbjuds de mindre pengar än vid en tidigare värdering. Guldpriset går upp och ner hela tiden, får de veta. Inte ens guldets värde är säkert i ”A hero”. Det är en typiskt Farhadiskt moralisk thriller där han visar hur värderingar förändrar sig under verklighetens tryck.

Efter besvikelsen i guldaffären ändrar sig Rahim. Så fattig han är väljer han att försöka hitta ägaren till väskan. Utan att han bett om det tipsar fängelseledningen tv och pressen om den skuldsatta fattiglappens goda gärning. Rahim blir en hjälte. Till sin olycka. Det finns några små osanningar i berättelsen om hjältedådet. De är i det stora hela betydelselösa. Men är man officiellt en hjälte, uppmärksammad och till och med ägnad en insamling, kan små luckor i berättelsen om ädelmodet bli fatala. På sociala medier börjar gå rykten om att historien om den återlämnade väskan är påhittad.

Blottorna drabbar inte bara Rahim. Fängelseledningen har prisat honom. En lokal förening som stödjer behövande ordnade insamlingen. Alla som vill hjälpa den sympatiska Rahim ställs inför moraliska dilemman när de inser att historien inte är helt korrekt.

Och Bahram, vad händer med honom när slarvern Rahim blir en hjälte? Bahram borgade för Rahims lån och det har kostat honom mycket, inklusive dotterns hemgift (Bahrams dotter spelas av Farhadis dotter Sarina). Nu när alla älskar Rahim utmålas Bahram som en gnidare. Det var inte någons avsikt men det är en oundviklig konsekvens.

Asghar Farhadi har noggrant konstruerat historien så att i princip ingen är ond. Det är något av gammal, klassisk europeisk film över ”A hero”. Den är fylld av medkänsla med människor som jagar en chans. Det finns släktskap med Vittorio de Sicas ”Cykeltjuven” (1948), där en familjs framtid hänger på en cykel, eller Jacques Beckers ”Två i Paris” (”Antoine et Antoinette”, 1947), där ett par är på väg att förlora sin lott med storvinst.

Som i de filmerna är intrigen en väg in i en miljö. En taxichaufför, basarna på fängelset, och inte minst Rahims sorgliga, stammande son, som bor hos faster och farbror, är några andra som dras in i berättelsen. Många filmer har en upptakt under vilken personer och miljöer presenteras, varefter handlingen koncentreras kring dem. Farhadi arbetar på ett annat sätt. Hans filmer slutar aldrig att växa och breda ut sig. De framstår som organiska, samtidigt tuktade med mild hand.

Myllret av vändningar och människor och uppslag i ”A hero” skulle räcka till att föda tre vanliga långfilmer. Med enkla människor och skavda miljöer känns den ändå rik.

Se mer. Tre andra filmer av Asghar Farhadi: ”Nader och Simin. En separation” (2011), ”Det förflutna” (2013), ”The salesman” (2016).

